Toujours focalisée sur le conflit commercial

Depuis, la Maison Blanche a rassuré en nuançant ses propos et en évoquant un possible accord commercial, mais elle a entre-temps menacé de taxer les 300 milliards de dollars d'importations chinoises restant. Bref, le président américain souffle le chaud et le froid sur les marchés et cette situation devrait perdurer jusqu'à la possible rencontre Trump-Xi en marge du G20 à Osaka, fin juin.



Dans ce contexte, les investisseurs ont effectué de nets dégagements. Sur un mois glissant, l'indice Shanghai Composite s'est fortement replié (-5.7%). L'ensemble des secteurs a évolué en territoire négatif durant cette période, et plus particulièrement le compartiment du commerce (-8.1%). Les titres en baisse ont largement dépassé le nombre de titres en hausse, comme en atteste les 200 valeurs dans le vert sur les 1500 composantes.



Techniquement, l'indice Shanghai Composite a retracé 50% de son mouvement de reprise initié fin décembre en enchaînant 5 semaines consécutives de baisse. Toutefois, il semblerait que l'indice tente de rebondir à l’approche des 2800/2840 points, zone correspondant à un gap laissé ouvert début mars. Il convient donc de surveiller l'évolution de l'indice sur cette plage de prix. En effet, son franchissement à la baisse ouvrirait la voie pour rejoindre les 2680 points. A l’inverse une remobilisation des acheteurs relancerait les cours en direction des 3060 points.

