Exxon et Chevron publient des bénéfices meilleurs que prévu

Exxon Mobil, plus grande compagnie pétrolière cotée au monde, a enregistré sur la période juillet-septembre un bénéfice plus élevé que prévu en profitant de la hausse des prix du pétrole et du gaz, malgré une baisse de ses volumes de production.

Ce bénéfice est ressorti à 6,24 milliards de dollars (5,45 milliards d'euros), soit 1,46 dollar par action alors que les analystes prédisaient un BPA de 1,23 dollar selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

Un avantage fiscal de 360 millions de dollars a gonflé de sept cents le bénéfice par action, a souligné Bryan Youngberg, analyste chez Edward Jones.

"Ce sont des résultats modestement positifs", a-t-il ajouté. "Le premier semestre était très faible, la barre à franchir était basse et ils y sont parvenus."

La production équivalent pétrole s'est établie à 3,8 millions de barils par jour, soit une contraction de 2% sur un an et celle de gaz naturel a reculé de 4%.

Le bénéfice tiré de la division aval, qui transforme le pétrole en essence et autres produits, a augmenté de 72% à 1,64 milliard de dollars.

Le PDG Darren Woods a déclaré que le groupe avait profité d'une amélioration de ses activités et de l'augmentation des stocks de pétrole de schiste à prix réduit dans l'Ouest du Texas et de pétrole dans l'Ouest du Canada.

CHEVRON DOUBLE SON BÉNÉFICE

Chevron a pour sa part doublé son bénéfice trimestriel à la faveur d'une production record de pétrole et de gaz naturel qui a compensé des éléments exceptionnels, dont une dépréciation d'actifs et un règlement contractuel de 930 millions de dollars (815 millions d'euros).

Le bénéfice net s'est élevé 4,05 milliards de dollars (3,55 milliards d'euros), ou 2,11 dollars par action, au titre du troisième trimestre, contre 1,95 milliard (1,03 dollar) un an plus tôt et un consensus à 2,06 dollars par action selon des données IBES sur Refinitiv.

"Nos solides résultats financiers reflètent une hausse de la production et des prix du pétrole associés à des efforts constants en matière d'efficacité et de productivité", a déclaré le directeur général Michael Wirth, cité dans un communiqué.

La production a elle augmenté à 2,96 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 2,72 millions un an plus tôt.

Le groupe a précisé qu'une charge liée à des éléments exceptionnels, dont une dépréciation d'actifs et un règlement contractuel de 930 millions de dollars, avait été partiellement compensé par un gain de 350 millions de dollars provenant de la vente de ses activités de raffinage et de commercialisation en Afrique du Sud.

Les bénéfices tirés des activités en aval ont reculé de 24%, sous l'effet de la baisse des marges et des gains réalisés sur la vente d'actifs l'an dernier.

Le groupe s'est dit bien parti pour atteindre ses objectifs de cessions d'actifs.

Le titre Chevron gagnait près de 4%, plus forte hausse du Dow (+0,37%), et celui d'Exxon 0,9% dans les premiers échanges à Wall Street.

Au cours de clôture de jeudi, les actions Chevron et Exxon ont perdu 11,2% et 3,6% respectivement depuis le début de l'année.

Jeudi, Royal Dutch Shell a fait état d'un bénéfice net de 5,6 milliards de dollars au troisième trimestre et BP d'un bénéfice de 3,8 milliards de dollars sur la période.

(Gary McWiliams, Bertrand Boucey, Dominique Rodriguez et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)

