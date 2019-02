Entre doutes et opportunités Envoyer par e-mail :

Le moindre progrès dans les négociations commerciales avec Washington entraîne de fortes hausses. Les places boursières chinoises profitent depuis ce début d'année des propos de Trump évoquant des négociations qui se "passent très bien", des rencontres constructives entre les délégations chinoises et américaines, ainsi que des espoirs que les présidents Xi Jinping et Donald Trump signent prochainement un grand accord commercial. A l'inverse, si les avancées dans les négociations déçoivent, les indices peuvent être sévèrement pénalisés.



Du côté des évolutions sectorielles, tous les compartiments ont profité de ce regain d'optimisme, en particulier l'immobilier et le commerce (+10%). Les valeurs issues du secteur des services aux collectivités, en ne progressant que de 5%, reflètent l'attrait moins marqué pour les valeurs défensives.



Techniquement, le Shanghai Composite tente de sortir de la zone de consolidation horizontale dans laquelle il évolue depuis fin 2018, comprise entre 2460 et 2700 points. L'indice a enchaîné six semaines consécutives de hausse en 2019. Comme évoqué dans la précédente analyse, le dépassement par le haut de ce trading range, permet d'anticiper une accélération haussière et viser les 2820 points, niveau de la résistance supérieure. Néanmoins un retour sous les 2700 points annoncerait une nouvelle période de consolidation.

