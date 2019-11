Chevron : consensus manqué au 3e trimestre

01/11/2019 | 13:53

Chevron publie un bénéfice net en baisse de 36% à 2,58 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit 1,36 dollar par action, un niveau inférieur d'une dizaine de cents à l'estimation moyenne des analystes.



'Des prix du pétrole et du gaz moins élevés ont plus que contrebalancé une augmentation de 3% de la production équivalent pétrole nette par rapport au troisième trimestre de 2018', explique le PDG Michael Wirth.



'Nous continuons de mettre en oeuvre nos priorités financières, que sont le paiement de dividendes, le financement d'un portefeuille de projets capitaux supérieurs, le renforcement du bilan et le retour aux actionnaires', poursuit-il.



