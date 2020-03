Chevron réduit ses projets d'investissement et suspend ses rachats d'actions

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier américain Chevron a annoncé mardi une baisse de 20% de sa prévision de dépenses d'investissement en 2020 et une suspension de ses rachats d'actions, en raison de la baisse de la demande provoquée par la pandémie de coronavirus et de la chute du prix du baril.

Chevron a indiqué qu'il réduisait de 20%, à environ 16 milliards de dollars, sa prévision de dépenses d'investissement et d'exploration pour cette année. Cette diminution concerne en majeure partie les activités du groupe dans le bassin Permien, dans l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique, a indiqué Chevron.

Le groupe a également annoncé qu'il suspendait ses rachats d'actions mais qu'il préserverait ses dividendes. Hors cessions d'actifs, la production du groupe devrait être stable en 2020 par rapport à l'année précédente, a-t-il ajouté.

La baisse de la demande provoquée par le coronavirus et l'augmentation de l'offre due à la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie constituent un double choc qui impose l'adoption de mesures drastiques, a indiqué Mike Wirth, le président-directeur général de Chevron.

"La survenue de ces deux phénomènes de façon simultanée est sans précédent", a souligné le dirigeant au cours d'un entretien. "Nous ne pouvons pas maîtriser cela, mais nous tenons à prendre les mesures qui préserveront la solidité de notre entreprise", a-t-il ajouté.

Le titre Chevron gagne 6,6%, à 57,79 dollars, mardi en préouverture à Wall Street.

-Christopher M. Matthews, The Wall Street Journal

(Version française Lydie Boucher) ed: VLV

