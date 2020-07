Communiqué de presse Le 22 juillet 2020

CHEOPS TECHNOLOGY nomme Julien MOUTON au poste de Directeur de la

région Ile-de-France

CHEOPS TECHNOLOGY, un des leaders du cloud en France, annonce la nomination de Julien Mouton au poste de Directeur de la Région Ile-de-France.

Outre une bonne connaissance de la région et de l'écosystème de nos partenaires, nous avions besoin d'un

Manager expérimenté dans le domaine des infrastructures et des offres cloud pour donner enfin la dimension que mérite CHEOPS TECHNOLOGY en région Ile-de-France. Indéniablement, Julien Mouton dispose du track record parfait pour nous accompagner dans le développement sur cette région particulière, pour prendre des parts de marché et donner à nos deux agences de Boulogne-Billancourt et Rungis le rayonnement qu'elles méritent, à l'instar de la dimension acquise et de l'image que nous véhiculons dans les autres régions de France. Au-delà, Julien sera l'homme de la situation pour nous accompagner sur une opération de croissance externe » explique Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de CHEOPS TECHNOLOGY dont le groupe a réalisé 114 M€ de CA au 30 avril 2019.

Julien Mouton, âgé de 43 ans, était depuis 9 ans directeur général de l'intégrateur Yvelinois Tersedia. Il dispose d'une grande expérience des infrastructures et du cloud et partage les mêmes valeurs que la Direction du Groupe ce qui facilitera son intégration et son succès. Julien, Mouton est titulaire d'un Master 2 en réseaux de l'Université de Versailles-saint quentin en Yvelines, et a occupé dans le passé des fonctions avant-ventes chez HPE, puis ventes chez EMC, IBM et enfin chez ARROW en UK.

J'ai été séduit par la vision de Cheops Technology qui est un des pionniers du cloud en France et qui dispose d'offres uniques permettant d'accompagner les clients dans leur stratégie de transformation digitale et mise en

œuvre d'un véritable Cloud hybride. Je partage les valeurs et l'ambition du groupe et j'ai hâte de contribuer au développement de la région IDF qui représente une opportunité de croissance exceptionnelle. » déclare Julien Mouton qui vient de prendre ses fonctions.

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau- Sécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d'expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY s'affiche désormais comme un des leaders du Cloud Computing en France avec ses offres iCod® (Infrastructure Cheops On Demand) et Hyper X® dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont convaincu de grands noms de l'industrie et des services. Forte de ses 600 collaborateurs, avec 13 agences en France garantissant une relation de proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d'environnement. Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c'est désormais "The Cloud customized for you !".

Plus d'informations sur http://www.cheops.frrubrique Revue de Presse.

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d'Euronext Paris depuis avril 2007. Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE

