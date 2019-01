Chargeurs : directeur général nommé pour CTS

18/01/2019 | 07:50

Chargeurs annonce la promotion de Sampiero Lanfranchi à la direction générale du métier CTS (Chargeurs Technical Substrates) afin de le préparer à une nouvelle accélération de sa croissance à l'international.



Précédemment chief integration officer de Leach, il mènera une politique visant à accroître la longueur d'avance technologique et industrielle de CTS, lui permettant de franchir le seuil de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021.



L'organisation de CTS enrichie autour de deux pôles d'activités stratégiques : Senfa Technologies, pôle industriel dédié aux textiles innovants, et Leach Visual Solutions, pôle service graphique dédié à la création d'expériences haut de gamme.



