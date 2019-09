Chargeurs : acompte sur dividende avec option en actions

13/09/2019 | 09:17

Chargeurs indique que son conseil d'administration a décidé de verser, le 16 octobre prochain, un acompte sur dividende de 0,20 euro par action au titre de 2019 avec une option entre le paiement, soit en numéraire, soit en actions nouvelles.



Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement en actions devront en faire la demande à compter du 20 septembre et jusqu'au 10 octobre inclus. Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises est fixé à 14,99 euros par action.



Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises au titre du paiement du solde du dividende en actions est de 308.475 actions, représentant au plus 1,3% du capital de Chargeurs sur la base du capital à la date du 31 août 2019.



