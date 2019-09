Chargeurs : lancement d'une signature marketing globale

05/09/2019 | 09:33

Dans le cadre du programme Game Changer, Chargeurs dévoile la signature globale 'High Emotion Technology', élaborée avec ses métiers 'en vue de renforcer sa proximité avec sa base mondiale de clientèle et d'intensifier l'attractivité auprès de nouveaux talents'.



'High Emotion Technology soutiendra l'atteinte de notre ambition de réaliser plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021 avec un portefeuille attractif de métiers de niche à forte valeur ajoutée', a déclaré le PDG Michaël Fribourg.



Parallèlement, Chargeurs crée une direction mondiale de la communication qui coordonnera les grandes initiatives de communication du groupe, direction confiée à Carine de Koenigswarter qui était jusqu'à présent chief of staff à la présidence.



