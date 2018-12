Chevron : prévoit d'investir 20 milliards de dollars en 2019

07/12/2018 | 14:19

Le géant pétrolier américain Chevron a annoncé en cette fin de semaine prévoir de dépenser quelque 20 milliards de dollars dans des projets d'investissement et d'exploration en 2019.



C'est donc, pour l'année prochaine, plus que l'enveloppe de 2018, qui s'élevait elle à 18,3 milliards de dollars.





