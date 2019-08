Chevron : BPA trimestriel meilleur que prévu

02/08/2019 | 15:01

Chevron publie un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, à comparer à 3,4 milliards un an auparavant. Par action, il a augmenté de 27% à 2,27 dollars, battant de 50 cents le consensus.



'Les résultats et le cash-flow ont profité de volumes de production record et d'une indemnisation pour annulation de la fusion avec Anadarko, en partie contrebalancés par l'impact de moindres prix du pétrole et du gaz', explique le PDG Michael Wirth.



En croissance de 9% à 3,08 millions de barils équivalent pétrole par jour, la production a atteint son plus haut niveau de l'histoire du groupe énergétique, tirée par une croissance continue dans le Bassin Permien et à Wheatstone en Australie.



