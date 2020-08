Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Christian Dior SE CDI FR0000130403 CHRISTIAN DIOR SE (CDI) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 06/08 15:08:21 343 EUR -1.89% 14:34 CHRISTIAN DIOR : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2020 PU 14:29 CHRISTIAN DIOR : Half-yearly financial report as of June 30, 2020 (French version only) PU 14:24 CHRISTIAN DIOR : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2020 GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Christian Dior : Half-yearly financial report as of June 30, 2020 (French version only) 0 06/08/2020 | 14:29 Envoyer par e-mail :

Annexe aux comptes consolidés résumés 31 7. Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 57 Déclaration du Responsable du Rapport financier semestriel 58 2 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Chiffres significatifs Principales données consolidées (en millions d'euros et en %) 30 juin 2020 30 juin 2019 Variation Ventes 18 393 25 082 - 27 % Résultat opérationnel courant 1 669 5 291 - 68 % Résultat net, part du Groupe 202 1 317 - 85 % Capacité d'autofinancement générée 4 417 7 394 - 40 % par l'activité (a) Dette financière nette (b) 8 319 3 435 + 142 % Capitaux propres totaux 34 860 37 890 - 8 % Avant paiement de l'impôt et des frais financiers. Hors engagements d'achat de titres de minoritaires, classés en « Autres passifs non courants ». Données par action (en euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Résultats consolidés par action Résultat net, part du Groupe 1,12 16,29 7,31 Résultat net, part du Groupe après dilution 1,12 16,27 7,29 Dividende par action Acompte - (b) 31,40 2,20 Solde n.a. 2,60 n.a. Montant brut global au titre de la période (a) - 34,00 2,20 n.a. : non applicable. Avant effets de la réglementation fiscale applicable aux bénéficiaires. La décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le Conseil d'Administration en octobre et annoncée, le cas échéant, à ce moment- là. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 3 Informations par groupe d'activités Ventes par groupe d'activités 30 juin 2020 30 juin 2019 Variation (en millions d'euros et en %) publiée organique (a) Vins et Spiritueux 1 985 2 271 - 20 % - 23 % Mode et Maroquinerie 7 989 8 594 - 23 % - 24 % Parfums et Cosmétiques 2 304 2 877 - 29 % - 29 % Montres et Joaillerie 1 319 1 978 - 38 % - 39 % Distribution sélective 4 844 6 325 - 32 % - 33 % Autres activités et éliminations (48) (295) - - TOTAL 18 393 21 750 - 27 % - 28 % Résultat opérationnel courant 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 par groupe d'activités (en millions d'euros) Vins et Spiritueux 551 1 729 726 Mode et Maroquinerie 1 769 7 344 2 775 Parfums et Cosmétiques (30) 683 364 Montres et Joaillerie (17) 736 342 Distribution sélective (308) 1 395 612 Autres activités et éliminations (296) (395) (179) TOTAL 1 669 11 492 4 640 (a) À périmètre et taux de change comparables. L'effet de l'évolution des parités monétaires sur les ventes du Groupe est de + 1 %. 4 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Informations par zone géographique Ventes par zone géographique de destination 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 (en pourcentage) France 8 9 9 Europe (hors France) 16 19 18 États-Unis 24 24 23 Japon 7 7 7 Asie (hors Japon) 34 30 31 Autres marchés 11 11 12 TOTAL 100 100 100 Ventes par devise de facturation 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 (en pourcentage) Euro 19 22 21 Dollar US 28 29 29 Yen japonais 7 7 7 Hong Kong dollar 5 5 6 Autres devises 41 37 37 TOTAL 100 100 100 Nombre de magasins 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 France 528 535 522 Europe (hors France) 1 175 1 177 1 163 États-Unis 834 829 792 Japon 430 427 420 Asie (hors Japon) 1 471 1 453 1 341 Autres 495 494 461 TOTAL 4 933 4 915 4 699 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 5 6 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Commentaires sur l'activité et les comptes semestriels consolidés Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 7 Commentaires sur l'activité et les comptes semestriels consolidés du groupe Christian Dior au 30 juin 2020. 1. COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 1.1. Analyse des ventes Evolution des ventes par trimestre (en millions d'euros et en %) 1 er trimestre 2 e trimestre 1 er semestre 2020 2020 2020 Ventes 10 596 7 797 18 393 Croissance à taux courant - 15 % - 38 % - 27 % Croissance organique - 17 % - 38 % - 28 % Variations de périmètre (a) + 1 % - - Évolution des parités monétaires (a) + 1 % - + 1 % Les principes de détermination des effets de l'évolution des parités monétaires sur les ventes des entités en devises et des variations de périmètre sont décrits en page 7. Les mesures prises par les différents gouvernements afin de lutter contre la pandémie de Covid-19 ont fortement perturbé les opérations du Groupe au cours du semestre, et affectent significativement les états financiers des six premiers mois de l'année 2020. La fermeture des boutiques et des sites de production dans la plupart des pays durant plusieurs mois, ainsi que l'arrêt des voyages internationaux expliquent la réduction du chiffre d'affaires et, en conséquence, la dégradation de la profitabilité de l'ensemble des groupes d'activités. Au 30 juin 2020, les ventes consolidées s'élèvent à 18 393 millions d'euros, en baisse de 27 % par rapport au premier semestre 2019. Elles ont néanmoins bénéficié de la hausse des principales devises de facturation du Groupe par rapport à l'euro, notamment de + 2 % pour le dollar US. Entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020, le périmètre des activités consolidées a enregistré les évolutions suivantes : dans le pôle Autres activités, consolidation à compter du mois d'avril 2019 du groupe hôtelier Belmond ; dans le groupe d'activités des Vins et Spiritueux, consolidation au 1er janvier 2020 de Château d'Esclans. Ces évolutions du périmètre de consolidation n'ont pas eu d'effet significatif sur la variation des ventes semestrielles. À taux de change et périmètre comparables, la baisse des ventes est de 28 %. Ventes par devise de facturation (en pourcentage) 30 juin 31 décembre 30 juin 2020 2019 2019 Euro 19 22 21 Dollar US 28 29 29 Yen japonais 7 7 7 Hong Kong dollar 5 5 6 Autres devises 41 37 37 TOTAL 100 100 100 La répartition des ventes entre les différentes devises de facturation varie sensiblement par rapport au premier semestre 2019 : le poids de l'euro baisse de 2 points à 19 % et ceux du dollar US et du Hong Kong dollar baissent de 1 point chacun pour s'établir respectivement à 28 % et 5 % tandis que celui des autres devises augmente de 4 points pour s'établir à 41 %. Le poids du yen japonais reste stable à 7 %. 8 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Ventes par zone géographique de destination (en pourcentage) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 France 8 9 9 Europe (hors France) 16 19 17 États-Unis 24 24 23 Japon 7 7 7 Asie (hors Japon) 34 30 33 Autres marchés 11 11 11 TOTAL 100 100 100 Par zone géographique, on constate une baisse du poids relatif de l'Europe (hors France) dans les ventes du Groupe de 17 % à 16 % et de la France de 9 % à 8 %, en conséquence de la réduction significative des flux touristiques vers ces zones et dans le sillage du confinement généralisé qui s'est installé à partir de mi-mars. Les poids relatifs du Japon et des autres marchés restent stables à respectivement 7 % et 11 %, tandis que l'Asie (hors Japon) et, dans une moindre mesure, les Etats-Unis, ont bénéficié d'un report de la consommation de leur clientèle locale ayant annulé ses voyages, et voient leur poids augmenter de 1 point chacun pour s'établir respectivement à 34 % et 24 %. Ventes par groupe d'activités (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Vins et Spiritueux 1 985 5 576 2 486 Mode et Maroquinerie 7 989 22 237 10 425 Parfums et Cosmétiques 2 304 6 835 3 236 Montres et Joaillerie 1 319 4 405 2 135 Distribution sélective 4 844 14 791 7 098 Autres activités et éliminations (48) (174) (298) TOTAL 18 393 53 670 25 082 Par groupe d'activités, la répartition des ventes du Groupe varie sensiblement. Les poids des Vins et Spiritueux et de la Mode et Maroquinerie augmentent respectivement de 1 point et 2 points pour s'établir à 11 % et 43 % tandis que ceux des Montres et Joaillerie et de la Distribution sélective baissent respectivement de 1 point et 2 points à 7 % et 26 %. Le poids des Parfums et Cosmétiques reste stable à 13 %. Les ventes du groupe d'activités Vins et Spiritueux sont en baisse de 20 % en données publiées. Bénéficiant d'un effet de change positif de 1 point et d'un effet périmètre positif de 2 points à la suite de l'intégration de Château d'Esclans, les ventes de ce groupe d'activités ressortent en baisse de 23 % à taux de change et périmètre comparables. La baisse des champagnes et vins est de 21 % en données publiées, et 26 % à taux de change et périmètre comparables, après prise en compte de l'impact positif de 5 points lié à l'intégration de Château d'Esclans. La baisse des cognacs et spiritueux est de 19 % en données publiées et de 20 % à taux de change et périmètre comparables. L'effet de la crise liée à la pandémie de Covid-19 se ressent sur l'ensemble des zones géographiques et en particulier en Asie (y compris Japon) et en Europe. La baisse aux Etats-Unis reste plus contenue. Les ventes du groupe d'activités Mode et Maroquinerie sont en baisse de 24 % en données organiques et en baisse de 23 % en données publiées. Les ventes en ligne connaissent pour leur part une progression rapide. Durant ce premier semestre, toutes les zones géographiques ont été touchées par la crise et en particulier l'Europe, conduisant ainsi toutes les marques présenter des performances négatives sur la période ; dans ce contexte, Christian Dior Couture affiche une résistance remarquable. Les ventes du groupe d'activités Parfums et Cosmétiques sont en baisse de 29 % en données organiques et en données publiées. Guerlain et Fresh font preuve, dans l'environnement lié à la crise sanitaire, d'une excellente résistance et présentent ainsi des baisses plus contenues. L'Asie est la région où la baisse des ventes est la plus faible. Les ventes du groupe d'activités Montres et Joaillerie sont en baisse de 39 % en données organiques et 38 % en données publiées. Le premier semestre 2020 est marqué par un net ralentissement des ventes horlogères et joaillières. Toutes les marques du groupe d'activités subissent les conséquences de la crise sanitaire. Les Etats-Unis, le Japon et l'Europe sont les zones ayant été les plus impactées. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 9 Les ventes des activités de Distribution sélective sont en baisse de 33 % à taux de change et périmètre comparables et de 32 % en données publiées. L'arrêt des voyages internationaux et la fermeture de l'ensemble du réseau de boutiques conduisent le groupe d'activités à enregistrer de fortes baisses des ventes sur l'ensemble des zones géographiques, notamment en Europe. 1.2. Résultat opérationnel courant (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Ventes 18 393 53 670 25 082 Coût des ventes (7 002) (18 123) (8 447) Marge brute 11 391 35 547 16 635 Charges commerciales (7 999) (20 206) (9 563) Charges administratives (1 703) (3 877) (1 793) Part dans les résultats des sociétés mises en (21) 28 12 équivalence Résultat opérationnel courant 1 669 11 492 5 291 Taux de marge opérationnelle courante (en %) 9,1 21,4 21,1 La marge brute du Groupe s'élève à 11 391 millions d'euros, en baisse de 32 % par rapport à fin juin 2019 ; le taux de marge brute sur les ventes s'élève à 62 %, en baisse de 4 points. Le Groupe enregistre les effets négatifs de la fermeture de nombreux sites de production et de la dépréciation plus importante des stocks, notamment dans la Mode et Maroquinerie, dus à la crise sanitaire. Ces deux effets représentent un impact négatif de 2 points sur le taux de marge. Les charges commerciales, qui s'élèvent à 7 999 millions d'euros, sont en baisse de 16 % en données publiées et de 18 % à taux de change et périmètre comparables. Les efforts entrepris pour réduire les charges commerciales compensent en partie la baisse de marge brute. Le niveau de ces charges exprimé en pourcentage des ventes s'élève à 43 %, en hausse de 5 points par rapport au 30 juin 2019. Parmi ces charges commerciales, les frais de publicité et de promotion représentent 12 % des ventes et sont en baisse de 26 % à taux de change et périmètre comparables. L'implantation géographique des boutiques évolue comme présenté ci-après : (en nombre) 30 juin 2019 31 décembre 2019 30 juin 2019 France 528 535 522 Europe (hors France) 1 175 1 177 1 163 États-Unis 834 829 792 Japon 430 427 420 Asie (hors Japon) 1 471 1 453 1 341 Autres marchés 495 494 461 TOTAL 4 933 4 915 4 699 Les charges administratives s'élèvent à 1 703 millions d'euros, en baisse de 5 % en données publiées et de 8 % à taux de change et périmètre comparables. Elles représentent 9 % des ventes, en hausse de 2 points par rapport au 30 juin 2020. 10 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Résultat opérationnel courant par groupe d'activités (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Vins et Spiritueux 551 1 729 772 Mode et Maroquinerie 1 769 7 344 3 248 Parfums et Cosmétiques (30) 683 387 Montres et Joaillerie (17) 736 357 Distribution sélective (308) 1 395 714 Autres activités et éliminations (296) (395) (187) TOTAL 1 669 11 492 5 291 Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 1 669 millions d'euros, en baisse de 68 %. Le taux de marge opérationnelle courante sur ventes du Groupe s'élève à 9 %, en baisse de 12 points par rapport au 30 juin 2019. L'effet total de l'évolution des parités monétaires sur le résultat opérationnel courant par rapport à l'exercice précédent est positif de 62 millions d'euros. Ce chiffre intègre les trois éléments suivants : l'effet des variations des parités monétaires sur les ventes et les achats des sociétés du Groupe exportatrices et importatrices ; la variation du résultat de la politique de couverture de l'exposition commerciale du Groupe aux différentes devises ; l'effet des variations des devises sur la consolidation des résultats opérationnels courants des filiales hors zone euro. Vins et Spiritueux (en millions d'euros et en %) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Ventes 1 985 5 576 2 486 Résultat opérationnel courant 551 1 729 772 Taux de marge opérationnelle courante 27,8 31,0 31,1 Le résultat opérationnel courant du groupe d'activités Vins et Spiritueux s'établit à 551 millions d'euros, en baisse de 29 % par rapport au 30 juin 2019. La part des champagnes et vins représente 103 millions d'euros et celle des cognacs et spiritueux 448 millions d'euros. La maîtrise des coûts et le ciblage des investissements publi-promotionnels ont permis de compenser en partie les effets négatifs liés à la baisse des volumes. Le taux de marge opérationnelle courante sur ventes de ce groupe d'activités baisse de 3,3 points à 27,8 %. Mode et Maroquinerie (en millions d'euros et en %) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Ventes 7 989 22 237 10 425 Résultat opérationnel courant 1 769 7 344 3 248 Taux de marge opérationnelle courante 22,1 33,0 31,2 Les activités Mode et Maroquinerie présentent un résultat opérationnel courant de 1 769 millions d'euros, en baisse de 46 % par rapport au premier semestre 2019. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les efforts de maîtrise des coûts et d'adaptation aux contraintes nouvelles permettent à Christian Dior Couture et Louis Vuitton de maintenir un haut niveau de rentabilité. Toutes les marques ont renforcé leurs mesures de gestion afin de limiter l'impact de la fermeture des boutiques dans la plupart des régions en ciblant au plus près leurs investissements. Le taux de marge opérationnelle courante sur ventes de ce groupe d'activités baisse de 9,0 points et s'établit à 22,1 %. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 11 Parfums et Cosmétiques (en millions d'euros et en %) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Ventes 2 304 6 835 3 236 Résultat opérationnel courant (30) 683 387 Taux de marge opérationnelle courante (1,3) 10,0 12,0 Le résultat opérationnel courant des activités Parfums et Cosmétiques est négatif de 30 millions d'euros, en baisse de 417 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019. L'attention particulière portée au prix de revient des produits finis et à la gestion des charges opérationnelles ont permis d'effacer une très grande partie de la dégradation de la marge brute. Le taux de marge opérationnelle courante sur ventes de ce groupe d'activités baisse de 13,2 points à -1,3 %. Montres et Joaillerie (en millions d'euros et en %) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Ventes 1 319 4 405 2 135 Résultat opérationnel courant (17) 736 357 Taux de marge opérationnelle courante (1,3) 16,7 16,7 Le résultat opérationnel courant du groupe d'activités Montres et Joaillerie est négatif de 17 millions d'euros, en baisse de 374 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019. Dans un contexte rendu délicat pour l'industrie horlogère et joaillère, les marques de ce groupe d'activités ont activement travaillé leurs leviers opérationnels afin de limiter les effets négatifs liés à la crise sanitaire. Le taux de marge opérationnelle courante sur ventes des activités Montres et Joaillerie baisse de 18,0 points pour s'établir à -1,3 %. Distribution sélective (en millions d'euros et en %) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Ventes 4 844 14 791 7 098 Résultat opérationnel courant (308) 1 395 714 Taux de marge opérationnelle courante (6,4) 9,4 10,1 Le résultat opérationnel courant du groupe d'activités Distribution sélective est négatif de 308 millions d'euros, en baisse de 1 022 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019. L'arrêt du tourisme ainsi que les fermetures de boutiques travers le monde ont conduit à une très forte dégradation des résultats. Le taux de marge opérationnelle courante sur ventes de ce groupe d'activités baisse de 16,5 points et s'établit à - 6,4 %. Autres activités Le résultat opérationnel courant lié aux Autres activités et éliminations est négatif de 295 millions d'euros, en dégradation par rapport au premier semestre 2019. Outre les frais de siège, cette rubrique intègre les pôles hôtelier et média, les yachts Royal Van Lent ainsi que les activités immobilières du Groupe. 1.3. Autres éléments du compte de résultat (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Résultat opérationnel courant 1 669 11 492 5 291 Autres produits et charges opérationnels (154) (231) (54) Résultat opérationnel 1 515 11 261 5 237 Résultat financier (464) (577) (214) Impôt sur les bénéfices (518) (2 874) (1 448) Résultat net avant part des minoritaires 532 7 810 3 575 Part des minoritaires (330) (4 872) (2 258) Résultat net, part du Groupe 202 2 938 1 317 12 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Les Autres produits et charges opérationnels sont négatifs de 154 millions d'euros contre un montant négatif de 54 millions d'euros au premier semestre 2019. Au 30 juin 2020, les Autres produits et charges incluent notamment - 26 millions d'euros de dons dans le cadre de la crise sanitaire, - 11 millions d'euros de frais d'acquisition de sociétés consolidées et - 114 millions d'euros d'amortissements et dépréciations de marques, écarts d'acquisition et actifs immobiliers. Le résultat opérationnel du Groupe est de 1 515 millions d'euros, en baisse de 71 % par rapport au premier semestre 2019. Le résultat financier est négatif de 464 millions d'euros ; le résultat financier au 30 juin 2019 était négatif de 214 millions d'euros. Il est constitué : du coût global de la dette financière nette qui s'élève à 47 millions d'euros, contre 56 millions d'euros au 30 juin 2019, soit une baisse de 9 millions d'euros ;

des intérêts financiers sur dettes locatives enregistrés dans le cadre de la norme IFRS 16, qui représentent une charge de

