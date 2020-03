Chargeurs : va produire en quantités industrielles du gel et des masques de protection

Face à la pénurie constatée en France et dans plusieurs pays, Michaël FRIBOURG a au cours des derniers jours mobilisé les talents exceptionnels du Groupe Chargeurs pour réorienter les capacités de production de l'entreprise et offrir en quantités industrielles des masques de protection et du gel hydroalcoolique à destination des professionnels de santé et des professions exposées.

Tous les talents de Chargeurs sont fiers et ne comptent pas leurs heures et efforts jours et nuits pour venir en aide aux besoins sanitaires nationaux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris

Le 22 mars 2020

sera distribuée aux professionnels exposés. La production cible, en fonction des matières premières accessibles, est de 5 tonnes par semaine à l'horizon des prochaines semaines.

Des masques de protection sanitaire en grande quantité , notamment chirurgicaux. Testés par les laboratoires publics, ces masques seront réalisés grâce aux talents de la Lainière de Picardie, conduits par Denis Noharet et Gilles Hourlier, au sein de la branche Chargeurs PCC Fashion Technologies dirigée par Angela Chan, en lien avec de grands professionnels français et étrangers de la confection. La production cible à deux semaines est de plus d'un million d'unités par semaine. Les laboratoires d'innovation textile de Chargeurs en France, en Asie et aux Etats-Unis vont par ailleurs développer dès les jours à venir de nouvelles catégories de masques industrialisables répondant aux contraintes sanitaires en cours pour accompagner l'évolution des besoins dans la durée. Le groupe mobilise par ailleurs son laboratoire de recherche de textiles fonctionnalisés de Senfa Technologies en Alsace.

En parallèle, les équipes du Groupe mobilisent son réseau mondial pour accélérer, en coordination avec les autorités sanitaires et économiques, l'importation de masques de protection adaptés aux professionnels.

Cette mobilisation industrielle témoigne de la réactivité et de l'engagement de Chargeurs, qui a toujours soutenu l'intérêt collectif en toutes circonstances depuis sa fondation en 1872. Ces initiatives seront déployées très prochainement sur les autres sites et pays du Groupe qui en ont la capacité et la capacité, partout dans le monde.

Le Groupe organisera des équipes de continuité partout où ces initiatives seront rendues nécessaires.

