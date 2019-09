Chargeurs : résultat net semestriel presque divisé par deux

12/09/2019 | 08:39

Chargeurs publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net presque divisé par deux (-45,8%) à 8,3 millions d'euros et un résultat opérationnel des activités en baisse de 8,5% à 22,7 millions, soit une marge en retrait de 1,6 point à 7%.



A 326,1 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe industriel a enregistré une nouvelle accélération de sa croissance à 13,6%, portée par les acquisitions réalisées en 2018 et la croissance interne de 1% au deuxième trimestre 2019.



Chargeurs vise, à environnement constants, une augmentation de son chiffre d'affaires, un résultat opérationnel des activités parmi les plus hauts historiques - le ROPA 2019 devrait être supérieur à celui réalisé en 2017 - et une solide génération de cash.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.