149 millions d'euros, contre 145 millions d'euros un an avant ;

149 millions d'euros, contre 145 millions d'euros un an avant ; des autres produits et charges financiers qui représentent une charge de 268 millions d'euros, à comparer à une charge de 13 millions d'euros au premier semestre 2019. La charge liée au coût des dérivés de change se monte à 116 millions d'euros, contre 102 millions d'euros un an plus tôt. Enfin, les effets des réévaluations des investissements et placements financiers sont négatifs de 136 millions d'euros, contre un montant positif de 97 millions d'euros au 30 juin 2019. Le taux effectif d'impôt du Groupe s'établit à 49 %, en hausse de 21 points par rapport au premier semestre 2019. Cette hausse est essentiellement mécanique : les charges comptables du premier semestre 2020 ne donnant pas lieu à déduction pour le calcul de l'impôt sur le résultat demeurent comparables à celles du premier semestre 2019 tandis que les résultats de l'activité sont en forte diminution en conséquence de la pandémie de Covid-19. En outre, certaines pertes opérationnelles n'ont pas donné lieu à comptabilisation d'impôts différés actifs en raison des incertitudes sur les perspectives d'utilisation rapide de ces pertes. La part du résultat net revenant aux minoritaires est de 330 millions d'euros, contre 2 258 millions d'euros au premier semestre 2019. Les intérêts minoritaires sont essentiellement constitués des actionnaires de LVMH SE hors participation de contrôle de Christian Dior, soit 59 % de l'actionnariat de LVMH SE, ainsi que des minoritaires de Moët Hennessy et de DFS. Le résultat net, part du Groupe s'élève à 202 millions d'euros, à comparer à 1 317 millions d'euros au premier semestre 2019. Le résultat net, part du Groupe du premier semestre 2020 est ainsi en baisse de 85 % par rapport au premier semestre 2019. Commentaires sur la détermination des effets de l'évolution des parités monétaires et des variations de périmètre Les effets de l'évolution des parités monétaires sont déterminés par conversion des comptes de la période des filiales ayant une monnaie fonctionnelle autre que l'euro aux taux de change de la période comparable précédente, à l'exclusion de tout autre retraitement. Les effets des variations de périmètre sont déterminés en déduisant des ventes du semestre : pour les acquisitions du semestre, les ventes réalisées durant le semestre par les entités acquises, à compter de leur entrée en consolidation ;

pour les acquisitions de la période comparable précédente, les ventes du semestre réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n'étaient pas consolidées lors de la période comparable précédente. Et en ajoutant : pour les cessions du semestre, les ventes de la période comparable précédente réalisées au cours des mois durant lesquels les entités cédées ne sont plus consolidées durant le semestre ;

