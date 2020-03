Chipotle Mexican Grill Inc. : A proximité d'un support moyen terme important

Données financières (USD) CA 2020 6 303 M EBIT 2020 697 M Résultat net 2020 523 M Trésorerie 2020 703 M Rendement 2020 - PER 2020 35,4x PER 2021 28,0x VE / CA2020 2,79x VE / CA2021 2,47x Capitalisation 18 267 M Prochain événement sur CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 21/04/20 Q1 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 34 Objectif de cours Moyen 935,00 $ Dernier Cours de Cloture 657,86 $ Ecart / Objectif Haut 59,6% Ecart / Objectif Moyen 42,1% Ecart / Objectif Bas 3,37% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Brian R. Niccol Chief Executive Officer & Director Steve Ells Executive Chairman John R. Hartung Chief Financial Officer Curtis Evander Garner Chief Technology Officer Albert S. Baldocchi Independent Director