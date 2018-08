Chargeurs : Finalisation réussie et plus rapide qu’attendu de l’acquisition de PCC Interlining par chargeurs Fashion Technologies

FINALISATION REUSSIE ET PLUS RAPIDE QU'ATTENDU

DE L'ACQUISITION DE PCC INTERLINING

PAR CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 août 2018

Avec la finalisation réussie et plus rapide qu'attendu de l'acquisition de

PCC Interlining - 80 MUSD de CA - au sein de son métier Chargeurs Fashion Technologies,

Chargeurs accélère sa création de champions mondiaux innovants

- Création d'un champion mondial innovant : Chargeurs Fashion Technologies et PCC réaliseront 200 m€ de chiffre d'affaires, 20 m€ d'Ebitda et plus de 15 m€ de résultat opérationnel courant

- PCC Interlining, innovation leader aux Etats-Unis et en Asie dans les matériaux de performance et entoilages techniques destinés à la mode et aux nouveaux acteurs mondiaux de la fast fashion, est le leader d'une triple révolution, en alliant création de solutions innovantes, rapidité de commercialisation et savoir-faire technologique de pointe

- Franchissement du seuil des 600 m€ de chiffre d'affaires en année pleine pour Chargeurs, grâce à une acquisition relutive sur les marges et la rentabilité, réalisée à des conditions de valorisation attractives et raisonnables

Conformément au contrat d'acquisition signé le 27 juin 2018 et après avoir satisfait à toutes les conditions préalables, Chargeurs annonce aujourd'hui la finalisation de la transaction consistant en un « share deal » de PCC Asie et un « asset deal » de l'activité entoilage de PCC Etats-Unis, au sein de Chargeurs Fashion Technologies.

UNE CONSOLIDATION TRANSFORMANTE FORTEMENT CREATRICE DE VALEUR POUR CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES

L'acquisition de l'activité entoilage de Precision Custom Coatings (PCC) est pour Chargeurs Fashion Technologies une opération majeure dans le cadre de son développement aux Etats-Unis et en Asie. Cette acquisition, la plus importante réalisée à ce jour par le métier aux Etats-Unis et en Asie, permet d'étendre son implantation géographique globale et de propulser l'activité vers une nouvelle catégorie de vêtements performants et techniques, notamment les vêtements d'extérieur haut de gamme. Chargeurs Fashion Technologies compte parmi ses clients : des marques de luxe, du prêt-à-porter et de la fast fashion.

Rappelons que, depuis fin 2015, Chargeurs Fashion Technologies a mis en œuvre avec succès, sous l'impulsion de Bernard Vossart puis d'Angela Chan, récemment nommée Directrice Générale mondiale de Chargeurs Fashion Technologies, une stratégie marketing plus sélective de montée en gamme de son offre et de valorisation de ses produits, a amélioré sa compétitivité, et a ouvert de nouveaux centres de services à Paris, New York et Milan. S'appuyant sur la puissance commerciale différentiante de PCC, reposant sur la spécification de ses produits et le référencement auprès des marques, et de fortes complémentarités entre les équipes commerciales et entre les gammes de produits, le nouvel ensemble renforcera ainsi sa position de champion innovant sur ses marchés du monde entier. Pour mémoire, depuis fin 2015, l'Ebitda de

1/2

Chargeurs Fashion Technologies a progressé de 18 % pour s'établir en 2017 à 11,3 m€, engendrant une solide génération de cash.

Créée en 1987, PCC Interlining s'est imposé en trente ans parmi les cinq leaders mondiaux de l'entoilage. La société emploie 300 salariés dans une dizaine de pays à travers le monde. En 2017, PCC Interlining a réalisé un chiffre d'affaires de 80 MUSD, dont plus de 90 % réalisés en Asie, et un résultat opérationnel courant de 8,6 MUSD.

LE PILOTAGE DU NOUVEL ENSEMBLE EST DEJA EN PLACE

Angela Chan supervise l'expansion du métier aux Etats-Unis et dans d'autres marchés pour renforcer le leadership global.

Scott Tesser, jusqu'à présent Directeur Général de PCC, rejoint Chargeurs Fashion Technologies en tant que Senior Vice President & Chief Sales Officer. Il rapporte directement à Angela Chan et est en charge de la stratégie globale de ventes du nouvel ensemble.

Audrey Petit, auparavant Group Strategy Director & Head of Chargeurs Business Solutions et récemment promue Chief Strategy and Integration Officer au sein de Chargeurs Fashion Technologies, sera en charge de la stratégie d'intégration de PCC au sein de Chargeurs Fashion Technologies afin d'offrir de nouvelles solutions de services aux clients internationaux du métier. Basée à Hong Kong, elle travaillera sous le management d'Angela Chan, Directrice Générale de Chargeurs Fashion Technologies et basée à New York.

LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE EST LANCE POUR OFFRIR DES PRODUITS ET SERVICES ICONIQUES

Le plan d'intégration de PCC Interlining au sein du groupe Chargeurs, élaboré dans le cadre de la préparation de l'acquisition, va être méthodiquement mis en œuvre. Il permettra au nouvel ensemble constitué de Chargeurs Fashion Technologies et de PCC d'accélérer son développement, en s'appuyant sur ses nombreux atouts et en bénéficiant des opportunités issues d'un rapprochement fortement créateur de valeur.

Pour mémoire, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant de PCC Interlining qui seront consolidés dans les comptes 2018 de Chargeurs ne correspondront pas nécessairement à un prorata temporis des comptes annuels, compte tenu, d'une part, du programme de l'intégration et de son séquencement, d'autre part, de la saisonnalité de l'activité.

Calendrier financier

Jeudi 6 septembre 2018 (avant bourse)

Résultats semestriels 2018

Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse)

Information financière 3ème trimestre 2018

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, occupe une position de leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.

Avant l'acquisition de PCC Interlining, CHARGEURS employait 1 600 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 80 pays.

Le chiffre d'affaires 2017 s'est élevé à 533 millions d'euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France.

CONTACT

Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.fr  www.chargeurs.fr 2/2