pour les cessions de la période comparable précédente, les ventes réalisées durant la période comparable précédente par les entités cédées. Le retraitement du résultat opérationnel courant s'effectue selon les mêmes principes. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 13 2. VINS ET SPIRITUEUX Faits marquants Dans le contexte sans précédent de crise sanitaire mondiale et de ses conséquences sur l'activité du secteur, le groupe Vins et Spiritueux maintient fermement sa stratégie de valeur en s'appuyant sur son portefeuille unique de marques de prestige et en accentuant sa démarche de responsabilité sociale et environnementale. Lors du salon Vinexpo Paris, en février 2020, Moët Hennessy a dévoilé ses actions d'envergure pour une viticulture plus durable et convié des experts internationaux à partager leurs réflexions autour des sols vivants. Les Maisons et leurs structures à l'international se mobilisent pour engager des actions de solidarité. Les ventes de champagne sont en recul de 28 % à devises et périmètre comparable pour des volumes en baisse de 30 %. Moët & Chandon démontre le potentiel de ses innovations avec le succès des cuvées Ice Impérial et de son programme de personnalisation « Specially Yours ». En soutenant ses ventes en ligne, en forte croissance, et en confirmant sa capacité à créer de la valeur par une politique ferme de prix, la Maison confirme son rang de leader. Dom Pérignon continue d'affirmer son modèle unique sur l'ensemble des marchés mondiaux. Dom Pérignon Vintage 2010, premier millésime créé par Vincent Chaperon, le nouveau Chef de Cave, sera lancé au second semestre. Mercier remporte une médaille d'or pour son Brut Rosé qui se positionne comme une cuvée de référence. Veuve Clicquot renforce ses positions aux Etats-Unis et au Japon, et continue de valoriser La Grande Dame, sa cuvée d'excellence. Didier Mariotti devient le 11e Chef de Cave de la Maison depuis sa fondation en 1772. Fidèle aux liens entretenus avec l'art contemporain, Ruinart dévoile sa collaboration avec l'artiste britannique David Shrigley qui a eu carte blanche pour exprimer sa vision de la Maison autour des savoir-faire et de la nature. Un nouvel étui éco-conçu et recyclable remplace désormais les coffrets Ruinart. Krug a lancé pendant la crise un programme digital « Krug Connect » qui permet de maintenir le lien avec les clients et « Krug Lovers » du monde entier. Julie Cavil, Chef de Cave, crée Krug Grande Cuvée 175ème Edition tandis que Krug Grande Cuvée 168ème Edition reçoit des notes très favorables dans la presse spécialisée. Récompensées par les plus grands critiques, les Maisons d'Estates & Wines continuent d'affirmer l'excellence de leurs vins. En témoigne notamment la montée en puissance des notations pour Ao Yun (Chine), Terrazas de los Andes (Argentine) et Newton (Etats-Unis). Cloudy Bay (Nouvelle-Zélande) tire profit de la forte dynamique du e-commerce sur le marché américain grâce à son programme digital « From our World to Yours ». Soucieuses d'offrir le meilleur de la nature, les Maisons d'Estates & Wines accélèrent leurs initiatives en matière de développement durable. Le premier semestre voit l'intégration pour la première fois de Château d'Esclans et Château du Galoupet, acquisitions de 2019 qui renforcent la position de Moët Hennessy sur le marché porteur des vins rosés haut de gamme. Les ventes de cognac sont en recul de 21 % à devises et périmètre comparable pour des volumes en baisse de 15 %. Après le ralentissement de la demande observé en début d'année en raison de l'épidémie et du calendrier 2020 du nouvel an chinois, le rebond des ventes de Hennessy en Chine au second trimestre est tiré par le e-commerce et les achats réalisés par les consommateurs dans le « off trade » (commerce de détail). Le marché américain fait preuve d'une forte résilience, en particulier pour Hennessy V.S. La Maison a lancé en juin « Unfinished Business », initiative de soutien aux entreprises familiales afro-américaines, hispaniques et asiatiques aux Etats-Unis, particulièrement touchées par la crise économique découlant de la pandémie. Les whiskies Glenmorangie et Ardbeg renforcent leur réputation dans la catégorie des single malts grâce aux nombreux prix remportés dans les compétitions internationales. Clos 19 connaît un semestre très encourageant en se concentrant sur ses marchés européens, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La fréquentation de la plateforme et le taux de conversion augmentent fortement grâce à des actions de marketing innovantes, axées notamment sur la personnalisation. Perspectives Dans un contexte commercial incertain, les marques de Vins et Spiritueux du Groupe constituent, pour leurs différentes clientèles à travers le monde, des repères solides, porteurs d'authenticité, de qualité et de durabilité. Fortes de leurs équipes réactives et très engagées, de leurs solides positions sur les grands marchés traditionnels et de leurs avancées dans les pays émergents, nos Maisons abordent l'avenir avec confiance. Tout en veillant à une stricte gestion des coûts et des stocks, elles maintiennent fermement leur politique de prix et investissent de manière extrêmement ciblée sur les marchés les plus porteurs. Le groupe d'activités renforce sa stratégie de valeur centrée sur l'excellence, l'innovation dans le domaine des produits et des expériences de consommation, la communication digitale pour séduire de nouvelles clientèles. Fidèles à leur vision à long terme, les Maisons accélèrent les actions liées à leur démarche environnementale et explorent des solutions innovantes à travers le programme « Living Soils » partagé avec la profession et les meilleurs experts à Vinexpo Paris. 14 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 3. MODE ET MAROQUINERIE Faits marquants Dans le contexte difficile qui a marqué le semestre, les marques phares bénéficient de leur solidité et de leur désirabilité exceptionnelle. Tout en renforçant leur rigueur de gestion face à l'impact de la crise sanitaire, toutes nos Maisons ont pu s'appuyer sur l'engagement de leurs équipes pour continuer de mobiliser leurs ressources créatives, enrichir leurs collections et leur dimension digitale. De nombreuses initiatives participent à l'effort collectif contre la pandémie. L'activité de Louis Vuitton est toujours portée par sa grande force créative, l'art d'innover dans tous ses métiers et de proposer à ses clients une expérience unique. En cette période inédite, Louis Vuitton a su très vite transformer et dynamiser la relation client avec un « clienteling » digital tout à fait unique, très qualitatif et performant. Côté métiers, en maroquinerie, la dynamique créative se traduit par le lancement de nouvelles collections : la ligne Pont 9, modèle en cuir à la fois contemporain et intemporel, la collection Escale, très estivale et colorée ou encore la collection Taïgarama, déclinaison du cuir historique Taïga associé au motif Monogram. Le défilé Automne-Hiver 2020 de Nicolas Ghesquière orchestre un choc stylistique des différentes époques qui ont marqué la mode. Au jardin des Tuileries, la collection Homme Automne-Hiver 2020 de Virgil Abloh défile au cœur d'un décor surréaliste et rendant hommage aux outils des artisans. Le semestre voit également le lancement de la nouvelle montre connectée Tambour Horizon, tandis que l'activité joaillerie est renforcée avec l'achat du Sewelô, le deuxième plus gros diamant brut jamais découvert, un spécimen d'une exceptionnelle rareté. Parmi les ouvertures phares, la Maison Louis Vuitton Osaka Midosuji, fruit de la collaboration entre les architectes Jun Aoki et Peter Marino, reflète l'atmosphère de la ville d'Osaka et réaffirme les liens de la Maison avec le Japon. Pendant la crise sanitaire, grâce à l'engagement de ses artisans qui se sont portés volontaires, Louis Vuitton a mobilisé plusieurs de ses ateliers en France pour fabriquer des masques et des surblouses destinés aux soignants. Christian Dior Couture fait preuve d'une résilience remarquable : l'exceptionnelle désirabilité de la marque se confirme et elle gagne des parts de marché dans toutes les régions. Le succès des défilés est porté par leur grande richesse d'inspiration. Dans les jardins du Musée Rodin, la collection Haute Couture Printemps-Eté 2020 de Maria Grazia Chiuri, éloge du pouvoir de la femme, est inspirée par l'artiste américaine Judy Chicago. Au cœur du jardin des Tuileries, les souvenirs d'adolescence de Maria Grazia Chiuri et la vision féministe de la critique d'art italienne Carla Lonzi insufflent leur esprit au défilé Prêt-à-Porter Hiver 2020-2021. La collection Homme Hiver 2020-2021 de Kim Jones, place de la Concorde, rend hommage aux traditions de la Haute Couture Dior et à l'icône britannique de la mode Judy Blame. Au mois de mars, en seulement quelques jours d'ouverture, l'exposition « Christian Dior, Couturier du Rêve » a accueilli près de 50 000 visiteurs Osaka. Dior a aussi inauguré en mars, les conversations « Dior Talks », en « podcast », avec des personnalités inspirantes traitant d'art, de culture et de société. En réponse à l'urgence sanitaire, des collaborateurs volontaires de la Maison ont confectionné des masques pour les personnes exposées en première ligne dans les ateliers Baby Dior de Redon et, en Italie, des blouses pour le personnel hospitalier. La boutique Dior de Bruxelles reçoit le label Entreprise Ecodynamique. Les collections Automne-Hiver 2020 de Fendi, conçues sous la direction de Silvia Venturini Fendi, ont été très bien reçues par la presse en début d'année. La Maison lance la collection capsule California Sky, collaboration avec l'artiste Joshua Vides, qui réinterprète ses pièces iconiques autour d'un graphisme fort. Avec la reprise progressive de l'activité commerciale travers le monde, Fendi bénéficie d'une forte attractivité en Chine et en Corée du Sud. Ses ventes en ligne progressent très rapidement. Nouvelle initiative en faveur de la ville de Rome et de ses expressions artistiques, le jour du solstice d'été, la Maison a présenté Anima Mundi, un concert porteur d'un message universel de renaissance, en association avec l'Académie de Sainte Cécile. Loro Piana ouvre sa nouvelle boutique phare dans le quartier de Ginza à Tokyo, magnifique réalisation de l'architecte japonais Jun Aoki. La plateforme de e-commerce est renforcée par la création d'un service de conciergerie en ligne personnalisant l'expérience client et par son extension aux pays du Moyen-Orient. Les dix unités de fabrication de Loro Piana reçoivent la certification environnementale ISO 14001. Celine continue de développer ses collections de prêt-à-porter qui connaissent un attrait croissant grâce à des signatures reconnues. En maroquinerie, la ligne Triomphe reçoit un très bon accueil. Loewe lance sous l'impulsion de Jonathan W. Anderson, la quatrième édition de la collection Paula's Ibiza, enrichie notamment d'un parfum et d'une capsule Loewe X Smiley, l'occasion pour la Maison de soutenir une institution espagnole d'aide à l'enfance. Le semestre est marqué par une forte progression des ventes en ligne. Chez Givenchy, Matthew M. Williams, finaliste du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs en 2016, est nommé en juin directeur artistique des collections féminines et masculines. Sa première collection sera présentée en octobre. Temps fort pour Kenzo, le premier défilé Homme et Femme de Felipe Oliveira Baptista, est unanimement salué par les acteurs du monde de la mode. Cette collection marque une nouvelle étape dans l'interprétation des valeurs de la Maison, résolument inscrite dans la modernité. Berluti enrichit son offre avec la création de la toile Signature, dont les éléments graphiques sont tirés d'un document manuscrit daté du 18e siècle, le Scritto. Associée à l'emblématique cuir Venezia, elle habille une ligne qui reçoit un excellent accueil en boutique depuis avril. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 15 Dans un contexte de fermeture temporaire de ses trois sites de production et de l'arrêt des voyages internationaux, Rimowa illustre ses valeurs d'innovation et son esprit de résilience en préparant une série de lancements de produits pour les semaines et mois à venir. Perspectives Dans un environnement toujours incertain, les Maisons du Groupe peuvent compter sur l'engagement et la réactivité de leurs équipes pour déployer une forte créativité et renforcer leurs valeurs de qualité et de durabilité, tout en maintenant leurs efforts d'adaptation à la conjoncture. Concentrées sur leurs priorités, elles seront en bonne position pour tirer parti d'une reprise solide, lorsqu'elle se manifestera, et retrouver une bonne dynamique à moyen terme. Porté par le talent de ses créateurs et de ses artisans, Louis Vuitton continuera d'enrichir son offre et poursuivra la transformation qualitative de son réseau de distribution. Les développements à venir s'inscriront dans la volonté inchangée de propulser dans la modernité un héritage d'exception et de réserver à chaque client une expérience exceptionnelle dans son réseau de boutiques et dans l'univers digital. Christian Dior Couture devrait renforcer sa dynamique grâce à plusieurs événements marquants qui prendront place dès juillet, en particulier la présentation de la collection Croisière 2021 à Lecce en Italie. Une nouvelle boutique ouvrira à Paris, rue Saint-Honoré. L'exposition « Christian Dior, Couturier du Rêve » fera escale à Shanghaï. Fendi innovera dans tous ses métiers et concrétisera plusieurs projets en lien avec la préservation des savoir-faire et de l'environnement. Loro Piana organisera en octobre un événement marqué par l'édition d'une collection capsule pour célébrer l'ouverture de sa boutique de Ginza à Tokyo. Celine poursuit ses avancées en digital, notamment en Chine avec le lancement d'un mini-programme de vente sur la plateforme WeChat. 4. PARFUMS ET COSMÉTIQUES Faits marquants Les grandes marques de Parfums et Cosmétiques du Groupe démontrent une bonne capacité de résistance dans le contexte de réduction des stocks par les détaillants. Grâce aux avancées digitales, les ventes en ligne se développent rapidement pour toutes les Maisons. Conciliant gestion rigoureuse et poursuite de leur dynamique d'innovation, elles illustrent aussi leur solidarité dans la lutte collective contre l'épidémie. En France, notamment, Parfums Christian Dior, Guerlain et Parfums Givenchy ont su adapter l'activité de leurs unités de production pour fabriquer, grâce à de nombreux salariés volontaires, de grandes quantités de gel hydroalcoolique à l'usage des hôpitaux. Après avoir fait face au ralentissement de son activité industrielle et commerciale pendant une partie du semestre, Parfums Christian Dior démontre sa résilience dans le contexte de rebond progressif de la consommation : la vitalité de ses lignes phares et la force de ses innovations continuent de nourrir la marque. Très prometteurs, les lancements de Miss Dior Rose N'Roses et de la nouvelle version de Dior Homme, devraient voir leur succès s'amplifier sur le reste de l'année. Le parfum masculin Sauvage poursuit son développement. Dans la collection Maison Christian Dior, gamme de fragrances d'exception, le lancement de Rouge Trafalgar reçoit aussi un bon accueil. Le soin accomplit une bonne percée : Dior Prestige, Micro-Lotionde Rose et Micro-Huilede Rose, poursuivent leur fort développement, notamment en Asie ; le sérum Capture Totale Super Potent, lancé en janvier, incarne à la perfection la crédibilité scientifique du centre de recherche et innovation LVMH, l'expertise florale Dior et le savoir-faire sensoriel qui caractérise ses formules. La Maison connaît une belle accélération de ses ventes en ligne au travers de ses sites en propre et développe de nombreuses activités digitales permettant de toucher de nouvelles bases de clientèle en leur offrant une expérience de marque unique. Guerlain fait preuve de résistance et de réactivité. Avec l'amélioration progressive de la situation, la Maison entrevoit les indicateurs d'un retour à une dynamique positive. Cette progression a pour vecteur la belle performance des lignes de soins Abeille Royale, qui célèbre ses dix ans, et Orchidée Impériale. Y contribuent également le succès continu de produits de maquillage comme le Rouge G dans son écrin personnalisable et, en parfum, la dynamique de Mon Guerlain et de la collection Aqua Allegoria. La reprise des activités en Chine, premier marché de Guerlain, se traduit par une forte croissance des ventes. La Maison réaffirme son engagement durable : « Au Nom de la Beauté, Au Nom de toutes les Beautés ». L'abeille, emblème historique et symbole de l'engagement de Guerlain pour la biodiversité, se déploie dans le monde au travers de boutiques éphémères « Bee Gardens ». Les lignes emblématiques de Parfums Givenchy, le parfum L'Interdit, Le Rouge et Prisme Libre en maquillage, font preuve d'une bonne résistance. La marque connaît en outre une belle dynamique dans le domaine du soin et une accélération de ses ventes en ligne. Elle bénéficie également des débuts prometteurs de son nouveau parfum Irresistible Givenchy. Kenzo Parfums innove dans sa ligne phare, enrichie d'une nouvelle variante olfactive, Flower by Kenzo Poppy Bouquet. Les ventes de Benefit ont été dynamisées en début d'année par le lancement d'Hydrate Primer dans la gamme The POREfessional. Depuis la réouverture des points de vente, ses Brow Bars bénéficient d'une forte demande. Les ventes de Fresh sont portées par sa forte progression en Chine et par la dynamique croissante des produits de soin dans le monde. Pour soutenir les personnes en première ligne dans l'épidémie de Covid-19, la Maison américaine a fait don de 10 000 produits, via l'organisation Frontline Workers, à New York. Après un bon début d'année, Make Up For Ever a maintenu malgré le ralentissement de son activité dû à la crise sanitaire, le lien avec ses clients et les élèves de son Académie grâce aux réseaux sociaux et à sa plateforme de e-commerce. Fenty Beauty by Rihanna renforce ses positions avec Cream Blush et Bronzer, deux produits désormais leaders dans leurs catégories. Acqua di Parma lance le cinquième opus de sa gamme Note di Colonia et rouvre en mai son emblématique boutique de la Place d'Espagne à Rome après plusieurs mois de rénovation. Après les difficultés liées à la crise sanitaire en Espagne, Perfumes Loewe enregistre une bonne reprise en Chine et les résultats encourageants du lancement de son parfum en série limitée Paula's Ibiza. Maison Francis Kurkdjian réalise 16 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 une belle performance en début d'année et bénéficie d'un bon report de sa clientèle sur ses ventes en ligne au second trimestre. Ole Henriksen s'appuie sur le développement très rapide de son e-commerce et le succès de son produit Banana Bright Vitamin C Serum. Perspectives Dans un environnement toujours incertain, les Maisons du Groupe maintiennent la vigilance imposée par la conjoncture, réaffirment leurs fondamentaux et concentrent leurs efforts sur leurs axes de développement stratégiques : l'innovation, l'extrême qualité de leurs produits, la recherche d'excellence en distribution, les avancées digitales. Parfums Christian Dior innovera fortement dans toutes ses catégories. Les produits phares des gammes Dior Prestige et Capture poursuivront le développement prometteur des derniers mois et de fortes initiatives dynamiseront le parfum et le maquillage. Complétant sa présence déjà très active sur les réseaux sociaux, la Maison renforcera ses ventes en ligne, notamment en Chine. Guerlain poursuit son ambition de devenir la référence ultime de la haute parfumerie et de la haute cosmétique. Cette vision s'exprimera en fin d'année avec le développement d'un nouveau concept de boutiques. Parfums Givenchy bénéficiera de la poursuite du déploiement d'Irresistible Givenchy. Benefit lance California Kissin'ColorBalm, un nouveau baume à lèvres teinté à la texture inédite. Fresh inaugurera, à Guangzhou en Chine, un concept de boutiques proposant une expérience client et un parcours de services inédits. Perfumes Loewe lancera une ligne parfumante pour la maison, développée en collaboration avec Jonathan Anderson, créateur de la Maison de mode Loewe. Make Up For Ever lancera son nouveau rouge à lèvres Rouge Artist, soutenu par une forte animation en boutiques. Maison Francis Kurkdjian jouera la surprise à l'automne avec une interprétation de la rose très masculine. 