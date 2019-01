L'indice se montre hésitant Envoyer par e-mail :

L'affaiblissement de la croissance économique en Chine (indice PMI manufacturier, indices des prix à la consommation et à la production), ainsi que les tensions commerciales avec les Etats-Unis ont continué de pénaliser les indices asiatiques dont le Shanghai Composite, qui a atteint en ce début d'année un point bas (à 2515 points) datant de novembre 2014.



Sur un mois glissant, aucun secteur ne se distingue à la hausse. Néanmoins celui des services aux collectivités résiste mieux que les autres, limitant sa perte à 0.4% et reflétant l'aversion pour le risque des investisseurs.



Les efforts du gouvernement pour soutenir son économie (tels que l'abaissement du coefficient des réserves obligatoires, des taxes et des prélèvements), ainsi que les espoirs sur le commerce, suite aux négociations sino-américaines de ces derniers jours, pourraient toutefois permettre aux valeurs asiatiques de reprendre de la hauteur.



Graphiquement, en données hebdomadaires, l'indice Shanghai Composite évolue dans une phase d'accumulation horizontale comprise entre 2460 et 2700 points. En cas de sortie par le haut du trading range, on pourra anticiper une accélération haussière et viser les 2820 points, niveau de la résistance supérieure.



