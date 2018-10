Cheops Technology : Croissance du Chiffre d’Affaires et nette augmentation de la rentabilité portées par des offres de services innovantes. De nouveaux investissements pour structurer la croissance et accompagner les perspectives de développement futures.

Communiqué de presse Le 18 octobre 2018





Croissance du Chiffre d’Affaires et nette augmentation de la rentabilité portées par des offres de services innovantes

De nouveaux investissements pour structurer la croissance et accompagner les perspectives de développement futures

CHEOPS TECHNOLOGY, Cloud Builder et Cloud Service Provider, enregistre pour l’année fiscale 2017/2018 des résultats en nette augmentation par rapport à l’exercice précédent.

Les principales données chiffrées de cet exercice 2017/2018 (du 1er mai 2017 au 30 avril 2018) sont les suivantes :





(1)- Le Chiffre d’Affaires Groupe s’entendait sur l’exercice clos le 30/04/2017 de l’activité de CHEOPS TECHNOLOGY et de sa filiale F.P.S en trend annuel, à savoir sur une période de 12 mois.





Une dynamique de croissance portée par l’ensemble des Divisions

A l’appui de l’originalité de son Business Model, de sa stratégie d’innovation et du renforcement de ses offres de services Cloud, CHEOPS TECHNOLOGY a accentué sa dynamique de croissance engagée ces dernières années en enregistrant une hausse de son activité de près de 7%, avec un chiffre d’affaires qui s’établit à plus de 104 M€, à un niveau supérieur à son objectif de 100 M€.

Cette dynamique bénéficie à l’ensemble des activités du groupe avec, pour vecteur principal, la Division Cloud & Managed Services qui enregistre une fois de plus sur cet exercice 2017/2018 une croissance de son activité de près de 20%. Cette tendance devrait continuer de se renforcer au regard des nombreux contrats significatifs conclus ces derniers mois.

Quelques années après avoir pris le virage du Cloud Computing, CHEOPS TECHNOLOGY s’impose définitivement comme l’un des acteurs incontournables du marché avec une offre complète et différenciante, offrant une large gamme de services managés autour des technologies les plus complexes et des principaux ERP du marché.

Le renforcement de l’activité Coud Computing impacte positivement l’ensemble des autres divisions du groupe et ce, en parfaite adéquation avec la stratégie de CHEOPS TECHNOLOGY qui s’appuie largement sur la complémentarité de ses 4 Divisions pour accompagner la transformation numérique de ses clients.

Ainsi, la Division Infrastructure, métier historique du groupe, voit son Chiffre d’Affaires progresser de plus de 5% et ce malgré un environnement très concurrentiel. Ce résultat couronne les investissements réalisés pour promouvoir et mettre en œuvre l’ensemble des technologies innovantes telles l’hyperconvergence, les solutions de stockage Full Flash et objet… Cette croissance s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un partenariat privilégié entretenu avec les leaders du marché que sont Hewlett Packard Enterprise, DELL EMC, NetApp, VMware et Microsoft.

Enfin, véritables outils de la transformation numérique des entreprises, les Divisions Modernisation Technologique et Réseau-Sécurité et Communications Unifiées s’inscrivent elles aussi dans cette dynamique avec une activité soutenue portée par une offre renforcée leur permettant d’agir sur des dossiers d’envergure à forte valeur ajoutée.

Amélioration de la rentabilité et consolidation de la structure financière

Cette croissance de l’activité se traduit également par une amélioration très significative de la rentabilité et par un renforcement de la structure financière de l’entreprise qui continue de s’appuyer sur des fondamentaux solides que sont un endettement faible et maîtrisé, une trésorerie positive de plus de 21,8 M€ et des capitaux propres désormais dotés de plus de 23,5 M€.

Même si le périmètre du présent exercice se révèle plus large que celui du précédent exercice du fait de l’absorption de la filiale F.P.S, il convient de noter que l’amélioration de la rentabilité relève d’une réelle croissance structurelle.

Ainsi, sur la base d’une activité comparée à isopérimètre (intégrant le résultat de F.P.S), le résultat d’exploitation progresse de près de 65.5% (6.208 K€ contre 3.750K€ sur 2016/2017). Le résultat net s’apprécie quant à lui de près de 42.5% (4.032 K€ contre 2.829K€).