5. MONTRES ET JOAILLERIE Faits marquants La fermeture des boutiques et l'arrêt des voyages internationaux dus à la crise sanitaire mondiale ont affecté les activités Montres et Joaillerie, conduisant à une baisse organique des ventes de 39 %. Dans ce contexte, les Maisons ont pris des mesures de réduction des coûts et de protection de leur trésorerie tout en déployant leurs meilleurs efforts pour stimuler la demande et développer des modes de distribution alternatifs tels que le canal digital et la vente directe. La Semaine de la Montre (Watch Week) organisée par les Maisons Bvlgari, Hublot, TAG Heuer et Zenith en janvier à Dubaï a été une excellente opportunité pour présenter les nouvelles collections aux détaillants et aux media. Confronté dès janvier à la chute du marché chinois, puis à la fermeture des autres marchés à partir de mi-mars, Bvlgari tire parti rapidement de la reprise en Chine au second trimestre. Plusieurs initiatives digitales sont développées. La Maison se mobilise dans la lutte contre la pandémie avec le don de gel hydroalcoolique aux instances sanitaires en Italie, en Suisse et au Royaume Uni, et la création d'un fonds Bvlgari Virus Free, finançant la recherche d'un vaccin contre le Covid-19 par les équipes de pointe des universités d'Oxford et Rockfeller, et de l'hôpital Spallanzani. Le rythme des nouveautés reste soutenu avec la collection B.Zero 1 « Rock » déclinée en bagues, bracelets, pendentifs et boucles d'oreilles, reflet de l'audace créative de la marque comme d'autres références joaillières lancées dans les séries Fiorever et Bvlgari Bvlgari. La haute joaillerie est nourrie par la présentation à Abu Dhabi de la collection Jannah Flower et par des ventes organisées à Taïwan et en Corée. Les créations horlogères Serpenti Seduttori Tourbillon et Octo Répétition Minutes suscitent un grand intérêt. Une nouvelle campagne de communication est lancée mondialement avec Zendaya, Naomi Watts Kris Wu et Lily Aldridge. TAG Heuer présente en mars à New York la troisième génération de sa montre connectée. Performance, précision, matériaux innovants, large couverture fonctionnelle et élégance caractérisent ce produit qui rencontre un vif succès, amplifié par la sortie plus récente de l'édition Golf. Un nouveau site de vente en ligne est lancé en février. La collection Autavia est enrichie par de nouveaux modèles, de même que les séries iconiques Formula 1 et Aquaracer. De nouvelles boutiques en propre sont ouvertes en février à Dubaï et en mars au Japon. Conjointement avec Hublot et Zenith, TAG Heuer soutient la lutte contre la pandémie en faisant don de 150 000 masques sanitaires à des hôpitaux suisses. Parmi les principales nouveautés dévoilées par Hublot figurent la Big Bang Integral, avec pour la première fois un bracelet en métal intégré, et la Spirit of Big Bang Meca-10 dont le calibre manufacture doté de dix jours de réserve de marche a été adapté au design « tonneau ». La commercialisation du modèle digital Big Bang e est l'occasion de lancer le e-commerce sur le site Hublot.com. Au Japon, aujourd'hui premier marché de la marque, une boutique est ouverte dans la Hublot Tower de Tokyo. Pour marquer les 40 ans de Hublot, une campagne #timetoreflect commence en mai, abordant la genèse de ses séries iconiques, Big Bang Original, Classic Fusion ou Spirit of Big Bang, et célébrant sa recherche permanente d'innovation. Zenith déploie sa plateforme de communication Time To Reach Your Star et un nouveau site internet offrant une fonction e-commerce. La Maison enrichit ses collections avec le modèle féminin Defy Midnight, la nouvelle Elite et les Chronomaster Revival qui célèbrent sa grande tradition manufacturière. A l'issue d'un an de travaux, Chaumet rouvre son site de la place Vendôme, dévoilant une très belle restauration de ses espaces, fidèle à l'esprit de la Maison. A cette occasion sont présentées la collection Légendes de Chaumet, constituée de vingt-neuf médailles, ainsi que seize bagues originales de haute joaillerie, Trésors d'Ailleurs, étincelante combinaison de pierres, de couleurs et de textures. Après un premier trimestre difficile, la Maison retrouve une vigoureuse dynamique en Chine, stimulée par l'ouverture d'un site WeChat proposant une large palette de produits avec un succès particulier pour Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 17 les pendentifs de la série Jeux de Liens. Dans les autres régions, des actions sont conduites pour développer les ventes directes et à distance. Fred développe sa ligne Force 10 avec la création de Color Crush et lance Chance Infinie, une collection capsule originale et séduisante. La Maison concentre ses efforts de développement en Chine et se renforce en digital. Son engagement dans la lutte contre la pandémie s'exprime par sa participation au programme des Visières de l'Espoir. Perspectives Le groupe d'activités Montres et Joaillerie garde un objectif de gain de parts de marché en 2020. Pour s'adapter à un environnement dont l'horizon et le rythme d'amélioration sont encore incertains, les Maisons et leurs filiales vont poursuivre leurs mesures de réductions de coûts et de protection de la trésorerie. L'évolution des marchés est suivie attentivement et le mot d'ordre est l'extrême rigueur dans l'allocation des ressources. Le niveau des productions et des approvisionnements restera strictement ajusté à celui de la demande. Les marques horlogères et joaillières bénéficieront d'investissements très ciblés, avec un accent particulier dans le domaine digital, et poursuivront les programmes dédiés à la qualité et à la productivité de leur distribution. Bvlgari procèdera au lancement de sa collection de haute joaillerie Barocko. TAG Heuer se prépare à célébrer les 160 ans de la marque par la sortie d'éditions limitées spéciales, notamment dans la collection Carrera. Chaumet, Hublot et Fred vont étendre leurs réseaux de boutiques en Chine. 6. DISTRIBUTION SÉLECTIVE Faits marquants La pandémie de Covid-19 a fortement ralenti les ventes de la Distribution sélective au premier semestre, incitant les Maisons prendre les mesures d'adaptation nécessaires et à se renforcer sur le canal digital. Avec l'amélioration de la situation sanitaire à travers le monde, elles accueillent de nouveau leurs clients en boutiques avec la volonté inchangée de leur offrir la plus belle expérience tout en assurant leur sécurité et celle de leurs collaborateurs. Sephora a démontré une bonne capacité de résistance durant la crise sanitaire entraînant la fermeture de plus de 90 % de ses boutiques dans le monde pendant près de deux mois. L'agilité et l'engagement de ses équipes ont permis de répondre au succès sans précédent de ses ventes en ligne qui ont atteint des niveaux historiques et une très forte croissance par rapport à l'année précédente. Sephora gagne des parts de marché dans ses principaux pays, illustrant son inventivité et l'efficacité de sa stratégie omnicanale. En témoigne le succès du « Virtual Sephora Day » présentant ses tendances beauté en Chine lors d'un événement 100 % digital qui a réuni plus d'un million de personnes sur les réseaux sociaux. Sephora accentue son engagement envers ses communautés locales avec notamment le don de soins pour les mains aux hôpitaux dans tous ses pays et le renforcement du programme à long terme « Sephora Cares » dédié à la lutte contre les violences domestiques aux Etats-Unis. La réouverture progressive des boutiques de mai à fin juin s'est opérée avec une attention toute particulière à la sécurité, qui se traduit notamment par de nouveaux services de préparation de l'achat à distance (Click & Collect Drive, Appelez et Réservez…). Sephora continue de cultiver la formation et la motivation de ses équipes ainsi que l'exclusivité de son offre pour proposer à ses clients une expérience exceptionnelle. Sa marque propre, Sephora Collection, vecteur de fidélisation, bénéficie d'innovations comme le mascara Size Up. Dans un contexte sans précédent d'arrêt des voyages et de fermeture des boutiques, l'activité de DFS s'est trouvée particulièrement affectée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Erigeant en priorité absolue la sécurité des clients et des équipes, la Maison a mis en place, dès janvier, un large ensemble de moyens d'information, de protection et d'adaptation du temps de travail. Elle a également engagé plusieurs programmes de soutien à ses communautés locales, axé sur le don de nourriture et de matériel de protection aux personnes les plus fragiles. Les deux principaux marchés de DFS ont été touchés à des degrés divers durant cette période difficile : Hong Kong, déjà ralenti par la baisse de la fréquentation touristique en 2019, a ressenti beaucoup plus fortement l'impact de la pandémie, tandis qu'à Macao, la fermeture des sept magasins de DFS n'a duré que deux semaines. La Maison a résolument entrepris une série de mesures de réduction des coûts et pour continuer à servir ses clients, s'est concentrée sur le renforcement de sa communication digitale. Ces efforts sont notamment reconnus par un Grand Prix décerné au titre de plusieurs initiatives améliorant l'expérience client sur l'application WeChat dont DFS devient un partenaire privilégié. Après un début d'année prometteur, notamment dans les Caraïbes, Starboard Cruise Services a progressivement suspendu ses opérations, en premier lieu en Asie, puis dans le reste du monde, en concertation avec les compagnies de croisière et les autorités des marchés desservis. Dans la perspective de reprise de ses opérations, la Maison a accéléré le développement digital de son offre pour répondre aux nouvelles exigences de la clientèle. En début d'année, poursuivant sa tradition d'expositions artistiques, Le Bon Marché a ouvert ses espaces au Studio Nendo et à son créateur, le designer japonais Oki Sato. Après deux mois d'activité en croissance, le grand magasin a dû fermer ses portes du 15 mars au 11 mai. Grâce à l'engagement des équipes, les deux sites de La Grande Epicerie de Paris ont continué d'accueillir leur clientèle sans interruption et de soutenir leurs fournisseurs, notamment les petits producteurs. Pour les fêtes de Pâques, afin d'apporter du réconfort pendant cette période difficile, plus de 3 000 chocolats ont été offerts à l'AP-HP à l'attention des jeunes malades et des enfants des soignants. Dans le contexte de sécurité sanitaire accrue, la réouverture du Bon Marché s'accompagne de la mise en place d'une équipe de « Team Angels », issus de différents services de la Maison, qui viennent en renfort des conseillers de vente pour orienter les clients et distribuer masques et gel hydroalcoolique. 18 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Perspectives Dans les mois qui viennent, Sephora poursuivra la stratégie menée au premier semestre avec des objectifs ambitieux sur le e-commerce et un réseau de boutiques désormais presque entièrement dans un environnement sécurisé. Afin de toujours mieux captiver et servir ses clients, la Maison continue de privilégier une relation personnalisée et une offre innovante, enrichie en exclusivités. Misant sur les synergies entre son réseau physique et sa forte créativité digitale, elle est en bonne position pour réaliser son ambition de construire la communauté de la beauté la plus appréciée au monde. Tout en poursuivant sa transformation omnicanale et ses efforts de réduction des coûts, DFS prépare la réouverture progressive de ses magasins avec des mesures de sécurité encore renforcées, en lien avec le suivi sanitaire opéré par les autorités locales et les prévisions de reprise du trafic aérien. Toujours fermement impliquée dans le soutien apporté à ses communautés locales, la Maison maintient ses plans d'expansion en Asie-Pacifique et le grand projet d'ouverture de La Samaritaine à Paris en 2021. Résolument engagé dans la reprise progressive d'une activité soutenue au second semestre, Le Bon Marché mise plus que jamais sur l'excellence de son accueil, l'exclusivité de son offre et l'originalité de sa politique d'animation. L'automne prochain sera marqué par une exposition sur le thème de la Belgique. La Grande Epicerie poursuit ses initiatives d'animation et de fidélisation de sa clientèle de chaque côté de la Seine. 7. COMMENTAIRES SUR LE BILAN CONSOLIDÉ Bilan au 30 juin 2020 (en milliards d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2019 Variation Immobilisations incorporelles 28,3 30,8 - 2,6 Immobilisations corporelles 17,9 17,9 - Droits d'utilisation 13,2 12,4 0,1 Autres actifs non courants 5,1 5,8 - 0,7 Actifs non courants 64,5 66,9 - 2,4 Stocks 14,1 13,7 + 0,4 Autres actifs courants 22,4 13,2 + 9,2 Actifs courants 36,5 26,9 + 9,6 ACTIF 101,0 93,8 + 7,1 (en milliards d'euros) 31 décembre 2019 Variation 30 juin 2020 Capitaux propres totaux 34,9 35,7 - 0,9 Dettes financières à plus d'un an 14,9 5,4 + 9,5 Dettes locatives à plus d'un an 11,2 10,4 + 0,8 Autres passifs non courants 16,5 19,6 - 3,1 Capitaux permanents 77,4 71,2 + 6,3 Dettes financières à moins d'un an 9,0 7,6 + 1,4 Dettes locatives à moins d'un an 2,3 2,2 + 0,2 Autres passifs courants 12,1 12,9 - 0,7 Passifs courants 23,5 22,7 + 0,9 PASSIF 101,0 93,8 + 7,1 Le total du bilan consolidé du groupe Christian Dior à fin juin 2020 s'élève à 101,0 milliards d'euros, en progression de 7,1 milliards d'euros par rapport à fin 2019. Cette progression résulte, à l'actif, de la hausse du niveau de trésorerie et équivalents, soit 8,7 milliards d'euros, et, au passif, de la hausse de la dette financière, soit 10,9 milliards d'euros, évolutions en lien avec la future acquisition de Tiffany and Co. Au passif, le recul de la dette au titre des engagements d'achat de minoritaires, de 2,5 milliards d'euros, compense en partie la progression de la dette financière. Les immobilisations incorporelles sont en recul de 2,6 milliards d'euros par rapport à fin 2019, s'établissant à 28,3 milliards d'euros. Cette variation est essentiellement imputable à l'impact sur les écarts d'acquisition de la revalorisation des engagements d'achat d'intérêts minoritaires. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 19 Les immobilisations corporelles sont stables, à 17,9 milliards d'euros. L'augmentation générée par les investissements du semestre, nets des dotations aux amortissements et des cessions est limitée à 0,2 milliard d'euros, les investissements ayant été contenus en réaction au contexte résultant de la pandémie de Covid-19 ; ils sont commentés dans le cadre des analyses de variations de trésorerie. Cette légère progression est totalement compensée par l'effet des variations de change, négatif de 0,1 milliard d'euros. Les droits d'utilisation, à 13,2 milliards d'euros à fin juin 2020, sont en progression de 0,8 milliard d'euros par rapport à fin 2019, la progression liée au renouvellement des contrats ayant été supérieure aux amortissements du semestre. Les contrats de location de boutiques représentent la majeure partie des droits d'utilisation, soit 10,7 milliards d'euros. Les autres actifs non courants reculent de 0,7 milliard d'euros, pour s'établir à 5,1 milliards d'euros, cette évolution résultant principalement du reclassement dans les autres actifs courants de la valeur de marché des instruments et investissements financiers souscrits dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles effectuée en 2016, et arrivant à échéance début 2021 (voir Notes 9 et 23.5 de l'annexe aux comptes consolidés résumés). Les stocks sont en hausse mesurée, de 0,4 milliard d'euros, une progression habituellement observée au 30 juin, du fait de la saisonnalité des activités, mais qui a été contenue durant ce semestre, en raison du contexte de forte baisse de l'activité (voir également les Commentaires sur la variation de trésorerie consolidée). Hors stocks, les actifs courants progressent de 9,2 milliards d'euros, une évolution liée en grande partie à la hausse de 8,7 milliards d'euros du niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie. Le recul des créances envers les clients, habituel au 30 juin mais accentué par la baisse de l'activité, s'élève à 1,1 milliard d'euros. Cette variation est compensée par la progression de 1,1 milliard d'euros des instruments et placements financiers (dont 0,7 milliard d'euros reclassés depuis les autres actifs non courants, voir ci-dessus), à laquelle s'ajoute la hausse des créances d'impôt et taxes, pour 0,4 milliard d'euros. Les dettes locatives liées à l'application d'IFRS 16 sont en hausse de 1,0 milliard d'euros, en cohérence avec la progression des droits d'utilisation enregistrés à l'actif. Les autres passifs non courants, à 16,5 milliards d'euros, reculent de 3,1 milliards d'euros par rapport à leur niveau de 19,6 milliards d'euros à fin 2019. Cette variation est imputable à la baisse de la valeur des instruments financiers, dont - 0,7 milliard résultant de reclassement au sein des passifs courants de la valeur de marché des options incorporées aux obligations convertibles émises en 2016 (voir Note 23.5 de l'annexe aux comptes consolidés résumés). La dette au titre des engagements d'achat de titres de minoritaires est en diminution de 2,5 milliards d'euros en raison de l'évolution des paramètres sur la base desquels sont établis les valorisations des dits engagements. Enfin, les autres passifs courants reculent de 0,7 milliard d'euros, pour s'établir à 12,1 milliards d'euros. Cette variation s'explique principalement par la baisse des dettes fournisseurs, pour - 1,6 milliard d'euros, à laquelle s'ajoute celle des dettes fiscales et sociales, pour - 0,7 milliard d'euros, l'effet lié à la saisonnalité des activités du Groupe étant accru par l'effet du fort ralentissement de l'activité. Cette variation est en partie compensée par la comptabilisation d'une dette envers les actionnaires de 1,2 milliard d'euros au titre du solde du dividende 2019 (mis en paiement le 9 juillet 2020), ainsi que par la progression des instruments et placements financiers, liée à un reclassement de 0,7 milliard d'euros depuis les autres passifs non courants (voir ci-dessus). Dette financière nette et capitaux propres (en milliards d'euros et en pourcentage) 30 juin 2020 31 déc. 2019 Variation Dette financière à plus d'un an 14,9 5,5 9,5 Dette financière à moins d'un an et instruments dérivés 9,1 7,7 1,5 Dette financière brute après effets des instruments dérivés 24,1 13,1 11,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie, et autres (15,7) (6,9) -8,8 Dette financière nette 8,3 6,2 2,1 Capitaux propres 34,9 35,7 -0,8 Ratio dette financière nette/ capitaux propres 23,9% 17,3% 6,6 pp Le total des capitaux propres, comprenant la part du Groupe et les intérêts minoritaires, s'élève à 34,9 milliards d'euros à fin juin 2020, en recul de 0,8 milliard d'euros par rapport au niveau de 35,7 milliards d'euros à fin 2019. Cette baisse est liée pour - 1,3 milliard d'euros au prélèvement sur les capitaux propres du solde du dividende et, en sens inverse, au résultat net du semestre qui s'élève à 0,5 milliard d'euros. A fin juin 2020, la dette financière nette représente 23,9 % du total des capitaux propres contre 17,3 % à fin 2019, une progression de 6,6 points largement liée à l'augmentation de la dette financière nette de 2,1 milliards d'euros. La dette financière brute après effet des instruments dérivés s'élève à fin juin 2020 à 24,1 milliards d'euros, en hausse de 11,0 milliards d'euros par rapport à fin 2019 en raison, principalement, de la progression de la dette obligataire, pour 9,4 milliards d'euros. En effet, huit émissions obligataires ont été réalisées au cours du semestre, en anticipation, notamment, 20 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 de l'acquisition de Tiffany and Co., dont six en euros pour un total de 9,0 milliards d'euros, et deux en livres sterling pour un total de 1,55 milliard de livres sterling. Les émissions en livres sterling ont fait l'objet de swaps à l'émission les convertissant en emprunts en euros pour leur totalité. Le détail de ces émissions est présenté en Note 19 de l'annexe aux comptes consolidés résumés. A l'inverse, l'emprunt de 1,25 milliard d'euros émis en 2017 a été remboursé. L'encours de billets de trésorerie et d'US Commercial Paper (USCP) progresse de 1,0 milliard d'euros, cette progression résultant des effets combinés de la hausse de l'encours d'USCP, soit + 2,1 milliards d'euros et de la baisse de l'encours de billets de trésorerie, pour - 1,1 milliard d'euros. Les emprunts bancaires sont en légère hausse, de 0,3 milliard d'euros. La trésorerie et équivalents de trésorerie, et les placements financiers s'élèvent à 15,7 milliards d'euros à fin juin 2020, supérieurs de 8,8 milliards d'euros aux 6,9 milliards d'euros atteints fin 2019. La dette financière nette augmente ainsi de 2,1 milliards d'euros. fin juin 2020, le montant disponible de lignes de crédit confirmées non tirées est de 16,5 milliards d'euros. Celui-ci excède l'encours des programmes de billets de trésorerie et d'USCP, qui totalisait 5,9 milliards d'euros au 30 juin 2020. 8. COMMENTAIRES SUR LA VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE Le tableau de variation de la trésorerie consolidée, présenté dans les comptes consolidés, détaille les principaux flux financiers des périodes présentées. (en millions d'euros) 30 juin 2020 30 juin 2019 Variation Capacité d'autofinancement 4 417 7 394 (2 977) Coût de la dette financière nette : intérêts payés (45) (47) 2 Dettes locatives : intérêts payés (142) (109) (33) Impôt payé (1 383) (1 095) (288) Variation du besoin en fonds de roulement (2 008) (1 875) (133) Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 840 4 268 (3 428) Investissements d'exploitation (1 414) (1 423) 9 Remboursement des dettes locatives (1 157) (1 071) (86) Cash-flow disponible (1 732) 1 774 (3 506) Investissements financiers et acquisitions et cessions de titres consolidés (77) (1 965) 1 888 Opérations en capital (183) (2 236) 2 053 Variation de la trésorerie avant opérations de financement (1 991) (2 427) 436 La capacité d'autofinancement s'élève à 4 417 millions d'euros, soit un recul de 2 977 millions d'euros par rapport aux 7 394 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Cette baisse significative résulte directement des effets de la crise liée à la pandémie de Covid-19, le résultat opérationnel subissant une diminution de 3 722 millions d'euros au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Après paiement de l'impôt, des intérêts financiers relatifs à la dette financière nette et aux dettes locatives, et variation du besoin en fonds de roulement, la variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation atteint 840 millions d'euros, en baisse de 3 428 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019. Les intérêts payés sur la dette financière nette s'élèvent à 45 millions d'euros au premier semestre 2020, soit un recul de 2 millions d'euros par rapport aux 47 millions d'euros constatés au premier semestre 2019, malgré une hausse significative de l'encours moyen de la dette financière brute, en lien avec le financement de l'acquisition de Tiffany and Co., prévue au second semestre 2020. Cet effet défavorable a été compensé par l'effet favorable lié à la baisse du taux d'intérêt moyen. Les impôts payés atteignent 1 383 millions d'euros, en progression de 26 % par rapport aux 1 095 millions décaissés l'an dernier. La variation du besoin en fonds de roulement, négative de 2 008 millions d'euros, est plus élevée de 133 millions d'euros par rapport au niveau observé un an plus tôt. Le besoin de trésorerie lié à la progression des stocks s'élève à 936 millions d'euros, inférieur aux 1 210 millions d'euros constatés un an plus tôt. La progression des stocks concerne en premier lieu les activités de Mode et Maroquinerie. La baisse des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales a généré un besoin de financement complémentaire de 2 045 millions d'euros, contre 919 millions d'euros à fin juin 2019. La baisse des créances clients a permis de financer ces besoins à hauteur de 972 millions d'euros contre 254 millions d'euros un an auparavant. Ces évolutions reflètent la forte baisse d'activité du Groupe durant le semestre par rapport à 2019. Les investissements d'exploitation, nets des cessions, représentent au premier semestre 2020 un débours de 1 414 millions d'euros, très proche des 1 423 millions d'euros déboursés à fin juin 2019. Ceux-ci incluent principalement les investissements des marques du Groupe dans leurs réseaux de distribution, notamment ceux de Louis Vuitton, Sephora et Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 21 Christian Dior Couture. Ils comprennent également les investissements liés au projet de La Samaritaine ainsi que les investissements des marques de champagne, de Hennessy, de Parfums Christian Dior et de Louis Vuitton dans leur outil de production. Les remboursements de dettes locatives se sont élevés à 1 157 millions d'euros sur le premier semestre 2020, contre 1 071 millions d'euros à fin juin 2019. A fin juin 2020, le cash-flow disponible d'exploitation(a) s'élève à - 1 732 millions d'euros, en repli de 3 506 millions d'euros par rapport aux 1 774 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2019. Au premier semestre 2020, 77 millions d'euros ont été consacrés aux investissements financiers, dont 45 millions d'euros liés aux acquisitions de titres consolidés, et 32 millions d'euros liés aux acquisitions et cessions d'investissements financiers. La variation de trésorerie issue des opérations en capital représente un débours de 183 millions d'euros, et comprend l'effet des acquisitions de titres d'intérêts minoritaires et des dividendes versés aux minoritaires, pour 139 millions d'euros, celui, positif, des augmentations de capital souscrites par les minoritaires pour 14 millions d'euros ainsi que celui des impôts payés relatifs aux dividendes, pour 59 millions d'euros. Aucun dividende n'a été versé par Christian Dior SE durant le semestre, le paiement du solde du dividende 2019 ayant été effectué en juillet 2020, à la suite du report de l'Assemblée générale au 30 juin 2020. Au 30 juin 2019, un montant total de 2 236 millions d'euros avait été versé aux actionnaires aux actionnaires de Christian Dior et aux minoritaires des filiales consolidées au titre du solde du dividende 2018. Le besoin de financement après toutes opérations d'exploitation, d'investissement et en capital s'élève ainsi à 1 991 millions d'euros. Les émissions de dettes, après remboursements et variation des placements financiers, ayant permis de collecter 10 733 millions d'euros, le niveau de trésorerie en fin de semestre est en hausse de 8 773 millions d'euros par rapport à celui à fin 2019 après un effet positif de 31 millions d'euros de la variation des écarts de conversion sur les soldes de trésorerie. Il atteint ainsi 14 659 millions d'euros à la clôture du semestre. Le cash-flow disponible d'exploitation est défini au niveau du tableau de variation de la trésorerie consolidée. Outre la variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation, il inclut les investissements d'exploitation et les remboursements de dettes locatives, le Groupe considérant ces deux éléments comme constitutifs de la variation de trésorerie générée par l'exploitation. 