Chargeurs : acquisitions saluées par les analystes

04/07/2019 | 13:41

Chargeurs prend 1,2% après l'annonce d'une prise de participation majoritaire dans Design PM et MET Studio au Royaume Uni, ainsi que dans Hypsos aux Pays-Bas, opération saluée par Oddo BHF qui reste à 'achat' avec un objectif de 27 euros.



Le bureau d'études souligne que ces trois sociétés amèneront près de 25 millions d'euros de CA supplémentaires (marges proches de celle du pôle) ce qui permettra au pôle Technical Subtrate de dépasser les 60 millions en année pleine (2020).



'Chargeurs continue aujourd'hui de nous rassurer dans sa capacité à dénicher des pépites à forte valeur ajoutée et à dérouler pleinement son plan de croissance externe', note de son côté Portzamparc, lui aussi à 'achat' sur le titre, avec une cible de 26 euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.