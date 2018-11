Chevron : démarrage de production du projet Big Foot

22/11/2018 | 15:42

Le groupe énergétique Chevron annonce ce jeudi que le projet en eaux profondes Big Foot, dont il est opérateur, a démarré une production de pétrole brut et de gaz naturel dans la partie américaine du Golfe du Mexique.



Ce champs a été découvert en 2006, à environ 360 km au sud de la Nouvelle-Orléans, par une profondeur d'eau de l'ordre de 1.580 mètres. Le projet est conçu pour une capacité de 75.000 barils de pétrole et de 25 millions de pieds cubes de gaz par jour.