22 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Comptes semestriels consolidés résumés Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 23 Chiffres clés Principales données consolidées (en millions d'euros et en pourcentage) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Ventes 18 393 53 670 25 082 Marge brute 11 391 35 547 16 635 Marge brute en pourcentage des ventes 61,9% 66,2% 66,3% Résultat opérationnel courant 1 669 11 492 5 291 Marge opérationnelle courante en pourcentage des ventes 9,1% 21,4% 21,1% Résultat net 532 7 810 3 575 Résultat net, part du Groupe 202 2 938 1 317 Résultat net, part des intérêts minoritaires 330 4 872 2 258 Capacité d'autofinancement générée par l'activité (a) 4 417 16 092 7 394 Investissements d'exploitation 1 414 3 294 1 423 Cash-flow disponible d'exploitation (1 732) 6 237 1 774 Capitaux propres, part du Groupe 10 555 10 880 14 883 Intérêts minoritaires 24 306 24 837 23 007 Capitaux propres totaux 34 860 35 717 37 890 Dette financière nette (b) 8 319 6 184 3 435 Ratio Dette financière nette (b) / Capitaux propres totaux 23,9% 17,3% 9,0% Avant paiement de l'impôt et des frais financiers. Hors engagements d'achat de titres de minoritaires et dettes locatives. Données par action (en euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Résultats consolidés par action Résultat net, part du Groupe 1,12 16,29 7,31 Résultat net, part du Groupe après dilution 1,12 16,27 7,29 Dividende par action Acompte - (c) 31,40 2,20 Solde n.a. 2,60 n.a. Montant brut global au titre de la période (d) - 34,00 2,20 n.a. : non applicable La décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le Conseil d'Administration en octobre et annoncée, le cas échéant, à ce moment- là. Avant effets de la réglementation fiscale applicable au bénéficiaire. 24 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Compte de résultat consolidé (en millions d'euros, sauf résultats par action) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Ventes 24 18 393 53 670 25 082 Coût des ventes (7 002) (18 123) (8 447) Marge brute 11 391 35 547 16 635 Charges commerciales (7 999) (20 206) (9 563) Charges administratives (1 703) (3 877) (1 793) Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 8 (21) 28 12 Résultat opérationnel courant 24 1 669 11 492 5 291 Autres produits et charges opérationnels 25 (154) (231) (54) Résultat opérationnel 1 515 11 261 5 237 Coût de la dette financière nette (47) (116) (56) Intérêts sur dettes locatives (149) (290) (145) Autres produits et charges financiers (268) (170) (13) Résultat financier 26 (464) (577) (214) Impôts sur les bénéfices 27 (518) (2 874) (1 448) Résultat net avant part des minoritaires 532 7 810 3 575 Part des minoritaires 18 330 4 872 2 258 Résultat net, part du Groupe 202 2 938 1 317 Résultat net, part du Groupe par action (en euros) 28 1,12 16,29 7,31 Nombre d'actions retenu pour le calcul 180 410 580 180 318 638 180 284 470 Résultat net, part du Groupe par action après dilution (en euros) 28 1,12 16,27 7,29 Nombre d'actions retenu pour le calcul 180 410 580 180 318 638 180 348 502 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 25 État global des gains et pertes consolidés (en millions d'euros) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Résultat net avant part des minoritaires 532 7 810 3 575 Variation du montant des écarts de conversion (149) 298 100 Montants transférés en résultat - 1 1 Effets d'impôt 4 11 4 16.5, 18 (144) 309 105 Variation de valeur des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises (39) (16) (12) Montants transférés en résultat (7) 25 25 Effets d'impôt 11 (3) (3) (35) 6 10 Variation de valeur des parts inefficaces des instruments de couverture (51) (211) (81) Montants transférés en résultat 119 241 109 Effets d'impôt (26) (7) (8) 42 23 20 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables en compte de résultat (137) 338 135 Variation de valeur des terres à vigne 6 - 42 - Montants transférés en réserves consolidées - - - Effets d'impôt - (11) - - 31 - Engagements envers le personnel : variation de valeur liée aux écarts actuariels 5 (167) (78) Effets d'impôt - 39 25 5 (128) (53) Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables en compte de résultat 5 (97) (53) Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (132) 240 82 Résultat global 400 8 050 3 657 Part des minoritaires 256 5 019 2 307 RESULTAT GLOBAL, PART DU GROUPE 144 3 031 1 350 26 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Bilan consolidé ACT IF (en millions d'euros) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Marques et autres immobilisations incorporelles 3 16 319 16 335 16 015 Ecarts d'acquisition 4 11 952 14 500 14 872 Immobilisations corporelles 6 17 891 17 878 15 574 Droits d'utilisation 7 13 229 12 409 12 138 Participations mises en équivalence 8 1 053 1 074 715 Investissements financiers 9 789 915 910 Autres actifs non courants 10 934 1 546 1 454 Impôts différés 2 332 2 274 2 077 Actifs non courants 64 499 66 932 63 755 Stocks et en-cours 11 14 078 13 717 13 561 Créances clients et comptes rattachés 12 2 378 3 450 3 004 Impôts sur les résultats 1 042 406 334 Autres actifs courants 13 4 161 3 264 4 708 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 14 793 6 062 8 116 Actifs courants 36 452 26 898 29 723 TOTAL DE L'ACTIF 100 951 93 830 93 478 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (en millions d'euros) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Capitaux propres, part du Groupe 16.1 10 555 10 880 14 883 Intérêts minoritaires 18 24 306 24 837 23 007 Capitaux propres 34 860 35 717 37 890 Dette financière à plus d'un an 19 14 932 5 450 5 938 Dettes locatives à plus d'un an 7 11 159 10 373 10 139 Provisions et autres passifs non courants 20 3 252 3 811 3 729 Impôts différés 5 049 5 094 4 719 Engagements d'achats de titres de minoritaires 21 8 198 10 735 9 989 Passifs non courants 42 589 35 462 34 514 Dette financière à moins d'un an 19 9 021 7 627 7 908 Dettes locatives à moins d'un an 7 2 337 2 172 2 029 F ournisseurs et comptes rattachés 22.1 4 201 5 814 5 163 Impôts sur les résultats 566 729 808 Provisions et autres passifs courants 22.2 7 377 6 308 5 166 Passifs courants 23 502 22 651 21 074 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 100 951 93 830 93 478 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 27 Tableau de variation des capitaux propres consolidés Ecarts de réévaluation Total des capitaux propres C ouvertures de flux de trésorerie Actions Investissements futurs en devises Eng ag ements Résultat et Nombre C hristian Ecarts de et placements et coût des Terres à envers autres Part du Intérêts (en millions d'euros) d'actions C apital Primes Dior conversion financiers couvertures vig ne le personnel réserves Groupe minoritaires Total Notes 16.1 16.1 16.3 16.5 18 Au 1er janvier 2019 (a) 180 507 516 361 194 (34) 243 - (53) 462 (35) 13 090 14 228 22 115 36 343 Gains et pertes enregistrés 119 - 10 10 (46) - 93 147 240 en capitaux propres Résultat net - - - - 2 938 2 938 4 872 7 810 Résultat g lobal 119 - 10 10 (46) 2 938 3 031 5 019 8 050 Charges liées aux plans d'actions gratuites et 34 34 42 76 assimilés (Acquisitions) / cessions d'actions 17 (12) 6 - 6 Christian Dior Augmentations de capital des - - 95 95 filiales Dividendes et acomptes versés (6 386) (6 386) (2 263) (8 649) Prises et pertes de contrôle dans 1 1 26 27 les entités consolidées Acquisitions et cessions de parts - - - (1) - (30) (30) 9 (21) d'intérêts minoritaires Engagements d'achat de titres de (2) (2) (206) (208) minoritaires Au 31 décembre 2019 180 507 516 361 194 (17) 362 - (43) 471 (81) 9 632 10 880 24 837 35 717 Gains et pertes enregistrés (61) - 2 - 1 - (58) (74) (132) en capitaux propres Résultat net - - - - 202 202 330 532 Résultat g lobal (61) - 2 - 1 202 144 256 400 Charges liées aux plans d'actions gratuites et 16 16 22 38 assimilés (Acquisitions) / cessions d'actions - - - - Christian Dior Augmentations de capital des - - 28 28 filiales Dividendes et acomptes versés. (469) (469) (784) (1 253) Voir Note 16.4. Prises et pertes de contrôle dans - - (2) (2) les entités consolidées Acquisitions et cessions de parts - - - 1 - (77) (77) (31) (107) d'intérêts minoritaires Engagements d'achat de titres de 61 61 (22) 39 minoritaires Au 30 juin 2020 180 507 516 361 194 (17) 301 - (41) 472 (79) 9 365 10 555 24 306 34 860 Au 1er janvier 2019 (a) 180 507 516 361 194 (34) 243 - (53) 462 (35) 13 090 14 228 22 115 36 343 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres 42 - 11 - (20) - 33 49 82 Résultat net - - - - 1 317 1 317 2 258 3 575 Résultat g lobal 42 - 11 - (20) 1 317 1 350 2 307 3 657 Charges liées aux plans d'actions gratuites et assimilés 16 16 20 36 (Acquisitions) / cessions d'actions Christian Dior 7 (1) 6 - 6 Augmentations de capital des filiales - - 49 49 Dividendes et acomptes versés (721) (721) (1 540) (2 261) Prises et pertes de contrôle dans les entités consolidées 2 2 4 6 Acquisitions et cessions de parts d'intérêts minoritaires - - (1) (1) 2 (2) (2) 31 29 Engagements d'achat de titres de minoritaires 4 4 21 25 AU 30 JUIN 2019 180 507 516 361 194 (27) 285 - (43) 461 (53) 13 705 14 883 23 007 37 890 28 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Tableau de variation de la trésorerie consolidée (en millions d'euros) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 I OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat opérationnel 1 515 11 261 5 237 Part dans le résultat et dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 8 25 (10) (9) Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 635 2 700 1 192 Amortissement des droits d'utilisation 7.1 1 294 2 408 1 171 Autres retraitements et charges calculées (52) (266) (197) Capacité d'autofinancement 4 417 16 092 7 394 Coût de la dette financière nette : intérêts payés (45) (137) (47) Dettes locatives : intérêts payés (142) (239) (109) Impôt payé (1 383) (2 845) (1 095) Variation du besoin en fonds de roulement 15.2 (2 008) (1 154) (1 875) Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 840 11 718 4 268 II OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Investissements d'exploitation 15.3 (1 414) (3 294) (1 423) Incidences des acquisitions et cessions de titres consolidés 2 (45) (2 478) (1 885) Dividendes reçus 1 8 1 Impôt payé relatif aux investissements financiers et aux titres consolidés - (1) - Investissements financiers nets des cessions 9 (33) (104) (81) Variation de la trésorerie issue des opérations d'investissements (1 491) (5 869) (3 388) III OPERATIONS DE F INANCEMENT Dividendes et acomptes versés 15.4 (64) (8 796) (2 315) Acquisitions et cessions d'intérêts minoritaires (133) (48) 28 Autres opérations en capital 15.4 14 88 51 Emissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières 19 13 633 2 837 2 988 Remboursements d'emprunts et dettes financières 19 (2 712) (2 310) (1 456) Remboursements de dettes locatives 7.2 (1 157) (2 187) (1 071) Acquisitions et cessions de placements financiers 14 (188) 2 060 492 Variation de la trésorerie issue des opérations de financement 9 393 (8 358) (1 283) IV INCIDENCE DES ECARTS DE CONVERSION 31 39 15 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (I+II+III+IV) 8 773 (2 469) (388) TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE 15.1 5 886 8 355 8 355 TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE 15.1 14 659 5 886 7 967 TOTAL DE L'IMPOT PAYE (1 441) (2 997) (1 174) Indicateur alternatif de performance Le rapprochement entre la variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation et le cash-flow disponible d'exploitation s'établit ainsi pour les périodes présentées : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 840 11 718 4 268 Investissements d'exploitation (1 414) (3 294) (1 423) Remboursement des dettes locatives (1 157) (2 187) (1 071) Cash-flow disponible d'exploitation (a) (1 732) 6 237 1 774 La norme IFRS 16 assimile les paiements relatifs aux loyers fixes des contrats de location à des paiements d'intérêts financiers, d'une part, et au remboursement d'une dette, d'autre part. Dans la gestion de ses activités, le Groupe considère l'ensemble des paiements au titre des contrats de location comme des éléments constitutifs de son Cash-flow disponible d'exploitation, que les loyers payés soient fixes ou variables. En outre, dans le cadre de la gestion de ses activités, le Groupe considère que les investissements d'exploitation sont des éléments constitutifs de son Cash-flow disponible d'exploitation. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 29 30 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Annexe aux comptes consolidés (extraits) 1. Principes comptables ........................................................................................................................ 32 2. Variations de pourcentage d'intérêt dans les entités consolidées .................................................... 33 3. Marques, enseignes et autres immobilisations incorporelles ........................................................... 33 4. Écarts d'acquisition ........................................................................................................................... 34 5. Evaluation des actifs incorporels à durée de vie indéfinie ............................................................... 34 6. Immobilisations corporelles .............................................................................................................. 35 7. Contrats de location .......................................................................................................................... 36 8. Participations mises en équivalence ................................................................................................. 38 9. Investissements financiers ................................................................................................................ 38 10. Autres actifs non courants ................................................................................................................ 39 11. Stocks et en-cours ............................................................................................................................. 39 12. Clients................................................................................................................................................ 40 13. Autres actifs courants ....................................................................................................................... 40 14. Placements financiers........................................................................................................................ 41 15. Trésorerie et variations de trésorerie................................................................................................ 41 16. Capitaux propres............................................................................................................................... 42 17. Plans d'actions gratuites et assimilés ................................................................................................ 44 18. Intérêts minoritaires.......................................................................................................................... 45 19. Emprunts et dettes financières ......................................................................................................... 46 20. Provisions et autres passifs non courants......................................................................................... 48 21. Engagements d'achat de titres de minoritaires ................................................................................ 48 22. Fournisseurs et Autres passifs courants ........................................................................................... 49 23. Instruments financiers et gestion des risques de marché................................................................. 49 24. Information sectorielle ...................................................................................................................... 52 25. Autres produits et charges opérationnels ......................................................................................... 54 26. Résultat financier .............................................................................................................................. 55 27. Impôts sur les résultats ..................................................................................................................... 55 28. Résultat par action ............................................................................................................................ 56 29. Engagements de retraites, participation aux frais médicaux et autres engagements vis-à-vis du personnel .......................................................................................................................................... 56 30. Engagements hors bilan.................................................................................................................... 56 31. Faits exceptionnels et litiges ............................................................................................................. 56 32. Parties liées........................................................................................................................................ 56 33. Evénements postérieurs à la clôture ................................................................................................. 56 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 31 Annexe aux comptes consolidés résumés 1. PRINCIPES COMPTABLES 1.1 Cadre général et environnement Les comptes consolidés résumés du premier semestre 2020 sont établis en conformité avec les normes et interprétations comptables internationales (IAS/IFRS) adoptées par l'Union européenne et applicables au 30 juin 2020. Ces normes et interprétations sont appliquées de façon constante sur les périodes présentées. Les comptes consolidés du premier semestre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 27 juillet 2020. Les comptes consolidés présentés sont « résumés » dans la mesure où ils comportent les seules notes annexes présentant un caractère significatif ou permettant de comprendre les évolutions de l'activité et de la situation financière du Groupe au cours de la période. 1.2 Évolutions du référentiel comptable applicable au Groupe L'application des normes, amendements et interprétations entrés en vigueur au 1er janvier 2020 n'a pas eu d'impact significatif sur les états financiers du Groupe. 1.3 Effets de la pandémie de Covid-19 sur les comptes consolidés résumés Les mesures prises par les gouvernements afin de lutter contre la pandémie de Covid-19 ont fortement perturbé les activités du Groupe au cours du semestre, et affectent significativement les états financiers semestriels. Ainsi, la fermeture des boutiques et des sites de production dans la plupart des pays durant plusieurs mois, ainsi que l'arrêt des voyages internationaux expliquent la réduction du chiffre d'affaires et, en conséquence, la dégradation de la profitabilité de l'ensemble des groupes d'activités. Les effets de la crise sur les résultats du Groupe sont détaillés au sein des Commentaires sur l'activité et les comptes semestriels consolidés. Les hypothèses et estimations sur la base desquelles certains postes de bilan ou de compte de résultat sont évalués (voir Note 1.5 de l'annexe aux comptes consolidés 2019) ont été revues afin de tenir compte du contexte lié à la crise. Les sujets concernés sont les suivants : la valorisation des actifs incorporels : des tests de dépréciation ont été effectués. Voir Note 5 ;

