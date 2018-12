Chargeurs : lancement de la marque Amédée 1851

10/12/2018 | 09:23

Chargeurs Luxury Materials annonce compléter son offre dans les fibres précieuses avec le lancement mondial de la marque digitale Amédée 1851, présentée comme spécialiste des écharpes et carrés en fibres d'exception.



Marque à destination d'une clientèle B to C et B to B to C, Amédée 1851 se fixe pour ambition de devenir une référence mondiale dans les écharpes et les carrés en laine précieuse Mérinos, avec des produits très haut de gamme, durables et 100% traçables.



'Depuis sa création, Chargeurs cultive avec vigueur sa force d'innovation distinctive. Avec le lancement mondial d'Amédée 1851, nous enrichissons notre positionnement stratégique et mettons en oeuvre notre marketing iconique', a déclaré le PDG Michaël Fribourg.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.