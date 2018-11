En phase d'hésitation Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 14/11/2018 | 15:25





D'un point de vue sectoriel, ce sont les valeurs de l'énergie et des matériaux de base qui ont tiré l'indice vers le bas, plombées par le plongeon des cours du brut et les incertitudes liées à la croissance économique. Parmi les pires performances du début de semaine, on retrouve les spécialistes de la papeterie et de l'emballage papier, Qijing Machinery (-13.7%), Shenzhen Geoway (-10.2%) et Yongji Printing (-6.6%), ou encore China petroleum Engineering (-5.4%, produits chimiques de base).



Trois sociétés se distinguent à la hausse, avec plus de 60% de performances en cinq séances. Il s'agit de la société immobilière Shanghai Shibei Hi-Tech, du spécialiste de mobilier de bureau et de maison, A-Zenith Furniture, et à contre tendance des valeurs de son secteur, le fabricant et distributeur de papier Minfeng Special Paper, en raison de l'opération d'acquisition de la société Metsae Board Zanders GmbH.



Graphiquement, le Shanghai Composite s'enfonce dans le rouge depuis fin septembre. Après avoir atteint un point bas de 2014, autour des 2450 points, il tente d'amorcer une reprise technique, portée par une série de déclarations rassurantes des dirigeants politiques et régulateurs. Une première cible haussière a été atteinte vers 2670/76 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 jours et à la borne inférieure d'un gap laissé ouvert en octobre. En cas de dépassement de cette zone, on pourra viser les 2770/2790 points, niveau du prochain gap. L'hésitation s'empare des Bourses chinoises, qui clôturent une fois dans le zig, une fois dans le zag. Malgré la relance du dialogue entre Pékin et Washington qui a permis au Shanghai Composite, d'entamer un rebond en début de semaine, les places asiatiques se retrouvent pénalisées par le ralentissement de l'économie chinoise, caractérisé par un indice PMI non-manufacturier inférieur aux attentes, la faiblesse de l'inflation et de la consommation.D'un point de vue sectoriel, ce sont les valeurs de l'énergie et des matériaux de base qui ont tiré l'indice vers le bas, plombées par le plongeon des cours du brut et les incertitudes liées à la croissance économique. Parmi les pires performances du début de semaine, on retrouve les spécialistes de la papeterie et de l'emballage papier, Qijing Machinery (-13.7%), Shenzhen Geoway (-10.2%) et Yongji Printing (-6.6%), ou encore China petroleum Engineering (-5.4%, produits chimiques de base).Trois sociétés se distinguent à la hausse, avec plus de 60% de performances en cinq séances. Il s'agit de la société immobilière Shanghai Shibei Hi-Tech, du spécialiste de mobilier de bureau et de maison, A-Zenith Furniture, et à contre tendance des valeurs de son secteur, le fabricant et distributeur de papier Minfeng Special Paper, en raison de l'opération d'acquisition de la société Metsae Board Zanders GmbH.Graphiquement, le Shanghai Composite s'enfonce dans le rouge depuis fin septembre. Après avoir atteint un point bas de 2014, autour des 2450 points, il tente d'amorcer une reprise technique, portée par une série de déclarations rassurantes des dirigeants politiques et régulateurs. Une première cible haussière a été atteinte vers 2670/76 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 jours et à la borne inférieure d'un gap laissé ouvert en octobre. En cas de dépassement de cette zone, on pourra viser les 2770/2790 points, niveau du prochain gap.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.