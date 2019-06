Chico's FAS : abaissement d'objectifs annuels

11/06/2019 | 13:56

A l'occasion de son point d'activité, Chico's FAS déclare viser désormais une baisse de ses ventes à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' pour l'ensemble de son exercice, et non plus 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



La chaîne de vêtements a engrangé sur son premier trimestre comptable un BPA de deux cents par action, à comparer à 23 cents un an auparavant. En données ajustées (non GAAP) il s'est établi à cinq cents.



Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 517,7 millions de dollars, en baisse de 7,8% en données publiées et de 7% à périmètre comparable. La marge brute s'est dégradée de 350 points de base à 36,9%.



