Chevron : manque le consensus au 2e trimestre

Chevron publie un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2018, à comparer à 1,45 milliard un an auparavant. Par action, le bénéfice atteint 1,78 dollar, là où le consensus tablait sur 2,09 dollars.



Cette amélioration reflète une contribution de l'amont (exploration et production) presque quadruplée, alors que celle de l'aval (raffinage et commercialisation) a baissé de 30%. A 40 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 21%.



Fort d'un cash-flow des opérations de 6,9 milliards sur le trimestre écoulé, Chevron annonce son intention d'entamer des rachats d'actions pour trois milliards de dollars par an, sur la base de ses prévisions actuelles.



