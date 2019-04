Chevron : accord pour l'acquisition d'Anadarko

12/04/2019 | 14:14

Chevron annonce ce vendredi un accord définitif pour l'acquisition d'Anadarko Petroleum, dans une transaction valorisée 33 milliards de dollars, par laquelle chaque action Anadarko donnera droit à 0,3869 action Chevron et à 16,25 dollars.



Le groupe pétro-gazier anticipe de cette opération deux milliards de dollars de synergies de capital et de coûts opérationnels annuelles, ainsi qu'un effet positif sur son free cash-flow et ses bénéfices lors de la première année après la finalisation.



Du fait du free cash-flow plus élevé attendu, Chevron prévoit de faire passer son rythme de rachats d'actions de quatre à cinq milliards de dollars par an à la finalisation de la transaction, attendue pour le second semestre.



