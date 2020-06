CHESAPEAKE dépose le bilan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chesapeake, le groupe américain spécialisé dans les méthodes de fracturation du schiste s’est mis sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Fragilisé par un endettement important, il est victime de la chute des cours des hydrocarbures du fait de la pandémie de Covid-19. Il a également signé un accord de restructuration avec une majorité de ses créanciers, lui permettant de réduire sa dette d’environ 7 milliards de dollars de dettes. Chesapeake a en outre obtenu 925 millions de dollars pour financer ses opérations.Chapitres 11 et 7 (loi sur lesLe "Chapter 11" fait référence à la loi sur les faillites du code du commerce aux Etats-Unis. Lorsqu'une société se déclare incapable d'honorer ses dettes, elle peut demander à être placée sous protection de cette loi, qui lui offre, sans annuler ses dettes, un répit afin de mener à bien sa réorganisation et de restructurer son endettement. L'entreprise continue son activité et, sous la supervision d'un comité représentant les intérêts des créditeurs et des actionnaires, propose un plan de sauvetage qui doit être validé devant un tribunal. A noter que le chapitre 7 fait référence à la liquidation judiciaire pure et simple.