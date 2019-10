PetroChina et Sinopec pénalisés par les cours du brut au 3e trimestre

Données financières (CNY) CA 2019 2 941 Mrd EBIT 2019 90 669 M Résultat net 2019 57 542 M Trésorerie 2019 35 000 M Rendement 2019 8,25% PER 2019 8,66x PER 2020 8,15x VE / CA2019 0,18x VE / CA2020 0,17x Capitalisation 571 Mrd Graphique CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CHINA PETROLEUM & CHEMICAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 5,65 CNY Dernier Cours de Cloture 4,14 CNY Ecart / Objectif Haut 76,1% Ecart / Objectif Moyen 36,5% Ecart / Objectif Bas 6,78% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION -17.71% 82 142 EXXON MOBIL CORPORATION -0.69% 286 531 BP PLC 0.94% 130 001 RELIANCE INDUSTRIES 31.92% 123 520 PHILLIPS 66 35.17% 51 745 SUNCOR ENERGY INC. 4.14% 46 866