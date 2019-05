Coup d’arrêt à la progression indicielle Envoyer par e-mail :

Tout au long de la dernière séquence mensuelle, le courant vendeur a dominé les échanges. Apres 40% de gains en 4 mois, un tel scénario parait légitime. Tous les secteurs ont été affectés par ces prises de profits sans exception. Cependant quelques dossiers ont échappé au marasme tel Guangxi Wuzhou Communications (péage routier et immobilier ) qui accumulent les séances à plus de 10% depuis une semaine, établissant une performance globale de 49% au cours de la période de référence.



Techniquement, en données journalières, les cours viennent de subir un fort décrochage depuis la borne haute des 3270 points. Ce repli s’est opéré de manière dynamique avec une extension baissière en forme de pullback sur la zone support des 2870 points. Le dernier gap à 3000 points confirme la puissance du mouvement de baisse qui pourrait tester la ligne inférieure des 2820 points. A court terme, la tendance bascule dans le négatif, il faudrait une relance haussière au-delà des 3065 points pour retrouver une configuration positive.

