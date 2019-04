Expulsion haussière Envoyer par e-mail :

Dans ce contexte, l'indice Shanghai Composite a progressé de 7.2% sur un mois glissant, avec le secteur du commerce (10.2%) et les services aux collectivités en tête (11.9%). Parmi les mouvements ostentatoires, WPG Shanghai Smart Water, spécialisée dans les équipements d'approvisionnement en eau et introduite en bourse en février dernier, se distingue à la hausse, avec plus de 140% de performance. A l'inverse, les conglomérats ont sousperformé, avec 3.6% de gains sur un mois, avec des valeurs telles que Poten Environment (-10.5%) dans les dernières places du palmarès actions.



Les prochaines évolutions de l'indice vont dépendre de la tournure des discussions entre Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, avec Xi Jinping.



Techniquement, l'indice Shanghai Composite est sorti par le haut de son trading range, compris entre 2970 et 3100 points, dans lequel il évoluait depuis plusieurs semaines. Les moyennes mobiles étant orientées à la hausse, l'indice est venu combler un gap laissé ouvert depuis avril dernier. Il pourrait poursuivre son ascension jusqu'à 3330 points en cas de franchissement des 3254 points, actuellement testés. A contrario, un retour sur 3100 points se mettra en place.

