L'indice marque une pause après un parcours 2019 sans faille

Fin février, Donald Trump a évoqué des "progrès significatifs" dans les négociations commerciales et a décidé de repousser sine die l'imposition de nouveaux droits de douane sur les produits chinois. Cette nouvelle a permis à l'indice de bondir de 5.6% en une séance, les espoirs des investisseurs de voir les deux camps conclure un accord prochainement ayant fortement progressé.



A ce titre, c'est le secteur du commerce qui a connu la plus belle avancée indicielle au cours du dernier mois, avec un gain de près de 24%, contre 11% pour la moins bonne performance (valeurs industrielles). Plus globalement, l'indice a, sur la même séquence temporelle, évolué de 13%.



Néanmoins, l'euphorie des acheteurs est retombée après une série de mauvaises statistiques chinoises, comme le repli des exportations, la nette réduction de l'excédent commercial avec les Etats-Unis, ou encore l'affaiblissement, par les autorités chinoises, des prévisions de croissance pour 2019.



La récente annonce concernant le report du Sommet entre Trump et Xi au mois d'avril, couplée à de nouveaux chiffres macroéconomiques décevants (croissance de la production industrielle au plus bas en 17 ans), pourraient limiter le parcours ascensionnel de l'indice.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.