Chargeurs : Sycomore AM détient plus de droits de vote

Données financières (€) CA 2018 571 M EBIT 2018 47,1 M Résultat net 2018 29,1 M Dette 2018 71,6 M Rendement 2018 3,32% PER 2018 15,58 PER 2019 12,22 VE / CA 2018 0,94x VE / CA 2019 0,81x Capitalisation 464 M Graphique CHARGEURS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CHARGEURS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 31,6 € Ecart / Objectif Moyen 60% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michaël Fribourg Chairman & Chief Executive Officer Olivier Buquen Chief Financial Officer Georges Ralli Director Emmanuel Coquoin Director Nicolas Urbain Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CHARGEURS -22.20% 534 TEIJIN LTD -15.98% 3 738 NANJI E-COMMERCE CO LTD --.--% 2 420 KOLON INDUSTRIES INC --.--% 1 496 COATS GROUP PLC -14.41% 1 425 ARVIND LIMITED -33.59% 1 046 Dernières Opérations - Aucune opération -