Chine: résultats des compagnies aériennes en demi-teinte en 2018

PÉKIN (awp/afp) - Les compagnies aériennes chinoises ont enregistré des résultats mitigés en 2018, affectés par la hausse des prix du kérosène, et ont mis en garde contre des vents contraires attendus cette année, qui pourraient peser sur les bénéfices.

China Southern Airlines, la plus grosse compagnie du pays en nombre de passagers, a vu son bénéfice net reculer de 3,71% à 8,82 milliards de yuans (1,08 milliard d'euros), selon un communiqué transmis vendredi à la Bourse de Hong Kong.

La compagnie a attribué cette contre-performance à la hausse des coûts opérationnels et des prix du kérosène. Elle a prévenu que ses résultats pourraient pâtir cette année des fluctuations du yuan et de la hausse continue des prix du pétrole.

La chute aura été plus brutale pour China Eastern Airlines, deuxième compagnie aérienne en termes de passagers, dont le bénéfice net s'est effondré de 56,98% à 2,93 milliards de yuans (388 millions d'euros) en 2018, selon un communiqué publié vendredi.

La hausse des coûts opérationnels, due en grande partie à un bond de 25% des frais de carburants, a engendré des dépenses supplémentaires de 6,72 milliards de yuans (890 millions d'euros), a expliqué la compagnie.

"L'industrie aéronautique civile devrait continuer à se développer à un rythme relativement rapide, mais la situation macroéconomique intérieure et internationale, les changements dans les relations commerciales et les fluctuations des prix du pétrole et des taux de change sont facteurs d'incertitude pour l'évolution de l'industrie", a commenté China Eastern Airlines.

Sa concurrente Air China a cependant pu enregistrer une hausse de son bénéfice annuel, de 1,47% à 7,35 milliards de yuans (974 millions d'euros), malgré la hausse des prix des carburants, selon un communiqué publié mercredi.

Le trafic aérien a continué à progresser en Chine en 2018, les aéroports ayant accueilli 610 millions de passagers, en hausse de 10,9%, et cette tendance devrait se poursuivre cette année, avait annoncé en janvier l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC).

