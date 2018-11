Chevron : au-dessus des attentes au 3e trimestre

02/11/2018 | 14:24

Chevron publie ce vendredi un bénéfice net de 4 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2018, à comparer à 2 milliards un an auparavant.



De plus, le bénéfice par action, donnée comptable de référence pour les valeurs américaines, atteint 2,11 dollar, dépassant de trois cents le consensus.



Cette nouvelle amélioration trimestrielle reflète en particulier celle de la contribution de l'aval (raffinage et commercialisation), dont les revenus passent de 489 millions à 3,4 milliards de dollars. La contribution de l'amont (exploration et production) a pour sa part reculé, passant de 1,8 milliard à 1,4 milliard de dollars.





