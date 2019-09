Chargeurs : développe son activité aux Etats Unis

23/09/2019 | 09:13

Chargeurs Technical Substrates développe son activité sur le sol américain de ses deux branches Senfa Technologies, dédiée aux textiles techniques pour la communication visuelle et l'aménagement intérieur et Chargeurs Creative Collection, leader de la création de musées.



Chargeurs Technical Substrates (CTS) vise un surcroît de croissance organique de son chiffre d'affaires de 10 à 15 millions d'euros sur le seul continent nord-américain à l'horizon 2022.



' Chargeurs Technical Substrates offre à nos clients américains les meilleures innovations mondiales dans ses technologies. En intensifiant l'offensive commerciale des métiers de CTS sur le continent nord-américain, nous renforçons le potentiel stratégique de cette pépite pour en faire une référence incontournable sur les plus grands marchés. Nous confirmons que Chargeurs Technical Substrates vise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2021. ' a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.



