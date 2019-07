Christian Dior : Excellent premier semestre

Excellent premier semestre

Paris, le 24 juillet 2019

Le groupe Christian Dior réalise au premier semestre 2019 des ventes de 25,1 milliards d’euros, en progression de 15 %. La croissance organique des ventes s’établit à 12 % par rapport à la même période de 2018.

Au second trimestre, les ventes sont en hausse de 15 % par rapport à la même période de 2018. La croissance organique des ventes s’établit à 12 %, une performance en ligne avec les tendances de début d’année. Les Etats-Unis, l’Asie et l’Europe connaissent de bonnes croissances avec en particulier un rebond en France au second trimestre.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2019 s’établit à 5 291 millions d’euros, en hausse de 14 %. La marge opérationnelle courante ressort à 21,1 %, stable par rapport au premier semestre 2018. Le résultat net part du Groupe s’élève pour sa part à 1 317 millions d’euros, en croissance de 9 %.

Le premier semestre 2019 a été marqué par :

Une nouvelle hausse à deux chiffres des ventes et du résultat opérationnel courant,

De fortes croissances en Asie, aux Etats-Unis et en Europe, en particulier en France qui connait un rebond au second trimestre,

Un bon début d’année pour les Vins et Spiritueux,

Une dynamique remarquable de Louis Vuitton, dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel,

La performance remarquable de Christian Dior Couture,

Les avancées rapides des marques phares de parfums et cosmétiques de LVMH,

La bonne progression de la joaillerie, en particulier de Bvlgari,

La forte croissance des ventes de Sephora en magasin et en ligne,

Le développement solide de DFS, notamment en Europe, qui profite de la montée en puissance des voyageurs internationaux,

La finalisation en avril de l’acquisition du groupe hôtelier Belmond, dont l’activité sera consolidée au troisième trimestre 2019,

L’annonce de l’accord avec la Maison Stella McCartney,

Un cash flow disponible d’exploitation de 1,8 milliard d’euros,

Un ratio d’endettement net sur capitaux propres (« gearing ») qui s’établit à 9,1 % à fin juin 2019.

Chiffres clés





En millions d'euros 1er semestre 2018 1er semestre 2019* % variation Ventes 21 750 25 082 + 15 % Résultat opérationnel courant 4 640 5 291 + 14 % Résultat net (part du Groupe) 1 206 1 317 + 9 % Capacité d’autofinancement 5 448 7 394 n.a Variation de la trésorerie issue des opérations d’exploitation 3 123 4 268 n.a Dette financière nette 2 259 3 435 + 52 % Capitaux propres 33 890 37 890 + 12 %

* Intégrant pour la première fois les effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location.

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d'euros 1er semestre 2018 1er semestre 2019 % variation

Publiée Organique* Vins et Spiritueux 2 271 2 486 + 9 % + 6 % Mode et Maroquinerie 8 594 10 425 + 21 % + 18 % Parfums et Cosmétiques 2 877 3 236 + 12 % + 9 % Montres et Joaillerie 1 978 2 135 + 8 % + 4 % Distribution sélective 6 325 7 098 + 12 % + 8 % Autres activités et éliminations (295) (298) - - Total 21 750 25 082 + 15 % + 12 %

* A structure et taux de change comparables. L’effet de change pour le Groupe est de +3 %.





Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :

En millions d’euros 1er semestre

2018 1er semestre 2019* % variation Vins et Spiritueux 726 772 + 6 % Mode et Maroquinerie 2 775 3 248 + 17 % Parfums et Cosmétiques 364 387 + 6 % Montres et Joaillerie 342 357 + 5 % Distribution sélective 612 714 + 17 % Autres activités et éliminations (179) (187) - Total 4 640 5 291 + 14 %

* Intégrant pour la première fois les effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location.

Vins et Spiritueux : forte dynamique en Chine et aux Etats-Unis

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 6 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant progresse de 6 %. Le groupe d’activités poursuit sa stratégie de valeur en s’appuyant sur une forte politique d’innovation et des investissements ciblés en communication. La dynamique est particulièrement forte aux Etats-Unis, en Asie et sur les marchés émergents. Dans l’activité Champagne, les cuvées de prestige connaissent une forte progression tandis que la politique d’augmentation de prix se poursuit sur toute la gamme. Le cognac Hennessy, qui enregistre une croissance solide, devient la première marque internationale de spiritueux premium. L’acquisition du Château du Galoupet, prestigieux cru classé des Côtes-de-Provence, marque l’entrée de LVMH dans les vins rosés de qualité.

Mode et Maroquinerie : performances exceptionnelles de Louis Vuitton et de Christian Dior

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 18 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 17 %. Louis Vuitton réalise une performance remarquable dans tous ses métiers et toutes les régions. Lignes emblématiques et nouvelles créations contribuent de manière équilibrée à la croissance soutenue des ventes. Le semestre est marqué par l’accueil enthousiaste des défilés Homme et Femme. Christian Dior réalise un parcours remarquable sur le semestre. La nouvelle ligne 30 Montaigne, qui connaît un grand succès, illustre l’élégance intemporelle et le savoir-faire de la Maison. Une nouvelle boutique d’exception sur les Champs Elysées à Paris prend temporairement le relais de l’adresse historique de l’avenue Montaigne qui fait l’objet de grandes transformations. Fendi célèbre les 54 années d’histoire de Karl Lagerfeld avec la Maison et la famille Fendi à l’occasion de plusieurs défilés hommage au créateur. Celine entame le déploiement progressif de son nouveau concept de boutiques. Les défilés présentés au premier semestre, qui ont connu un formidable accueil, reflètent la nouvelle identité de la Maison. Loro Piana enregistre une croissance soutenue avec en particulier le succès d’un nouveau service personnalisé de souliers et une boutique temporaire à New York. Loewe connaît une excellente performance portée notamment par le succès de ses nouvelles collections. Rimowa réalise un très bon début d’année. Les autres Maisons continuent de se renforcer.

