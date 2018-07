Chevron: résultats décevants malgré le rebond des prix du pétrole

New York (awp/afp) - La major pétrolière américaine Chevron a annoncé vendredi des résultats trimestriels décevants, en dépit d'un fort rebond des prix du pétrole, provoquant une réaction négative des marchés financiers.

Le bénéfice net a certes été multiplié par plus de deux au deuxième trimestre, à 3,41 milliards de dollars, contre 1,45 milliard un an plus tôt, mais rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, il n'est que de 1,78 dollar, nettement inférieur aux 2,09 dollars anticipés.

La major explique que ses profits ont été rognés par des dépréciations d'actifs estimées à 270 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires a également déçu, ressortant à 42,24 milliards de dollars, en hausse de 22,5% sur un an, contre 45,59 milliards espérés.

A Wall Street, le désenchantement des investisseurs se traduisait par un recul de plus de 2% du titre dans les échanges électroniques de pré-séance. L'action du rival ExxonMobil dévissait elle aussi, mais de plus de 4%, après des résultats trimestriels mitigés et une baisse de sa production à un plus bas depuis près d'une décennie.

Les marchés espéraient des performances éclatantes des deux majors surtout de la part de Chevron, qui est plus sensible à la fluctuation des cours du brut dont le redressement a été spectaculaire au deuxième trimestre.

Le baril de pétrole a évolué en moyenne à 74,4 dollars au deuxième trimestre contre 49,6 dollars un an plus tôt. Il ne valait encore que 66,8 dollars au premier trimestre.

Les cours du brut avaient chuté à partir de l'été 2014 mais s'étaient repris depuis, grâce notamment à l'accord de limitation de la production entre membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et pays non membres comme la Russie.

"Les résultats du deuxième trimestre sont énormes comparé à il y a un an", veut retenir le PDG Michael Wirth, mettant en avant une hausse de la production du groupe.

La production d'hydrocarbures a augmenté très légèrement de 1,8% à 2,83 millions de barils équivalent pétrole par jour, principalement grâce aux réserves de schiste dans le bassin permien dans le golfe du Mexique aux Etats-Unis.

Affirmant que sa trésorerie s'était nettement améliorée, Chevron a annoncé qu'il allait choyer ses actionnaires, en rachetant pour 3 milliards de dollars de ses propres actions.

Le groupe énergétique avait suspendu de telles opérations après la chute des prix du pétrole.