l'ensemble des Maisons s'est engagé dans un processus de renégociation de leurs contrats de location, dans l'objectif d'optimiser leur charge de loyers. Les remises de loyers ainsi obtenues au cours du semestre ont été comptabilisées en déduction des charges commerciales ;

la valorisation des engagements d'achat de titres de minoritaires : celle-ci tient compte des derniers paramètres de marché et prévisions d'EBITDA. L'évolution de ces paramètres conduit à une diminution significative du passif associé ;

celle-ci tient compte des derniers paramètres de marché et prévisions d'EBITDA. L'évolution de ces paramètres conduit à une diminution significative du passif associé ; les coûts liés à la sous-activité ont été exclus de la valorisation des stocks au 30 juin 2020 ;

sous-activité ont été exclus de la valorisation des stocks au 30 juin 2020 ; les provisions pour dépréciation des stocks ont été mises à jour en tenant compte de l'allongement des délais de rotation des stocks et des moindres perspectives d'écoulement des produits à caractère saisonnier, voir Note 11 ;

les provisions pour dépréciations des créances clients intègrent, le cas échéant, l'effet de l'ajustement de la probabilité de défaut et du taux de pertes attendues suite, notamment, à l'évolution des couvertures par assurance-crédit, mais aussi à la prise en compte des mesures de soutien à l'économie octroyées par les Etats aux clients du Groupe. En particulier, les procédures de faillite engagées par certains groupes de distribution aux Etats-Unis ont été prises en compte ;

assurance-crédit, mais aussi à la prise en compte des mesures de soutien à l'économie octroyées par les Etats aux clients du Groupe. En particulier, les procédures de faillite engagées par certains groupes de distribution aux Etats-Unis ont été prises en compte ; les indemnités reçues ou à recevoir de la part d'Etats ou d'organismes publics liées aux mesures de protection de l'économie

: celles-ci ont été comptabilisées en déduction des charges au titre desquelles les indemnités ont été obtenues, en conformité avec la norme IAS 20 Subventions. Lorsque les mesures prennent la forme de réduction d'impôt sur les résultats, les montants ont été comptabilisés en déduction de la charge d'impôt, en conformité avec la norme IAS 12. Ces mesures portent principalement sur le soutien de l'emploi et concernent essentiellement certaines filiales européennes, nord-américaines et asiatiques du Groupe ;

: celles-ci ont été comptabilisées en déduction des charges au titre desquelles les indemnités ont été obtenues, en conformité avec la norme IAS 20 Subventions. Lorsque les mesures prennent la forme de réduction d'impôt sur les résultats, les montants ont été comptabilisés en déduction de la charge d'impôt, en conformité avec la norme IAS 12. Ces mesures portent principalement sur le soutien de l'emploi et concernent essentiellement certaines filiales européennes, nord-américaines et asiatiques du Groupe ; le recul des cours de bourse au 30 juin 2020 par rapport au 31 décembre 2019 entraîne une baisse significative de la valorisation des investissements et placements financiers chez LVMH. Celle-ci a été comptabilisée au niveau du Résultat financier, au sein des Autres produits et charges financiers ; 32 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 le portefeuille d'instruments dérivés affectés à la couverture d'opérations commerciales et la politique de couverture ont été ajustés afin de tenir compte des prévisions budgétaires les plus récentes. L'effet de ces ajustements est non significatif au 30 juin 2020 ;

les impôts différés actifs liés aux pertes fiscales ont fait l'objet d'une évaluation en tenant compte des perspectives de résultats des entités concernées. Aucune dépréciation significative n'a été enregistrée, ni au titre des pertes antérieures à

