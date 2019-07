Chargeurs : création de Chargeurs Creative Collection

04/07/2019 | 07:43

Chargeurs annonce la création de Chargeurs Creative Collection, 'référence mondiale des services aux musées', avec une prise de participation majoritaire dans trois pépites internationales : Design PM et MET Studio au Royaume Uni, ainsi que Hypsos aux Pays-Bas.



Le groupe lance aussi une nouvelle offre inédite de solutions complémentaires dans la chaîne de valeur de création d'un musée, et portée par un nouveau réseau de quatre experts internationaux, incluant Leach, société acquise en 2018.



A l'issue de ces opérations, Chargeurs Technical Substrates franchira 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine. Le groupe renforce ainsi sa confiance dans l'atteinte de son objectif de franchir un milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2021.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.