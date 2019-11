Chesapeake Energy : rate le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chesapeake a accusé une perte plus lourde que prévu tandis que ses ventes ont reculé plus que prévu. Le producteur américain de pétrole et de gaz a enregistré au troisième trimestre 2019 une perte nette de 101 millions de dollars, ou -6 cents par action, contre une perte de 169 millions, ou -19 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 11 cents, au-dessus des attentes de Wall Street qui tablait sur une perte de 10 cents.Le chiffre d'affaires a reculé de 14,8% à 2,06 milliards. Le consensus tablait sur 2,12 milliards.