2020, ni au titre des pertes constatées au premier semestre 2020. L'incidence sur le résultat opérationnel courant des éléments détaillés ci-dessus n'est pas significative. L'accès à la liquidité du Groupe a été préservé, grâce aux programmes de billets de trésorerie et d'US Commercial Paper, au programme EMTN dans le cadre duquel ont été réalisées plusieurs émissions au cours du semestre, complété par un volant significatif de lignes de crédit confirmées non tirées. Voir également Note 19.4. 2. VARIATIONS DE POURCENTAGE D'INTÉRÊT DANS LES ENTITÉS CONSOLIDÉES Belmond Le 17 avril 2019, conformément à l'accord de transaction annoncé le 14 décembre 2018 et approuvé par les actionnaires de Belmond le 14 février 2019, LVMH a acquis, en numéraire, la totalité des actions Class A de Belmond Ltd au prix unitaire de 25 dollars US, soit 2,2 milliards de dollar US. Après prise en compte des titres acquis sur le marché en décembre 2018, la valeur comptable de la participation dans Belmond s'établit à 2,3 milliards d'euros. Suite à cette acquisition, les actions Class A de Belmond ne sont plus cotées à la Bourse de New York. Belmond, présent dans 24 pays, détient et exploite un portefeuille exceptionnel d'hôtels et d'expériences de voyage de très haut de gamme dans les destinations les plus désirables et prestigieuses au monde. Le tableau suivant présente les modalités définitives d'allocation du prix payé par LVMH au 17 avril 2019, date de prise de contrôle : Allocation Modifications Allocation provisoire au 31 définitive au 30 (en millions d'euros) décembre 2019 juin 2020 Marque et autres immobilisations incorporelles 147 - 147 Immobilisations corporelles 2 312 - 2 312 Autres actifs courants et non courants 311 27 338 Dette financière nette (604) - (604) Impôts différés (434) 4 (430) Passifs courants et non courants (366) (43) (409) Intérêts minoritaires (1) - (1) Actif net acquis 1 365 (12) 1 353 Ecart d'acquisition provisoire 888 12 900 Valeur comptable de la participation au 17 avril 2019 2 253 - 2 253 Les montants présentés dans le tableau ci-dessus sont issus des comptes non audités de Belmond à la date de prise de contrôle. Les principales réévaluations concernent le patrimoine immobilier à hauteur de 1 193 millions d'euros, et la marque Belmond pour un montant de 140 millions d'euros. 3. MARQUES, ENSEIGNES ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Amortissements (en millions d'euros) Brut et dépréciations Net Net Net Marques 13 676 (799) 12 877 12 875 12 733 Enseignes 3 930 (1 621) 2 309 2 303 2 277 Licences de distribution 64 (29) 35 34 - Logiciels, sites internet 2 346 (1 711) 635 650 552 Autres 1 008 (545) 463 473 453 TOTAL 21 024 (4 705) 16 319 16 335 16 015 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 33 La variation du solde net des marques, enseignes et autres immobilisations incorporelles au cours du semestre est constituée des éléments suivants : Autres Valeur brute Logiciels, immobilisations (en millions d'euros) Marques Enseignes sites internet incorporelles TOTAL Au 31 décembre 2019 13 651 3 920 2 258 1 107 20 936 Acquisitions - - 55 116 172 Cessions, mises hors service - - (39) (40) (79) Effets des variations de périmètre 14 - - - 14 Effets des variations de change 10 11 (4) 2 18 Reclassements - - 76 (114) (38) AU 30 JUIN 2020 13 676 3 930 2 346 1 072 21 024 Autres Amortissements et dépréciations Logiciels, immobilisations (en millions d'euros) Marques Enseignes sites internet incorporelles TOTAL Au 31 décembre 2019 (776) (1 617) (1 608) (600) (4 601) Amortissements (10) - (144) (62) (216) Dépréciations (14) - - 1 (13) Cessions, mises hors service - - 39 33 72 Effets des variations de périmètre - - - - - Effets des variations de change 2 (4) 3 - - Reclassements - - (1) 56 55 AU 30 JUIN 2020 (798) (1 621) (1 711) (575) (4 705) VALEUR NETTE AU 30 JUIN 2020 12 877 2 309 635 498 16 319 4. ÉCARTS D'ACQUISITION 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 (en millions d'euros) Brut Dépréciations Net Net Net Ecarts d'acquisition sur titres consolidés 9 975 (1 863) 8 112 8 188 9 064 Ecarts d'acquisition sur engagements d'achat de titres de minoritaires 3 840 - 3 840 6 312 5 808 TOTAL 13 815 (1 863) 11 952 14 500 14 872 Les variations sur les périodes présentées du solde net des écarts d'acquisition s'analysent de la façon suivante : 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 (en millions d'euros) Brut Dépréciations Net Net Net Au 1 er janvier 16 285 (1 785) 14 500 12 192 12 192 Effets des variations de périmètre 13 - 13 1 032 1 935 Variation des engagements d'achat de titres de minoritaires (2 488) - (2 488) 1 247 733 Variation des dépréciations - (89) (89) (22) (11) Effets des variations de change 4 11 16 51 23 A LA CLÔTURE 13 815 (1 863) 11 952 14 500 14 872 Voir également Note 21 pour les écarts d'acquisition provenant d'engagements d'achat de titres de minoritaires. 34 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 5. ÉVALUATION DES ACTIFS INCORPORELS À DURÉE DE VIE INDÉFINIE Les marques, enseignes et autres actifs incorporels à durée de vie indéfinie ainsi que les écarts d'acquisition ont fait l'objet d'un test annuel de perte de valeur au 31 décembre 2019. La pandémie relative au Covid-19 a significativement perturbé les opérations de production et commerciales, conduisant à une diminution sensible des ventes et du résultat opérationnel courant du Groupe au premier semestre 2020. Néanmoins, même si les effets de la diminution du trafic des voyageurs d'affaires et de tourisme seront ressentis sur une certaine durée, le Groupe estime que ses activités ne seront pas durablement et significativement affectées. Dans le cadre de l'établissement des comptes semestriels, les secteurs d'activité les plus sensibles aux évolutions négatives de l'environnement économique ont été identifiés. Pour ceux-ci, les plans pluriannuels établis précédemment ont été ajustés afin de prendre en compte la baisse d'activité constatée au premier semestre 2020 ainsi qu'un scénario de retour en 2022 à une activité équivalente à celle de 2019. Parmi ces secteurs d'activité, trois présentent des actifs incorporels ayant une valeur comptable proche de leur valeur recouvrable. Le montant de ces actifs incorporels au 30 juin 2020, ainsi que le montant de la dépréciation qui résulterait d'une variation de 1 point du taux d'actualisation après impôt ou d'un demi-point du taux de croissance au-delà de la durée des plans, ou d'une baisse de 2 points du taux de croissance moyen cumulé des ventes sur la durée du plan par rapport aux taux retenus au 30 juin 2020 sont détaillés ci-dessous : Montant de la dépréciation en cas de : Baisse de 0,5 % du Montant des actifs incorporels Hausse de 1 % du Baisse de 2 % du taux taux de croissance au- concernés taux d'actualisation de croissance moy en delà de la durée des (en millions d'euros) au 30 juin 2020 après impôt des ventes plans Montres et joaillerie 1 386 (193) (88) (64) Autres groupes d'activités 1 222 (137) (13) (17) TOTAL 2 608 (330) (101) (81) Les dépréciations enregistrées au cours du premier semestre 2020 s'élèvent à 103 millions d'euros. 6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Amortissements (en millions d'euros) Brut et dépréciations Net Net Net Terrains 3 980 (18) 3 961 3 832 2 119 Terres à vigne et vignobles (a) 2 679 (120) 2 559 2 537 2 473 Constructions 5 236 (2 218) 3 018 3 115 3 137 Immeubles locatifs 361 (39) 321 322 605 Agencements, matériels et installations 14 399 (9 941) 4 458 4 717 4 113 Immobilisations en-cours 1 851 (2) 1 849 1 650 1 430 Autres immobilisations corporelles 2 279 (554) 1 725 1 706 1 697 TOTAL 30 784 (12 893) 17 891 17 878 15 574 Dont : Coût historique des terres à vigne 590 - 590 587 577 (a) Les terres à vigne constituent la quasi-totalité de la valeur nette du poste Terres à vigne et vignobles Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 35 La variation des immobilisations corporelles au cours du semestre s'analyse de la façon suivante : Agencements, matériels et installations Terres à Autres Valeur brute vigne et Terrains et Immeubles Boutiques Production, Immobilisations immobilisations (en millions d'euros) vignobles constructions locatifs et hôtels logistique Autres en-cours corporelles TOTAL Au 31 décembre 2019 2 655 9 094 360 9 801 2 964 1 478 1 652 2 229 30 233 Acquisitions 24 158 1 180 54 31 538 39 1 025 Variation de la valeur de marché des terres à vigne - - - - - - - - - Cessions, mises hors service (2) (18) - (148) (20) (28) (3) (3) (222) Effets des variations de périmètre - - - - - - - - - Effets des variations de change (3) (91) - (106) (10) (6) (7) (5) (228) Autres mouvements, y compris transferts 4 74 - 75 42 92 (329) 18 (24) AU 30 JUIN 2020 2 679 9 216 361 9 803 3 029 1 567 1 851 2 279 30 784 Agencements, matériels et installations Terres à Autres Amortissements et dépréciations vigne et Terrains et Immeubles Boutiques Production, Immobilisations immobilisations (en millions d'euros) vignobles constructions locatifs et hôtels logistique Autres en-cours corporelles TOTAL Au 31 décembre 2019 (118) (2 146) (38) (6 586) (1 949) (991) (2) (524) (12 355) Amortissements (4) (121) (1) (501) (97) (86) - (35) (845) Dépreciations - (1) - - 1 - (1) - (1) Cessions, mises hors service 2 18 - 144 18 28 - 3 213 Effets des variations de périmètre - - - - - - - - - Effets des variations de change 1 13 - 63 5 4 - 3 89 Autres mouvements, y compris transferts - 1 - 65 (5) (53) - (2) 5 AU 30 JUIN 2020 (120) (2 236) (39) (6 815) (2 028) (1 098) (2) (554) (12 893) VALEUR NETTE AU 30 JUIN 2020 2 559 6 980 321 2 988 1 001 469 1 849 1 725 17 891 Au sein du poste « Autres immobilisations corporelles » figurent notamment les œuvres d'art détenues par le Groupe. Les acquisitions d'immobilisations corporelles incluent principalement les investissements des marques du Groupe dans leurs réseaux de distribution, notamment ceux de Louis Vuitton, Sephora et Christian Dior Couture. Ils comprennent également les investissements liés au projet de La Samaritaine ainsi que les investissements des marques de champagne, de Hennessy, de Parfums Christian Dior et de Louis Vuitton dans leur outil de production. 7. CONTRATS DE LOCATION 7.1 Droits d'utilisation Les droits d'utilisation se décomposent ainsi, par nature d'actif sous-jacent : 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Amortissements (en millions d'euros) Brut et dépréciations Net Net Net Boutiques 13 467 (2 810) 10 657 9 861 9 598 Bureaux 1 898 (414) 1 484 1 436 1 443 Autres 920 (168) 752 749 725 Loy ers fixes capitalisés 16 285 (3 393) 12 893 12 047 11 766 Droits au bail 789 (452) 337 362 372 TOTAL 17 074 (3 845) 13 229 12 409 12 138 36 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 La variation du solde net des droits d'utilisation au cours du semestre est constituée des éléments suivants : Loy ers fixes capitalisés Valeur brute (en millions d'euros) Boutiques Bureaux Autres Total Droits au bail TOTAL Au 31 décembre 2019 11 817 1 724 860 14 402 738 15 140 Mise en place de nouveaux contrats de location 1 270 154 59 1 483 4 1 487 Effets des modifications d'hypothèses 704 37 (0) 741 - 741 F ins et résiliations anticipées des contrats (232) (19) (15) (266) (4) (269) Effets des variations de périmètre - - - - - - Effets des variations de change (94) (7) (4) (105) (5) (111) Autres mouvements, y compris transferts 2 9 20 31 56 87 AU 30 JUIN 2020 13 467 1 898 920 16 285 789 17 074 Loy ers fixes capitalisés Amortissements et dépréciations (en millions d'euros) Boutiques Bureaux Autres Total Droits au bail TOTAL Au 31 décembre 2019 (1 956) (288) (111) (2 355) (376) (2 731) Amortissements (1 061) (143) (63) (1 267) (27) (1 295) Dépréciations 1 - - 1 - 1 F ins et résiliations anticipées des contrats 181 17 8 205 3 208 Effets des variations de périmètre - - - - - - Effets des variations de change 28 2 1 31 2 33 Autres mouvements, y compris transferts (3) (2) (3) (8) (54) (62) AU 30 JUIN 2020 (2 810) (414) (168) (3 393) (452) (3 845) VALEUR NETTE AU 30 JUIN 2020 10 657 1 484 752 12 892 337 13 229 Les mises en place de contrats de location concernent principalement les locations de boutiques, notamment chez Louis Vuitton, Loro Piana, Sephora et DFS. Il s'agit également de contrats relatifs à la location de locaux administratifs, principalement chez Moët Hennessy et Benefit Cosmetics. Les effets des modifications d'hypothèses sont essentiellement relatifs à l'exercice d'options de prolongation des contrats existants, notamment chez DFS et Christian Dior Couture, conduisant à l'augmentation concomitante des droits d'utilisation et des dettes locatives. 7.2 Dettes locatives Les dettes locatives se décomposent ainsi : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Dettes locatives à plus d'un an 11 159 10 373 10 139 Dettes locatives à moins d'un an 2 337 2 172 2 029 TOTAL 13 495 12 545 12 168 La variation des dettes locatives au cours du semestre est constituée des éléments suivants : (en millions d'euros) Boutiques Bureaux Autres Total Au 31 décembre 2019 10 264 1 532 749 12 545 Mise en place de nouveaux contrats de location 1 253 154 57 1 463 Remboursement du nominal (961) (128) (57) (1 146) Variation des intérêts courus 5 1 2 8 F ins et résiliations anticipées des contrats (52) (3) (3) (57) Effets des modifications d'hypothèses 703 37 - 739 Effets des variations de périmètre - - - - Effets des variations de change (62) (5) (1) (67) Autres mouvements, y compris transferts - 6 3 9 AU 30 JUIN 2020 11 151 1 595 750 13 495 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 37 7.3 Analyse de la charge de location La charge de location de la période s'analyse de la façon suivante : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Amortissements et dépréciations des droits d'utilisation 1 248 2 407 1 170 Intérêts sur dettes locatives 149 290 145 Charge relative aux loy ers fixes capitalisés 1 397 2 697 1 315 Autres charges de loyer 654 1 971 953 TOTAL 2 051 4 668 2 268 Dans certains pays, les locations de boutiques comprennent un montant minimum et une part variable, en particulier lorsque le bail contient une clause d'indexation du loyer sur les ventes. Conformément aux dispositions d'IFRS 16, seule la part fixe minimale fait l'objet d'une capitalisation. Les décaissements relatifs aux contrats de location non capitalisés sont peu différents de la charge comptabilisée. 8. PARTICIPATIONS MISES EN ÉQUIVALENCE 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Dont Dont Dont activités en activités en activités en (en millions d'euros) Brut Dépréciations Net partenariat Net partenariat Net partenariat Part dans l'actif net des participations mises en équivalence au 1 er janvier 1 074 - 1 074 448 638 278 638 278 Part dans le résultat de la période (21) - (21) (4) 28 11 12 9 Dividendes versés (6) - (6) (4) (20) (9) (3) - Effets des variations de périmètre (1) - (1) - 415 163 58 58 Effets des souscriptions aux augmentations de capital 6 - 6 3 5 2 3 2 Effets des variations de change (1) - (1) - 5 - 3 - Autres, y compris transferts 2 - 2 6 3 3 4 4 PART DANS L'ACTIF NET DES PARTICIPATIONS MISES EN EQUIVALENCE 1 054 - 1 054 450 1 074 448 715 351 A LA CLÔTURE 9. INVESTISSEMENTS FINANCIERS (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Au 1 er janvier 915 1 100 1 100 Acquisitions 48 146 117 Cessions à valeur de vente (4) (45) (40) Variations de valeur de marché (a) (48) (16) 7 Effets des variations de périmètre - - - Effets des variations de change 1 7 2 Reclassements (123) (276) (276) A LA CLÔTURE 789 915 910 (a) Enregistrées en résultat financier. Les acquisitions du premier semestre 2020 comprennent notamment, à hauteur de 24 millions d'euros, l'effet de la souscription de titres dans des fonds d'investissement. Les reclassements sont essentiellement relatifs à des investissements en couverture de dettes financières dont l'échéance est devenue inférieure à un an. 38 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 10. AUTRES ACTIFS NON COURANTS (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc . 2019 30 juin 2019 Dépôts de garantie 433 429 408 Instruments dérivés (a) 147 782 696 Créances et prêts 311 291 305 Autres 43 45 45 TOTAL 934 1 546 1 454 (a) Voir Note 23. 11. STOCKS ET EN-COURS 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 (en millions d'euros) Brut Dépréciations Net Net Net Vins et eaux-de-vie en cours de vieillissement 5 198 (14) 5 184 5 017 4 834 Autres matières premières et en-cours 2 608 (563) 2 045 1 900 1 971 7 806 (577) 7 229 6 917 6 805 Marchandises 2 353 (242) 2 111 2 189 2 296 Produits finis 6 057 (1 318) 4 739 4 611 4 460 8 410 (1 560) 6 850 6 800 6 756 TOTAL 16 216 (2 138) 14 078 13 717 13 561 La variation du stock net au cours des périodes présentées provient des éléments suivants : (en millions d'euros) Au 1 er janvier Variation du stock brut Effet de la provision pour retours (a) Effets de la mise à valeur de marché des vendanges Variation de la provision pour dépréciation Effets des variations de périmètre Effets des variations de change Autres, y compris reclassements A LA CLÔTURE Voir Note 1.26 de l'annexe aux comptes consolidés 2019. 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Brut Dépréciations Net Net Net 15 537 (1 820) 13 717 12 485 12 485 936 - 936 1 604 1 210 (1) - (1) 2 (4) (11) - (11) (6) 4 - (462) (462) (559) (217) - - - 36 19 (117) 12 (105) 153 63 (127) 132 5 - 1 16 216 (2 138) 14 078 13 717 13 561 Au cours du premier semestre 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, les moindres perspectives d'écoulement des stocks ont conduit à l'enregistrement d'une dépréciation non récurrente d'environ 170 millions d'euros. Les effets de la mise à valeur de marché des vendanges sur le coût des ventes et la valeur des stocks des activités Vins et Spiritueux sont les suivants : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Mise à valeur de marché de la récolte de la période (5) 14 11 Effets des sorties de stocks de la période (6) (20) (7) INCIDENCE NETTE SUR LE COÛT DES VENTES (11) (6) 4 DE LA PERIODE Voir Notes 1.9 et 1.17 de l'annexe aux comptes consolidés 2019 concernant la méthode d'évaluation des vendanges à leur valeur de marché. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 39 12. CLIENTS (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc . 2019 30 juin 2019 Créances à valeur nominale 2 485 3 539 3 081 Provision pour dépréciation (107) (89) (77) MONTANT NET 2 378 3 450 3 004 La variation des créances clients au cours des périodes présentées provient des éléments suivants : (en millions d'euros) Au 1 er janvier Variation des créances brutes Variation de la provision pour dépréciation Effets des variations de périmètre Effets des variations de change Reclassements A LA CLÔTURE 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Brut Dépréciations Net Net Net 3 539 (89) 3 450 3 222 3 222 (1 007) - (1 007) 121 (285) - (19) (19) (10) 2 - - - 50 34 (45) 1 (44) 72 36 (2) - (2) (5) (5) 2 485 (107) 2 378 3 450 3 004 Le solde clients est constitué essentiellement d'en-cours sur des clients grossistes ou des agents, en nombre limité et avec lesquels le Groupe entretient des relations de longue date. 13. AUTRES ACTIFS COURANTS (en millions d'euros) Placements financiers (a) Instruments dérivés (b) Créances d'impôts et taxes, hors impôts sur les résultats F ournisseurs : avances et acomptes Charges constatées d'avance Autres créances TOTAL Voir Note 14. Voir Note 23. 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 953 733 2 288 1 073 180 159 847 1 055 994 210 254 190 491 454 513 586 589 564 4 161 3 264 4 708 40 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 14. PLACEMENTS FINANCIERS La valeur nette des placements financiers a évolué de la façon suivante au cours des périodes présentées : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Au 1 er janvier 733 2 663 2 663 Acquisitions 388 50 - Cessions à valeur de vente (200) (2 110) (497) Variations de valeur de marché (a) (88) 130 122 Effets des variations de périmètre - - - Effets des variations de change - - - Reclassements 120 - - A LA CLÔTURE 953 733 2 288 Dont : coût historique des placements financiers 984 538 2 075 (a) Enregistrées en Résultat financier. Voir également Note 9. 15. TRÉSORERIE ET VARIATIONS DE TRÉSORERIE 15.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Dépôts à terme à moins de trois mois 10 042 879 277 Parts de SICAV et F CP 169 170 2 142 Comptes bancaires 4 582 5 012 5 697 TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE AU BILAN 14 793 6 062 8 116 Le rapprochement entre le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie apparaissant au bilan et le montant de la trésorerie nette figurant dans le tableau de variation de trésorerie s'établit de la façon suivante : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 793 6 062 8 116 Découverts bancaires (133) (176) (149) TRESORERIE NETTE DU TABLEAU DE VARIATION DE TRESORERIE 14 659 5 886 7 967 15.2 Variation du besoin en fonds de roulement La variation du besoin en fonds de roulement au cours des périodes présentées s'analyse de la façon suivante : (en millions d'euros) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Variation des stocks et en-cours 11 (936) (1 604) (1 210) Variation des créances clients et comptes rattachés 12 1 007 (121) 285 Variation des soldes clients créditeurs 22.1 (34) 9 (31) Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 22.1 (1 536) 463 (159) Variation des autres créances et dettes (509) 98 (760) VARIATION DU BESOIN EN F ONDS DE ROULEMENT (a) (2 007) (1 154) (1 875) (a) Augmentation/(Diminution) de la trésorerie. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 41 15.3 Investissements d'exploitation Les investissements d'exploitation sont constitués des éléments suivants au cours des périodes présentées : (en millions d'euros) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Acquisitions d'immobilisations incorporelles 3 (172) (528) (201) Acquisitions d'immobilisations corporelles 6 (1 025) (2 860) (1 117) Variation des dettes envers les fournisseurs d'immobilisations (230) 163 (62) Coûts de mise en place des contrats de location 7 (4) (62) (43) Effet sur la trésorerie des acquisitions d'immobilisations (1 431) (3 287) (1 423) Effet sur la trésorerie des cessions d'immobilisations 20 29 16 Dépôts de garantie versés et autres flux d'investissements d'exploitation (3) (36) (16) INVESTISSEMENTS D'EXPLOITATION (a) (1 414) (3 294) (1 423) (a) Augmentation/(Diminution) de la trésorerie. 15.4 Dividendes et acomptes versés et autres opérations en capital Au cours des périodes présentées, les dividendes et acomptes versés sont constitués des éléments suivants : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Dividendes et acomptes versés par la société Christian Dior - (6 386) (721) Dividendes et acomptes versés aux minoritaires des filiales consolidées (6) (2 258) (1 515) Impôt payé relatif aux dividendes et acomptes versés (59) (152) (79) DIVIDENDES ET ACOMPTES VERSES (64) (8 796) (2 315) Le solde du dividende au titre de l'exercice 2019, voté par l'Assemblée générale du 30 juin 2020, a été mis en paiement le 9 juillet 2020. Voir Notes 16.4 et 22.2. Au cours des périodes présentées, les autres opérations en capital sont constituées des éléments suivants : (en millions d'euros) Note 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Augmentations de capital des filiales souscrites par les minoritaires 14 82 45 Acquisitions et cessions d'actions Christian Dior 16.3 - 6 6 AUTRES OPERATIONS EN CAPITAL 14 88 51 16. CAPITAUX PROPRES 16.1 Capitaux propres (en millions d'euros) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Capital 16.2 361 361 361 Primes 16.2 194 194 194 Actions Christian Dior 16.3 (17) (17) (27) Ecarts de conversion 16.5 301 362 285 Ecarts de réévaluation 351 348 365 Autres réserves 9 161 6 694 12 388 Résultat net, part du Groupe 202 2 938 1 317 CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE 10 555 10 880 14 883 16.2 Capital social et primes Au 30 juin 2020, le capital social est constitué de 180 507 516 actions (180 507 516 au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2019), entièrement libérées, au nominal de 2 euros ; 132 188 513 actions bénéficient d'un droit de vote double, accordé aux actions détenues sous forme nominative depuis plus de trois ans (132 173 261 au 31 décembre 2019 et 130 437 554 au 30 juin 2019). 42 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 16.3 Actions Christian Dior Le portefeuille d'actions Christian Dior, ainsi que leur affectation, s'analysent de la façon suivante : 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 (en nombre d'actions ou en millions d'euros) Nombre Montant Montant Montant Plans d'options d'achat - - - - Plans d'attribution d'actions gratuites et de performance (a) - - - 10 Plans à venir 96 936 17 17 17 ACTIONS CHRISTIAN DIOR 96 936 17 17 27 Voir Note 17 concernant les plans d'options et assimilés. Au cours de la période, les mouvements de portefeuille d'actions Christian Dior ont été les suivants : Nombre Effet sur la (en millions d'euros) d'actions Montant trésorerie Au 1 er janvier 2020 96 936 17 - Achats d'actions - - - Exercices d'options d'achat - - - Attribution définitive d'actions gratuites et de performance - - - AU 30 JUIN 2020 96 936 17 - 16.4 Dividendes versés par la société mère Christian Dior (en millions d'euros, sauf données par action, en euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Acompte au titre de l'exercice en cours (2019 : 29,20 euros et 2,20 euros) - 5 668 - Effet des actions auto-détenues - (3) - Montant brut versé au titre de l'exercice - 5 665 - Solde au titre de l'exercice précédent (2018 : 4,00 euros) - 722 722 Effet des actions auto-détenues - (1) (1) Montant brut versé au titre de l'exercice précédent - 721 721 MONTANT BRUT TOTAL VERSE AU COURS DE LA PERIODE (a) - 6 386 721 (a) Avant effets de la réglementation fiscale applicable aux bénéficiaires. Dans sa séance du 15 avril 2020, le Conseil d'administration a décidé de modifier le montant global du dividende pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 proposé par le Conseil d'administration le 28 janvier 2020, réduisant le solde à 2,60 euros par action, contre 4,60 euros initialement prévu. Le solde du dividende pour l'exercice 2019, soit un montant de 469 millions d'euros après effet des actions auto-détenues (présenté en Autres passifs courants, voir Note 22.2), a été mis en paiement le 9 juillet 2020, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du 30 juin 2020. La décision de versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2020 sera abordée lors de la séance du Conseil d'administration qui se tiendra en octobre 2020. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 43 16.5 Écarts de conversion La variation du montant des écarts de conversion inscrits dans les capitaux propres, part du Groupe, y compris les effets des couvertures d'actifs nets en devises, s'analysent par devise de la façon suivante : (en millions d'euros) 30 juin 2020 Variation 31 déc. 2019 30 juin 2019 Dollar US 119 (32) 151 129 F ranc suisse 356 36 320 286 Yen japonais 53 1 51 45 Dollar de Hong Kong 168 8 160 156 Livre sterling (56) (25) (31) (49) Autres devises (140) (45) (95) (93) Couvertures d'actifs nets en devises (a) (198) (4) (194) (189) TOTAL, PART DU GROUPE 301 (61) 362 285 Dont : - 61 millions d'euros au titre du dollar US (- 60 millions d'euros au 31 décembre 2019 et - 59 millions d'euros au 30 juin 2019), et - 49 millions d'euros au titre du dollar de Hong Kong (- 48 millions d'euros au 31 décembre 2019 et - 49 millions d'euros au 30 juin 2019) et - 90 millions d'euros au titre du franc suisse (- 86 millions d'euros au 31 décembre 2019 et - 83 millions d'euros au 30 juin 2019). Ces montants incluent l'effet impôt. 