Chargeurs : certification RWS pour Organica Precious Fiber

03/12/2018 | 09:04

Chargeurs fait part de la signature entre sa filiale Chargeurs Luxury Materials et Textile Exchange d'un accord stratégique intégrant au label Organica Precious Fiber la certification Responsible Wool Standard (RWS).



'Cet accord permet à notre laine haut de gamme labellisée Organica Precious Fiber d'accéder à de nouveaux marchés, en apportant toujours plus de fiabilité à nos partenaires mondiaux de la mode et du luxe et, in fine, au consommateur final', explique le PDG Michaël Fribourg.



Dans les exploitations agricoles, la certification RWS offre l'assurance d'un traitement des moutons dans la considération du bien-être animal, et assure le respect des meilleures pratiques en matière de gestion et de protection des terres.



