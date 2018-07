Exxon et Chevron publient des bénéfices moins bons que prévu

(Actualisé avec déclarations, réactions d'analystes, cours de Bourse, contexte)

par Ernest Scheyder

HOUSTON, 27 juillet (Reuters) - Exxon Mobil et Chevron, géants du secteur pétrolier aux Etats-Unis, ont tous deux publié vendredi des bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes mais sans susciter la même réaction des investisseurs.

Le titre Exxon Mobil perd 3,19% à 17h19 GMT à Wall Street alors que Chevron gagne 1,4% et se place parmi les plus fortes progressions du Dow Jones (-0,52%), dont les deux valeurs font partie.

Les résultats du deuxième trimestre d'Exxon illustrent les difficultés persistantes auxquelles la compagnie est confrontée pour développer ses activités alors que le raté de Chevron est lié en partie à une légère hausse des dépenses peu susceptible de se renouveler, ont dit des analystes.

Exxon Mobil est la plus grande compagnie pétrolière cotée au monde mais sa capitalisation boursière de 356 milliards de dollars (305 milliards d'euros) est à peu près identique à ce qu'elle était il y a 10 ans.

"Exxon fait définitivement tache en ce moment", juge Brian Youngberg, analyste d'Edward Jones. "Il est tout simplement très difficile de trouver quoi que ce soit de positif dans ce trimestre."

Malgré des cours du pétrole en hausse, sa production s'est contractée de 7% et elle a dépensé plus de 600 millions de dollars dans la modernisation de raffineries en France, au Canada, aux Etats-Unis et en Arabie saoudite.

CHEVRON LANCE DES RACHATS D'ACTIONS

Exxon a elle-même qualifié ce trimestre de "difficile" et "bien en deçà des attentes du marché".

Neil Chapman, membre du comité exécutif, a dit n'être "pas content" de ces problèmes d'entretien des raffineries, même s'ils n'ont "aucun caractère systémique" susceptible de révéler des failles dans les activités de raffinage du groupe.

Exxon a réalisé un bénéfice de 92 cents par action alors que les analystes attendaient 1,27 dollar, selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Du côté de Chevron, la production a augmenté de 2% et le bénéfice s'est envolé, à 1,78 dollar par action contre 77 cents un an plus tôt, mais pas autant que le prévoyaient les analystes, dont le consensus était à 2,09 dollar. Surtout, la hausse des dépenses a surpris.

Chevron a cependant annoncé un programme de rachats d'actions pour trois milliards de dollars, attendu depuis longtemps par Wall Street.

"Nous pensons que des programmes de rachats d'actions de trois milliards de dollars peuvent être maintenus sur la base des scénarios les plus raisonnables de cours (du pétrole)", a dit la directrice financière de la compagnie, Pat Yarrington, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Parmi les concurrents de ces deux "majors", la française Total a relevé jeudi ses objectifs annuels en matière de production et d'économies après avoir vu ses résultats bondir au deuxième trimestre.

Royal Dutch Shell a en revanche publié un bénéfice inférieur aux attentes tandis que BP publiera ses résultats la semaine prochaine. (Bertrand Boucey pour le service français)