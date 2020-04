Chargeurs : dopé par ses protections anti-Covid

Dans un communiqué du jour, Chargeurs annonce renforcer les moyens mis en œuvre pour faire "pivoter" une part importante de ses activités textiles en réponse à la situation de pandémie. Le groupe produit, depuis le lundi 23 mars, des protections des personnes les plus demandées actuellement : masques, blouses, solutions de protection antibactérienne, y compris du gel hydroalcoolique.

"Etant parmi les seuls groupes mondiaux capables de produire et faire produire en masse, de façon fiable et avec des contrôles renforcés, des produits devenus critiques, Chargeurs bénéficie dès à présent de la confiance de grands donneurs d’ordre publics et privés dans le monde entier, avec, à ce jour, un carnet de commandes indicatif à moins d’un an pour Lainière Santé déjà supérieur à 150 M€" annonce le groupe ce matin.

Un masque Lainière Santé (Copie d'écran Chargeurs)

C’est la marque Lainière Santé, située au sein de sa branche Chargeurs PCC Fashion Technologies du Groupe, qui regroupera le développement et la production de masse de masques de protection, à usage unique et réutilisables, blouses, gants de protection, films de protection bactéricides CleanTouch, textiles de protection contre les ondes électromagnétiques, textiles intelligents, etc.

Un site d’achat en ligne lainiere-sante.com sera mis en ligne demain, jeudi 9 avril.

Des investissements industriels sont réalisés sur des lignes de production de masques en France, aux Etats-Unis et dans le reste du monde, pour sécuriser l’approvisionnement de proximité de grands comptes.

Selon l’évolution de la demande internationale adressée à Lainière Santé, ces activités "pourront venir compenser en partie les performances des activités préexistantes du Groupe, impactées négativement par la crise sanitaire" remarque Chargeurs, qui sera à même, dans les "semaines à venir", de mesurer plus précisément l’impact de cette crise sur les activités préexistantes du groupe et sur les nouvelles activités, Lainière Santé mais également la production de gels hydroalcooliques.