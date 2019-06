La volatilité devrait monter d'un cran Envoyer par e-mail :

Du côté des performances sectorielles, les valeurs exportatrices ont souffert en raison du flou autour des discussions commerciales. A contrario, le secteur immobilier et les conglomérats se sont distingués à la hausse.

Avec plus de 1500 composants, les performances au sein de l'indice sont très disparates. Certaines valeurs s'adjugent plus de 60%, à l'image de la société Hangzou Electronic Soul Network qui a bondi suite à la publication d'un rapport de la ville de Shanghai, qui a annoncé son ambition de devenir la "capital mondial du e-sport".



Alors que d'autres plongent de près de 58%, telle que Kangmei Pharmaceutical, qui a enchaîné de nombreuses séances de baisse. La société pharmaceutique fait l'objet d'une enquête depuis des mois car elle a surévalué de 4.3 milliards de dollars ses liquidités en 2017 et utilisé de faux documents pour justifier ces chiffres. Le gouvernement chinois a, par ailleurs, décidé que les comptes de 77 sociétés pharmaceutiques allaient être audités en juin/juillet.



Techniquement, l'indice Shanghai Composite évolue depuis plusieurs semaines dans une zone de consolidation horizontale située entre 2830/2955 points. Il convient donc de surveiller l'évolution de l'indice sur cette plage de prix. En effet, la cassure baissière ouvrirait la voie pour rejoindre les 2680 points. A l’inverse, une remobilisation des acheteurs relancerait les cours en direction des 3060 points.

