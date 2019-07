CHIPOTLE MEXICAN GRILL : le bénéfice bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chipotle a dévoilé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre 2019, le groupe de fast food a réalisé un bénéfice net de 91 millions de dollars, ou 3,22 dollars par action, contre 47 millions, ou 1,68 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 3,99 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 13% à 1,4 milliard. Les ventes à nombre de restaurants comparable ont grimpé de 10%. Les analystes tablaient sur unBPA, hors exceptionnels, de 3,74 dollars et sur un chiffre d'affaires de 1,4 milliard.Pour l'ensemble de son exercice, Chipotle Mexican Grill table désormais sur une hausse de ses ventes, à nombre de restaurants comparable, en haut d'une fourchette à un chiffre, contre entre le milieu et le haut d'une fourchette à un chiffre auparavant.