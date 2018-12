Chevron : contrat de forage octroyé à Transocean

28/12/2018 | 14:28

Le groupe parapétrolier suisse Transocean annonce la signature avec Chevron d'un contrat de conception et de gestion de construction, ainsi que d'un contrat de forage pour une durée de cinq ans et représentant un montant estimé à 830 millions de dollars.



Cet accord porte sur l'un des deux navires de forage en eaux ultra-profondes actuellement en construction sur le chantier naval de Jurong, à Singapour. Son activité doit démarrer dans le Golfe du Mexique au second semestre 2021.



