Chargeurs : obtient un crédit syndiqué inédit de 230 ME

19/12/2018 | 18:38

Le Groupe annonce avoir signé un accord global avec un pool de 7 prêteurs français et internationaux de premier plan afin de mettre en place un crédit syndiqué pour un montant de 230 millions d'euros.



Ce crédit comprend un montant de 100 millions d'euros de lignes RCF à maturité 5 + 1 ans et un montant de 130 millions d'euros de lignes Term Loan à maturité 6 ans.



Le pool de 7 prêteurs français et internationaux sont la BPCE dont Natixis, la CE IdF, la Bred, Palatine ainsi que le CIC, HSBC, Saar LB, BNP Paribas, Bank of China et Commerzbank.



' Ce financement, le plus large de l'histoire du Groupe, marque un tournant dans notre flexibilité financière. Reconnu pour sa discipline opérationnelle et financière, Chargeurs bénéficie d'un financement au meilleur niveau, exprimant la confiance de ses partenaires historiques et de nouveaux venus désireux d'accompagner notre stratégie de long terme ' a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.



