Chemtrade Logistics Income Fund : Customer Statement on COVID-19

Française

Português

RE: Chemtrade's Customer Statement on COVID-19

Thank you for your inquiry regarding Chemtrade's business continuity planning in response to the Coronavirus COVID - 19.

The safety and health of our workforce, and that of our customers, suppliers, and the communities we operate in is our highest priority. Chemtrade is closely monitoring the rapidly evolving situation and has put in place a Steering Committee to provide guidance and support across the organization. As part of our ongoing continuity planning, we are working on contingencies to help support our customers as the situation evolves. This includes working with our manufacturing sites, suppliers and carriers to minimize disruptions to our operations.

We will continue to provide updates on our website (www.chemtradelogistics.com) as they become available. If you have any questions in the meantime, please reach out to your Account Manager.

Sincerely,

Chemtrade Logistics Inc. and affiliates

Additional Resources:

(Please note that by clicking on one of the links below, you will be leaving Chemtrade's website. We are not responsible for the content, accuracy, or timeliness of these sites)

OBJET: Déclaration aux clients de Chemtrade concernant le COVID-19

Merci pour votre demande concernant la planification de la continuité des activités de Chemtrade en réponse au Coronavirus COVID - 19.

La sécurité et la santé de nos employés, ainsi que celles de nos clients, fournisseurs et des communautés dans lesquelles nous opérons est notre priorité absolue. Chemtrade surveille de près l'évolution rapide de la situation et a mis en place un comité directeur pour fournir des conseils et un soutien dans toute l'organisation. Dans le cadre de notre planification continue de la continuité, nous travaillons sur ces éventualités pour aider à soutenir nos clients à mesure que la situation évolue. Cela comprend la collaboration avec nos sites de fabrication, nos fournisseurs et nos transporteurs afin de minimiser les perturbations de nos opérations.

Nous continuerons à fournir des mises à jour sur notre site Web (www.chemtradelogistics.com) dès qu'elles seront disponibles. Si vous avez des questions entre-temps, veuillez contacter votre responsable de compte.

Cordialement,

Chemtrade Logistics Inc. et sociétés affiliées

Ressources supplémentaires:

(Veuillez noter qu'en cliquant sur l'un des liens ci-dessous, vous quitterez le site Web de Chemtrade. Nous ne sommes pas responsables du contenu, de l'exactitude ou de l'actualité de ces sites)

RE: Declaração do cliente da Chemtrade sobre COVID-19

Agradecemos sua pergunta sobre o planejamento de continuidade de negócios da Chemtrade em resposta ao Coronavirus COVID - 19.

A saúde e segurança da nossa equipe e de nossos clientes, fornecedores e comunidades em que operamos é nossa maior prioridade. A CHEMTRADE está monitorando de perto a situação de rápida evolução e criou um Comitê para fornecer orientação e apoio em toda a organização. Como parte de nosso planejamento, estamos trabalhando em contingências para ajudar a apoiar nossos clientes à medida que a situação evolui. Isso inclui trabalhar com nossas fabricas, fornecedores e transportadoras para minimizar interrupções em nossas operações.

Continuaremos entregando atualizações em nosso site (www.chemtradelogistics.com) assim que estiverem disponíveis. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o gestor da sua área.

Atentamente,

Chemtrade Logistics Inc. e afiliadas

Recursos adicionais

(Por favor, note que clicando em um dos links abaixo, você estará deixando o site da Chemtrade. Não somos responsáveis pelo conteúdo, exatidão ou pontualidade desses sites)