Parfums et Cosmétiques : excellente progression des marques phares et avancées rapides en Asie

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique de 9 % de ses ventes, portée principalement par les performances des marques phares. Le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 6 %. Parfums Christian Dior maintient une forte dynamique, nourrie par la vitalité de ses parfums emblématiques et la progression rapide de ses produits de maquillage et de soin. Guerlain réalise un excellent début d’année. Son rouge à lèvres iconique Rouge G et sa ligne de soin Abeille Royale connaissent des avancées particulièrement fortes. Le lancement par Guerlain de la première plateforme digitale de transparence et de traçabilité de produits constitue un temps fort du semestre. Parfums Givenchy profite de l’essor rapide du maquillage et de la bonne performance de son parfum L’Interdit. Benefit continue le développement de sa collection Sourcils tandis que Fresh poursuit son expansion en Chine.

Montres et Joaillerie : bonne croissance de Bvlgari et poursuite du repositionnement de TAG Heuer

L'activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de 4 % des ventes, tirée par la joaillerie. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 5 %. Bvlgari réalise une bonne progression dans ses boutiques en propre et continue de gagner des parts de marché. Les lignes emblématiques Serpenti, B.Zero1, Diva et Fiorever contribuent à cette performance. Sa nouvelle collection de Haute Joaillerie, Cinemagia, présentée en juin à Capri, a connu un excellent accueil. Chez Chaumet, le succès de sa collection Bee My Love et de ses lignes emblématiques Liens et Joséphine sont les principaux moteurs de croissance de la Maison. TAG Heuer continue de mettre l’accent sur ses lignes phares tandis que Hublot poursuit sa croissance vigoureuse et le développement de son réseau de boutiques. L’organisation en janvier 2020 du premier salon des Maisons horlogères suisses de LVMH à Dubaï a été annoncée.

Distribution sélective : forte progression de Sephora et développement soutenu de DFS en Europe

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 8 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 17 %. Sephora enregistre une forte croissance de ses ventes et gagne des parts de marché dans toutes ses zones d’implantation. Déjà présente dans 34 pays, l’enseigne poursuit l’expansion de son réseau de boutiques tandis que les ventes en ligne connaissent des avancées rapides. Le Bon Marché continue de cultiver sa différence et l’exclusivité de son offre. DFS connaît une dynamique très forte dans la Galleria de Venise, sa première implantation européenne. Même si un ralentissement de la demande a été observé à Hong Kong et Macao sur les derniers mois, la performance de DFS sur ces marchés est bonne sur le semestre.

Perspectives 2019

Dans un environnement porteur en ce début d’année, marqué cependant par un contexte géopolitique incertain, le groupe Christian Dior poursuivra ses gains de parts de marché grâce aux nombreux lancements de produits prévus d’ici la fin de l’année, à son expansion géographique dans les marchés porteurs et à sa rigueur de gestion.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2019 l’avance du groupe Christian Dior sur le marché mondial du luxe.

Un acompte sur dividende de 2,20 euros sera mis en paiement le 10 décembre 2019.

ANNEXE

Groupe Christian Dior – Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2019 (en millions d’euros)

Année 2019 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 349 5 111 1 687 1 046 3 510 (165) 12 538 Deuxième trimestre 1 137 5 314 1 549 1 089 3 588 (133) 12 544 Premier semestre 2 486 10 425 3 236 2 135 7 098 (298) 25 082

Ventes 2019 (croissance organique par rapport à la même période de 2018)

Année 2019 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre +9% +15% +9% +4% +8% - +11% Deuxième trimestre +4% +20% +10% +4% +7% - +12% Premier semestre +6% +18% +9% +4% +8% - +12%

Ventes 2018 (en millions d’euros)

Année 2018 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 195 4 270 1 500 959 3 104 (174) 10 854 Deuxième trimestre 1 076 4 324 1 377 1 019 3 221 (121) 10 896 Premier semestre 2 271 8 594 2 877 1 978 6 325 (295) 21 750

Indicateurs alternatifs de performance

Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, le groupe Christian Dior utilise des indicateurs alternatifs de performance établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12.

Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et le renvoi à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS, dans les documents publiés.

Indicateurs Renvoi aux documents publiés Cash-flow disponible d’exploitation RFS (comptes semestriels résumés consolidés, tableau de variation de la trésorerie consolidée) Dette financière nette RA (note 1.20 de l’annexe aux comptes consolidés)

RFS (note 19 de l’annexe aux comptes consolidés) Gearing RFS (partie 7, Commentaires sur le bilan consolidé) Croissance organique RFS (partie 1, Commentaires sur le compte de résultat consolidé)

RFS : Rapport financier semestriel au 30 juin 2019

RA : Rapport annuel au 31 décembre 2018

