Chevron : va faire l'acquisition de Noble Energy

Chevron annonce ce lundi la prochaine acquisition de Noble Energy, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 5 milliards de dollars.



Cette opération va fournir à la société pétrolière américaine des réserves prouvées à faible coût et des ressources non développées. Noble Energy apporte en effet des actifs offshore en Israël, renforçant la position de Chevron en Méditerranée orientale.



L'accord renforcera également sa présence sur le marché américain non conventionnel, dans le bassin de Denver et le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique.



Le prix de transaction de 10,38 dollars par action représente une prime de près de 12% sur une moyenne de 10 jours sur la base des cours de clôture de l'action vendredi dernier, précise Chevron. La société prévoit d'émettre environ 58 millions d'actions pour financer l'opération.





