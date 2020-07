CHEVRON : s'offre NOBLE ENERGY pour 5 milliards de dollars

0

Chevron a annoncé ce lundi avoir conclu un accord définitif avec Noble Energy en vue d'acquérir la totalité des actions en circulation de ce dernier dans le cadre d'une transaction évaluée à 5 milliards de dollars, soit 10,38 dollars par action. Cela représente une prime de 7,6% par rapport au cours du titre Noble à la clôture de vendredi. En incluant la dette de Noble, l'accord serait évalué à environ 13 milliards de dollars, et permettrait à Chevron d'étendre sa présence dans le Bassin Denver-Julesburg (Colorado), ou DJ Basin, et le Bassin permien, entre le Texas et le Nouveau-Mexique.