Renforcement de l’offre de services par l’arrivée de nouvelles offres et poursuite de la stratégie d’innovation

Déjà forte des solutions iCod®, et iCod Healthcare® à destination du marché de la santé, l’offre de Cloud privé mutualisé assortie de services managés s’était récemment enrichie d’offres à destination d’environnements plus spécialisés que sont l’ERP SAP S/4 HANA® via l’offre iCod in-Memory® ou les environnements full Oracle® au travers de l’offre iCod RCO®. Cette expertise se complète désormais par une offre iCod 400®, solution permettant d’héberger et de manager sur le cloud privé de CHEOPS TECHNOLOGY des applications AS 400 (IBMi). Cette nouvelle offre répond aux problématiques des entreprises désireuses de conserver en conditions opérationnelles des applications fonctionnant dans cet environnement et en mal de compétences pour les conserver en interne. Elle apporte également aux entreprises toute la capacité de CHEOPS TECHNOLOGY à industrialiser et normaliser les processus de production IT et à sécuriser les environnements, à l’appui de ses certifications ISO 27001, ISO 20000 et Hébergeur de Données de Santé (HADS).

En parallèle, CHEOPS TECHNOLOGY avait également introduit son offre Hyper IaaS®, un Cloud « public » personnalisé par le client sur une architecture Hyper-Convergée à destination des entreprises qui souhaitent garder le contrôle et l’exploitation de leurs environnements dans des Datacenters français et avec des contrats de droit français.

Cette gamme « as a service » s’est également enrichie d’une part, de l’offre Hyper Com®, une solution UCaaS - Unified Communications as a Service - mise au point avec la collaboration étroite de l’Américain AVAYA et, d’autre part, de l’offre Hyper WiFi® - WiFi as a Service - développée avec la technologie ARUBA, filiale de Hewlett Packard Enterprise.

Véritable ADN du groupe, l’innovation s’imposera encore comme une priorité stratégique du développement de la société. CHEOPS TECHNOLOGY poursuivra ainsi ses investissements en matière de Recherche & Développement pour continuer d’enrichir ses gammes iCod® & Hyper X® d’une part, mais aussi par le lancement très prochainement d’une offre de migration Oracle vers PostgreSQL répondant aux besoins de rénovation des applications et de modernisation des SI des clients en s’affranchissant de technologies propriétaires couteuses.

Un début d’exercice 2018/2019 riche, symbole de nouvelles ambitions

Si l’exercice 2017/2018 peut s’apprécier comme un véritable palier dans le développement de CHEOPS TECHNOLOGY avec notamment le franchissement de la barre symbolique des 100 M€ de Chiffre d’Affaires, il n’est qu’une étape dans les ambitions du groupe.

Sur un plan de l’activité tout d’abord, les premiers mois de l’exercice confirment cette dynamique de croissance et les perspectives encourageantes avec la conclusion de dossiers significatifs et un chiffre d’affaires qui continue de s’apprécier.

Par ailleurs, le succès déjà perceptible dès son lancement de l’offre iCod 400®, s’est accompagné fin septembre par l’acquisition de la société EURO-SYS France , société basée à côté de Tours disposant d’une forte expertise autour des environnements IBMi (AS 400) venant ainsi immédiatement renforcer la capacité de Delivery de la nouvelle offre iCod 400®. Le développement au niveau national des offres iCod 400® et des ventes de solutions IBMi « on premise » est confié à Eric GINER, ancien dirigeant d’EURO-SYS France, ce dernier ayant une grande connaissance de ce marché.

Par ailleurs, en parallèle de cette croissance continue, CHEOPS TECHNOLOGY s’attache à se structurer, tant sur le plan humain qu’au niveau de ses infrastructures pour faire face à de nouveaux défis.

Ayant son siège social dans la région Bordelaise, territoire le plus attractif de France, la société s’est attachée à développer sa propre attractivité. Elle vient ainsi de se doter d’un siège social ultra-moderne et cosy de près de 5.000 m², largement inspiré des entreprises de la Silicon Valley. Conscient que sa dynamique est, pour l’essentiel, portée par les compétences qui la composent, CHEOPS TECHNOLOGY fait du bien-être au travail un garant du recrutement et de la fidélisation de talents. Salle de sport, coach sportif, restauration, salle de sieste, salle de jeu, nombreuses salles de réunions disposant d’un équipement vidéo de dernière génération sont mis à disposition de l’ensemble des « coéquipiers » qui pourront dorénavant expérimenter le Pets at Work.

Enfin, même si le projet initié fin 2017 n’a pu se concrétiser, le projet d’internationalisation via une acquisition dans la Silicon Valley demeure un axe de développement que le groupe continuera de travailler au gré des opportunités.





A propos de CHEOPS TECHNOLOGY





Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY s’affiche désormais comme un des leaders du Cloud Computing en France avec ses offres iCod® (Infrastructure Cheops On Demand) et Hyper X® dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont convaincu de grands noms de l’industrie et des services. Forte de ses 450 collaborateurs, avec 13 agences en France garantissant une relation de proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement. Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c’est désormais “The Cloud customized for you !”.

Plus d’informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse.

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.

Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE





