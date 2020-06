Chemring Group PLC : Dépasse largement les attentes avec des résultats qui grimpent en flèche

Chemring a annoncé des revenus pour le premier semestre de 191 M£ (214,4 M€) contre 139.3 M£ un an plus tôt. Environ 95 % de ses revenus attendus pour le deuxième semestre sont dans le carnet de commande ou ont été réalisés à ce jour. Son bénéfice avant impôt atteint 24,2 M£ (21,1, M€) pour les six mois se terminant le 30 avril 2020 contre 9,9 M£ un an plus tôt.

"La performance du premier semestre a été supérieure à nos attentes, reflétant une forte contribution de nos deux segments ", a déclaré la firme.

Les prises de commandes ont augmenté de 1% pour atteindre 250 M£ au premier semestre, laissant à Chemring un carnet de commandes de 504 M£ (565,8 M€).

Le groupe britannique a indiqué avoir reçu des nouvelles commandes des États-Unis d'une valeur de 32 M$ pour la prochaine phase du système de détection embarqué Husky. En outre, Chemring a remporté en mai un contrat de la marine américaine, dont la valeur devrait atteindre 100 M$ sur 5 à 10 ans.

Chemring, qui emploie environ 2 500 personnes dans le monde entier, a annoncé que toutes ses activités sont restées ouvertes malgré les défis posés par le COVID-19.

La société cotée à Londres a également réduit son endettement de 30 % à 60,6 M£ (68 M€), à la fin du mois d'avril, et a augmenté l'acompte sur dividende de 8 %, à 1,3 GBp par action.

Ces déclarations ont un effet positif sur le titre qui bondit de 24% à 264.75 GBX juste avant midi.