17. PLANS D'ACTIONS GRATUITES ET ASSIMILÉS 17.1 Plans d'options d'achat d'actions Le nombre d'options d'achat restant à exercer et les prix d'exercice moyen pondérés ont évolué comme décrit ci-dessous au cours des périodes présentées : 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Prix Prix Prix d'exercice d'exercice d'exercice moy en moy en moy en pondéré pondéré pondéré Nombre (en euros) Nombre (en euros) Nombre (en euros) Options d'achat restant à exercer au 1er janvier - - 131 873 47,88 131 873 47,88 Options devenues caduques - - (16 323) 47,88 (16 323) 47,88 Options exercées - - (115 550) 47,88 (115 550) 47,88 OPTIONS D'ACHAT RESTANT A EXERCER A LA CLÔTURE - - - - - - 17.2 Plans d'attribution d'actions gratuites Le nombre d'attributions provisoires a évolué comme décrit ci-dessous au cours des périodes présentées : (en nombre d'actions) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Attributions provisoires au 1 er janvier - 68 335 68 335 Attributions provisoires de la période - - - Attributions devenues définitives - (68 335) - Attributions devenues caduques - - - ATTRIBUTIONS PROVISOIRES A LA CLÔTURE - - 68 335 Aucun nouveau plan n'a été mis en place au cours du premier semestre 2020. 44 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 17.3 Charge de la période (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Charge de la période au titre des plans d'options d'achat et d'attribution d'actions gratuites et de performance consentis par Christian Dior - 6 3 Charge de la période au titre des plans d'options de souscription et d'attribution d'actions gratuites et de performance consentis par LVMH 38 69 33 CHARGE DE LA PERIODE 38 76 36 Pour LVMH Aucun nouveau plan d'options ou d'actions gratuites n'a été mis en place au cours du premier semestre 2020 par la société LVMH. Pour Christian Dior Aucun nouveau plan d'options ou d'actions gratuites n'a été mis en place au cours du premier semestre 2020 par la société Christian Dior. 18. INTÉRÊTS MINORITAIRES (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Au 1er janvier 24 837 22 115 22 115 Part des minoritaires dans le résultat 330 4 872 2 258 Dividendes versés aux minoritaires (784) (2 263) (1 540) Effets des prises et pertes de contrôle dans les entités consolidées (2) 26 4 Effets des acquisitions et cessions de titres de minoritaires (31) 9 31 Augmentations de capital souscrites par les minoritaires 28 95 49 Part des minoritaires dans les gains et pertes enregistrés en capitaux propres (74) 147 49 Part des minoritaires dans les charges liées aux plans d'options 22 42 20 Effets des variations des intérêts minoritaires bénéficiant d'engagements d'achat (22) (206) 21 A LA CLOTURE 24 306 24 837 23 007 L'évolution de la part des intérêts minoritaires dans les gains et pertes enregistrés en capitaux propres se décompose ainsi : Couvertures de flux de trésorerie Engagements Total Ecarts de futurs en devises et coûts des Terres envers le part des (en millions d'euros) conversion couvertures à vigne personnel minoritaires Au 31 décembre 2019 648 (72) 936 (159) 1 353 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (83) 5 - 4 (74) Variations dues aux titres autodétenus et assimilés - - (1) - (1) AU 30 JUIN 2020 565 (67) 935 (155) 1 278 Les intérêts minoritaires sont essentiellement constitués des actionnaires de LVMH SE hors participation de contrôle de Christian Dior SE, soit 59 % de LVMH SE. Les intérêts minoritaires sont également constitués des 34 % détenus par Diageo dans Moët Hennessy SAS et Moët Hennessy International SAS (« Moët Hennessy ») ainsi que des 39 % détenus par Mari-Cha Group Ltd dans DFS. Les 34 % détenus par Diageo dans Moët Hennessy faisant l'objet d'un engagement d'achat, ils sont reclassés à la clôture en Engagements d'achat de titres de minoritaires, au sein des Passifs non courants, et sont donc exclus du total des intérêts minoritaires à la date de clôture. Voir Notes 1.12 et 21 de l'annexe aux comptes consolidés 2019. Il n'a pas été versé de dividende aux actionnaires de Moët Hennessy au cours du premier semestre 2020. La part du résultat net du premier semestre 2020 revenant à Diageo s'élève à 120 millions d'euros, et sa part dans les intérêts minoritaires cumulés (avant effets comptables de l'engagement d'achat octroyé à Diageo) s'élève à 3 511 millions d'euros au 30 juin 2020. Il n'a pas été versé de dividende aux actionnaires de DFS au cours du premier semestre 2020. La part du résultat net du premier semestre 2020 revenant à Mari-Cha Group Ltd s'élève à - 63 millions d'euros, et sa part dans les intérêts minoritaires cumulés au 30 juin 2020 s'élève à 1 421 millions d'euros. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 45 19. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 19.1 Dette financière nette (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Emprunts obligataires et Euro Medium Term Notes (EMTN) 14 500 5 140 5 710 Emprunts bancaires 432 310 228 Dette financière à plus d'un an 14 932 5 450 5 938 Emprunts obligataires et Euro Medium Term Notes (EMTN) 1 918 1 854 1 950 Billets de trésorerie 5 919 4 868 5 077 Découverts bancaires 133 176 149 Autres dettes financières à moins d'un an 1 050 729 732 Dette financière à moins d'un an 9 021 7 627 7 908 Dette financière brute 23 953 13 078 13 846 Instruments dérivés liés au risque de taux d'intérêt (53) (16) (34) Instruments dérivés liés au risque de change 164 47 154 Dette financière brute après effet des instruments dérivés 24 064 13 109 13 966 Placements financiers (a) (953) (733) (2 288) Investissements financiers en couverture de dettes financières (b) - (130) (127) Trésorerie et équivalents de trésorerie (c) (14 793) (6 062) (8 116) Dette financière nette 8 319 6 184 3 435 Voir Note 14. Voir Note 9. Voir Note 15.1. La variation de la dette financière brute après effet des instruments dérivés au cours de la période s'analyse ainsi : 31 décembre Variations Effets des Effets des Variations de Reclassements et 30 juin 2020 2019 de la trésorerie variations de variations de périmètre autres (a) change valeur de (en millions d'euros) marché Dette financière à plus d'un an 5 450 10 962 (165) 24 - (1 339) 14 932 Dette financière à moins d'un an 7 627 40 (27) 31 - 1 349 9 021 Dette financière brute 13 078 11 003 (192) 54 - 10 23 953 Instruments dérivés 31 (27) - 108 - - 111 DETTE FINANCIERE BRUTE APRES EFFET DES INSTRUMENTS DERIVES 13 109 10 975 (192) 162 - 10 24 064 Dont 13 633 millions d'euros au titre des émissions et souscriptions d'emprunts et - 2 712 millions d'euros au titre des remboursements d'emprunts et de dettes financières. LVMH a procédé en février et avril 2020 à huit émissions obligataires pour un montant total de 10,7 milliards d'euros en vue, notamment, du financement de l'acquisition de Tiffany prévue au deuxième semestre 2020. Leurs principales caractéristiques sont présentées ci-dessous : Taux effectif Swap vers 30 juin 2020 Montant nominal Échéance initial (%) taux variable (en millions d'euros) GBP 850 000 000 2027 1,125 total 955 EUR 1 250 000 000 2024 - - 1 251 EUR 1 250 000 000 2026 - - 1 243 EUR 1 750 000 000 2028 0,125 - 1 733 EUR 1 500 000 000 2031 0,375 - 1 486 EUR 1 750 000 000 2022 variable - 1 734 GBP 700 000 000 2023 1,000 total 776 EUR 1 500 000 000 2025 0,75 - 1 500 Total emprunts obligataires et EMTN émis au cours du semestre 10 679 Les emprunts en livres sterling ont fait l'objet de swaps à l'émission les convertissant en emprunts en euros. Au cours de la période, LVMH a remboursé l'emprunt obligataire de 1 250 millions d'euros émis en 2017. La dette financière nette n'inclut ni les engagements d'achat de titres de minoritaires (voir Note 21) ni les dettes locatives (voir Note 7). 46 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 19.2 Analyse de la dette financière brute par échéance et par nature de taux après effets des instruments dérivés Dette financière brute après effets Dette financière brute Effets des instruments dérivés des instruments dérivés Taux Taux Taux Taux Taux Taux (en millions d'euros) fixe variable Total fixe variable Total fixe variable Total Échéance: au 30 juin 2021 2 576 6 444 9 021 (402) 383 (19) 2 175 6 827 9 002 au 30 juin 2022 1 948 1 990 3 938 (1 279) 1 310 31 669 3 300 3 970 au 30 juin 2023 1 518 - 1 518 (737) 804 66 781 804 1 584 au 30 juin 2024 2 480 - 2 480 (301) 292 (9) 2 179 292 2 471 au 30 juin 2025 1 516 - 1 516 - - - 1 516 - 1 516 au 30 juin 2026 1 256 - 1 256 - - - 1 256 - 1 256 Au-delà 4 224 - 4 224 (896) 937 41 3 329 937 4 266 TOTAL 15 518 8 434 23 953 (3 615) 3 726 111 11 904 12 161 24 064 Voir Note 23.3 concernant les valeurs de marché des instruments de taux d'intérêt. 19.3 Analyse de la dette financière brute par devise après effets des instruments dérivés La dette en devises a pour objet de financer le développement des activités du Groupe en dehors de la zone euro, ainsi que le patrimoine du Groupe libellé en devises. (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc . 2019 30 juin 2019 Euro 18 234 8 216 8 909 Dollar US 3 959 3 457 4 148 Franc suisse 72 - - Yen japonais 927 622 587 Autres devises 872 814 322 TOTAL 24 064 13 109 13 966 19.4 Lignes de crédit confirmées non tirées et covenants Au 30 juin 2020, le montant disponible des lignes de crédit confirmées non tirées s'élève à 16,3 milliards d'euros. Celui-ci excède l'encours des programmes de billets de trésorerie et d'US Commercial Paper, dont le montant total s'élève à 5,9 milliards d'euros au 30 juin 2020. Dans le cadre de certaines lignes de crédit, le Groupe peut s'engager à respecter certains ratios financiers. Au 30 juin 2020, aucune ligne de crédit significative n'est concernée par ces dispositions. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 47 20. PROVISIONS ET AUTRES PASSIFS NON COURANTS Les provisions et autres passifs non courants s'analysent ainsi : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Provisions à plus d'un an 1 437 1 457 1 400 Position fiscales incertaines 1 160 1 172 1 285 Instruments dérivés (a) 185 712 587 Participation du personnel aux résultats 81 96 83 Autres dettes 389 374 374 PROVISIONS ET AUTRES PASSIF S NON COURANTS 3 252 3 811 3 729 (a) Voir Note 23. Les provisions sont relatives aux natures de risques et charges suivantes : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Provisions pour retraites, frais médicaux et engagements assimilés 820 812 695 Provisions pour risques et charges 617 646 705 Provisions à plus d'un an 1 437 1 457 1 400 Provisions pour retraites, frais médicaux et engagements assimilés 7 8 6 Provisions pour risques et charges 394 406 319 Provisions à moins d'un an 401 414 325 TOTAL 1 838 1 871 1 725 Les soldes des provisions ont évolué de la façon suivante au cours du semestre : Au 31 déc. Variations de (a) (en millions d'euros) 2019 Dotations Utilisations Reprises périmètre Autres A la clôture Provisions pour retraites, frais médicaux et engagements assimilés 820 38 (24) - - (7) 827 Provisions pour risques et charges 1 051 94 (91) (38) - (6) 1 011 TOTAL 1 871 132 (115) (38) - (13) 1 838 (a) Inclut les effets des variations de change et des écarts de réévaluation. Les provisions pour risques et charges correspondent à l'estimation des effets patrimoniaux des risques, litiges (voir Note 31), situations contentieuses réalisés ou probables, qui résultent des activités du Groupe : ces activités sont en effet menées dans le contexte d'un cadre réglementaire international souvent imprécis, évoluant selon les pays et dans le temps, et s'appliquant à des domaines aussi variés que la composition des produits, leur conditionnement, ou les relations avec les partenaires du Groupe (distributeurs, fournisseurs, actionnaires des filiales…). Les passifs non courants relatifs aux positions fiscales incertaines incluent l'estimation des risques, litiges, et situations contentieuses, réalisés ou probables, relatifs au calcul de l'impôt sur les résultats. Les entités du Groupe en France et à l'étranger peuvent faire l'objet de contrôles fiscaux et, le cas échéant, de demandes de rectification de la part des administrations locales. Ces demandes de rectification, ainsi que les positions fiscales incertaines identifiées non encore notifiées, donnent lieu à l'enregistrement d'un passif dont le montant est revu régulièrement conformément aux critères de l'interprétation IFRIC 23 Positions fiscales incertaines. 21. ENGAGEMENTS D'ACHAT DE TITRES DE MINORITAIRES Au 30 juin 2020, les engagements d'achat de titres de minoritaires sont constitués, à titre principal, de l'engagement de LVMH vis-à-vis de Diageo plc pour la reprise de sa participation de 34 % dans Moët Hennessy pour un montant égal à 80 de la juste valeur de Moët Hennessy à la date d'exercice de l'option. Cette option est exerçable à tout moment avec un préavis de six mois. Dans le calcul de l'engagement, la juste valeur a été déterminée par référence à des multiples boursiers de sociétés comparables, appliqués aux données opérationnelles consolidées de Moët Hennessy. Moët Hennessy SAS et Moët Hennessy International SAS (« Moët Hennessy ») détiennent les participations Vins et Spiritueux du groupe LVMH à l'exception des participations dans Château d'Yquem, Château Cheval Blanc, Clos des Lambrays et Colgin Cellars et à l'exception de certains vignobles champenois. Les engagements d'achat de titres de minoritaires incluent également l'engagement relatif aux minoritaires de Loro Piana (15 %), de Rimowa (20 %), ainsi que de filiales de distribution dans différents pays, principalement au Moyen-Orient. 48 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 22. FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS 22.1 Fournisseurs et comptes rattachés La variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés au cours des périodes présentées provient des éléments suivants : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Au 31 décembre 5 814 5 206 5 206 Variation des fournisseurs et comptes rattachés (1 537) 335 (159) Variation des clients créditeurs (34) 9 (31) Effets des variations de périmètre - 216 98 Effets des variations de change (30) 56 36 Reclassements (12) (8) 13 A LA CLÔTURE 4 200 5 814 5 163 22.2 Provisions et autres passifs courants (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Provisions à moins d'un an (a) Instruments dérivés (b) Personnel et organismes sociaux Participation du personnel aux résultats Etats et collectivités locales : impôts et taxes, Clients : avances et acomptes versés Provisions pour retour et reprise de produits Différé de règlement d'immobilisations Produits constatés d'avance Autres dettes hors impôt sur les résultats (c) 401 414 325 901 138 213 1 297 1 788 1 395 58 123 59 568 752 623 696 559 392 366 399 316 493 769 590 339 273 274 2 258 1 094 979 TOTAL Voir Note 20. Voir Note 23. Voir Note 1.26 de l'annexe aux comptes consolidés 2019. 7 377 6 308 5 166 Au 30 juin 2020, les « Autres dettes » incluent les montants des soldes du dividende 2019 votés par les assemblées générales du 30 juin 2020 de LVMH SE (pour la partie due aux minoritaires) et de Christian Dior SE, voir Note 16. 23. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ 23.1 Organisation de la gestion des risques de change, de taux et des marchés actions Les instruments financiers utilisés par le Groupe ont principalement pour objet la couverture des risques liés à son activité et à son patrimoine. La gestion des risques de change et de taux, les transactions sur actions et instruments financiers sont effectuées de façon centralisée au niveau de chaque palier. Le Groupe a mis en place une politique, des règles et des procédures strictes pour gérer, mesurer et contrôler ces risques de marché. L'organisation de ces activités repose sur la séparation des fonctions de mesure des risques, de mise en œuvre des opérations (front office), de gestion administrative (back office) et de contrôle financier. Cette organisation s'appuie sur des systèmes d'information qui permettent un contrôle rapide des opérations. Le dispositif de couverture est présenté au Comité d'audit. Les décisions de couverture sont prises selon un processus établi qui comprend des présentations régulières aux organes de direction concernés, et font l'objet d'une documentation détaillée. Les contreparties sont retenues notamment en fonction de leur notation et selon une approche de diversification des risques. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 49 23.2 Synthèse des instruments dérivés Les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan dans les rubriques et pour les montants suivants : (en millions d'euros) Notes 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Risque de taux d'intérêt Actifs : non courants 67 20 33 courants 19 12 14 Passifs : non courants (14) (3) (1) courants (19) (14) (12) 23.3 53 16 34 Risque de change Actifs : non courants 79 68 103 courants 433 165 140 Passifs : non courants (170) (15) (26) courants (269) (124) (201) 23.4 72 93 16 Autres risques Actifs : non courants - 694 560 courants 622 3 5 Passifs : non courants - (694) (560) courants (613) - - Total 9 2 5 Actifs : non courants 10 147 782 696 courants 13 1 073 180 159 Passifs : non courants 20 (185) (712) (587) courants 22 (901) (138) (213) 134 112 55 23.3 Instruments dérivés liés à la gestion du risque de taux d'intérêt L'objectif de la politique de gestion menée est d'adapter le profil de la dette au profil des actifs, de contenir les frais financiers, et de prémunir le résultat contre une variation sensible des taux d'intérêt. Dans ce cadre, le Groupe utilise des instruments dérivés de taux à nature ferme (swaps) ou conditionnelle (options). Les instruments dérivés liés à la gestion du risque de taux en vie au 30 juin 2020 sont les suivants : Montants nominaux par échéance Entre un et (en millions d'euros) A un an cinq ans Au-delà Total Swaps de taux : payeur de taux variable 1 050 1 706 932 3 687 Swaps de taux : payeur de taux fixe 114 789 - 904 Swaps de devises : payeur de taux euro - 1 206 932 2 137 Swaps de devises : receveur de taux euro 71 133 - 204 TOTAL Valeur de marché (a)(b) Couverture de flux de Couverture trésorerie de juste futurs valeur Non affectés Total - 80 - 80 (19) - (4) (22) - - (1) (1) - - (3) (3) (19) 80 (8) 53 Gain / (Perte). Voir Note 1.9 de l'annexe aux comptes consolidés 2019 concernant les modalités d'évaluation à la valeur de marché. 23.4 Instruments dérivés liés à la gestion du risque de change Une part importante des ventes faites par les sociétés du Groupe, à leurs clients ou à leurs propres filiales de distribution, ainsi que certains de leurs achats, sont effectués en devises différentes de leur monnaie fonctionnelle ; ces flux en devises sont constitués principalement de flux intra-Groupe. Les instruments de couverture utilisés ont pour objet de réduire les risques de change issus des variations de parité de ces devises par rapport à la monnaie fonctionnelle des sociétés 50 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 exportatrices ou importatrices, et sont affectés soit aux créances ou dettes commerciales de l'exercice (couverture de juste valeur), soit aux transactions prévisionnelles des exercices suivants (couverture des flux de trésorerie futurs). Les flux futurs de devises font l'objet de prévisions détaillées dans le cadre du processus budgétaire, et sont couverts progressivement, dans la limite d'un horizon qui n'excède un an que dans les cas où les probabilités de réalisation le justifient. Dans ce cadre, et selon les évolutions de marché, les risques de change identifiés sont couverts par des contrats à terme ou des instruments de nature optionnelle. En outre, le Groupe peut couvrir les situations nettes de ses filiales situées hors zone euro, par des instruments appropriés ayant pour objet de limiter l'effet sur ses capitaux propres consolidés des variations de parité des devises concernées contre l'euro. Les instruments dérivés liés à la gestion du risque de change en vie au 30 juin 2020 sont les suivants : Montants nominaux par exercice d'affectation (a) Valeur de marché (b)(c) Couverture de flux de Couverture trésorerie Couverture d'actifs nets Non (en millions d'euros) 2020 2021 Au-delà T otal futurs de juste valeur en devises affectés TOTAL Options achetées Call USD (120) - - (120) 2 - - - 2 Put JPY 32 115 - 148 4 - - - 4 Put GBP 114 - - 114 8 - - - 8 Autres 22 - - 22 - - - - - 49 115 - 165 13 - - - 14 Tunnels Vendeur USD 3 679 3 247 - 6 926 113 1 - - 114 Vendeur JPY 757 729 - 1 486 35 - - - 35 Vendeur GBP 219 304 - 523 26 1 - - 27 Vendeur HKD 260 267 - 527 8 - - - 8 Vendeur CNY 297 750 - 1 047 33 1 - - 35 5 212 5 297 - 10 509 215 4 - - 220 Contrats à terme USD (14 457) (83) - (14 540) (91) - - - (91) JPY 62 - - 62 - - - - - MYR 31 - - 31 - (1) - - (1) BRL 16 - - 16 - - - - - CHF 18 - - 18 - - - - - KRW 7 - - 7 - - - - - IDR 8 - - 8 - - - - - Autres 25 - - 25 - - - - - (14 290) (83) - (14 373) (91) (1) - - (92) Swaps cambistes USD 3 706 (973) - 2 732 (7) 46 9 - 48 GBP 703 - (2 137) (1 434) 1 (128) - - (128) JPY 413 - 149 562 - (13) - - (13) CNY (581) 5 14 (562) - 4 - - 4 Autres 273 37 - 310 - 11 8 - 19 4 514 (931) (1 974) 1 609 (6) (81) 17 - (70) TOTAL (4 515) 4 399 (1 974) (2 090) 131 (76) 17 - 72 Vente / (Achat). Voir Note 1.9 de l'annexe aux comptes consolidés 2019 concernant les modalités d'évaluation à la valeur de marché. Gain / (Perte). Les contrats à terme et les options achetés relatifs au dollar US incluent les instruments de couverture du prix d'acquisition des titres Tiffany & Co. 23.5 Instruments financiers liés à la gestion des autres risques La politique d'investissement et de placement du Groupe s'inscrit dans la durée. Occasionnellement, le Groupe peut investir dans des instruments financiers à composante action ayant pour objectif de dynamiser la gestion de son portefeuille de placements. Le Groupe est exposé aux risques de variation de cours des actions soit directement, en raison de la détention de participations ou de placements financiers, soit indirectement du fait de la détention de fonds eux-mêmes investis partiellement en actions. Le Groupe peut utiliser des instruments dérivés sur actions ayant pour objet de construire synthétiquement une exposition économique à des actifs particuliers, de couvrir les plans de rémunérations liées au cours de l'action LVMH, ou de couvrir certains risques liés à l'évolution du cours de l'action LVMH. Ainsi, dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 51 effectuée en 2016 (voir Note 18 de l'annexe aux Comptes consolidés 2016), LVMH a souscrit à des instruments financiers lui permettant de couvrir intégralement l'exposition à l'évolution, positive ou négative, du cours de l'action LVMH. Conformément aux principes comptables applicables, les composantes optionnelles des obligations convertibles et des instruments financiers souscrits en couverture sont enregistrées au niveau du poste « Instruments dérivés », au sein des actifs et passifs courants. La variation de valeur de marché de ces options est directement liée à l'évolution du cours de l'actions LVMH. Le Groupe, essentiellement à travers son activité Montres et Joaillerie, peut être exposé à la variation du prix de certains métaux précieux, notamment l'or. Dans certains cas, afin de sécuriser le coût de production, des couvertures peuvent être mises en place, soit en négociant le prix de livraisons prévisionnelles d'alliages avec des affineurs, ou le prix de produits semi-finis avec des producteurs, soit en direct par l'achat de couvertures auprès de banques de première catégorie. Dans ce dernier cas, ces couvertures consistent à acheter de l'or auprès de banques ou à contracter des instruments fermes ou optionnels avec livraison physique de l'or. Les instruments dérivés liés à la couverture du prix des métaux précieux en vie au 30 juin 2020 ont une valeur de marché positive de 9 millions d'euros. 24. INFORMATION SECTORIELLE Les marques et enseignes du Groupe sont organisées en six groupes d'activités. Quatre groupes d'activités : Vins et Spiritueux, Mode et Maroquinerie, Parfums et Cosmétiques, Montres et Joaillerie, regroupent les marques de produits de même nature, ayant des modes de production et de distribution similaires. Les informations concernant Louis Vuitton et Bvlgari sont présentées selon l'activité prépondérante de la marque, soit le groupe d'activités Mode et Maroquinerie pour Louis Vuitton et le groupe d'activités Montres et Joaillerie pour Bvlgari. Le groupe d'activités Distribution sélective regroupe les activités de distribution sous enseigne. Le groupe Autres et Holdings réunit les marques et activités ne relevant pas des groupes précités, notamment le pôle média, le constructeur de yachts néerlandais Royal Van Lent, les activités hôtelières ainsi que l'activité des sociétés holdings ou immobilières. 24.1 Informations par groupe d'activités Premier semestre 2020 Vins et Mode et Parfums et Montres et Distribution Autres et Eliminations et (en millions d'euros) Spiritueux Maroquinerie Cosmétiques Joaillerie sélective Holdings non affecté (a) TOTAL Ventes hors Groupe 1 976 7 972 1 931 1 290 4 828 396 - 18 393 Ventes intra-groupe 9 17 373 29 16 8 (452) - TOTAL DES VENTES 1 985 7 989 2 304 1 319 4 844 404 (452) 18 393 Résultat opérationnel courant 551 1 769 (30) (17) (308) (321) 25 1 669 Autres produits et charges (1) 5 (7) - (90) (61) - (154) opérationnels Charges d'amortissement et (98) (905) (216) (215) (718) (353) 47 (2 458) dépréciation Dont : Droits d'utilisation (17) (506) (71) (109) (367) (270) 47 (1 295) Autres (82) (398) (145) (106) (351) (83) - (1 164) Immobilisations incorporelles 7 144 7 568 2 130 5 742 3 362 2 325 - 28 271 et écarts d'acquisition (b) Droits d'utilisation 172 5 702 524 1 233 5 274 907 (583) 13 229 Immobilisations corporelles 3 192 3 633 741 599 1 850 7 882 (7) 17 891 Stocks 5 971 2 895 945 1 933 2 635 43 (344) 14 078 Autres actifs opérationnels (c) 1 020 1 634 1 174 658 739 1 553 20 705 27 483 TOTAL ACTIF 17 499 21 432 5 514 10 165 13 860 12 710 19 771 100 951 Capitaux propres 34 860 34 860 Dettes locatives 180 5 700 529 1 191 5 491 979 (573) 13 496 Autres passifs (d) 1 259 4 040 2 249 1 118 2 150 3 504 38 275 52 595 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 1 439 9 740 2 778 2 309 7 641 4 483 72 562 100 951 Investissements d'exploitation (e) (155) (534) (137) (110) (241) (239) 1 (1 414) 52 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Exercice 2019 Vins et Mode et Parfums et Montres et Distribution Autres et Eliminations et (a) (en millions d'euros) Spiritueux Maroquinerie Cosmétiques Joaillerie sélective Holdings non affecté TOTAL Ventes hors Groupe 5 547 22 164 5 738 4 286 14 737 1 199 - 53 670 Ventes intra-groupe 28 73 1 097 120 54 16 (1 388) - TOTAL DES VENTES 5 576 22 237 6 835 4 405 14 791 1 214 (1 388) 53 670 Résultat opérationnel courant 1 729 7 344 683 736 1 395 (363) (32) 11 492 Autres produits et charges (7) (20) (27) (28) (15) (135) - (231) opérationnels Charges d'amortissement et (191) (1 856) (431) (477) (1 409) (251) 98 (4 517) dépréciation Dont : Droits d'utilisation (31) (1 146) (141) (230) (872) (85) 98 (2 408) Autres (160) (710) (290) (247) (536) (166) - (2 109) Immobilisations incorporelles 9 622 7 570 2 120 5 723 3 470 2 330 - 30 835 et écarts d'acquisition (b) Droits d'utilisation 116 5 239 487 1 196 5 012 824 (465) 12 409 Immobilisations corporelles 3 142 3 627 773 610 1 919 7 814 (7) 17 878 Stocks 5 818 2 884 830 1 823 2 691 44 (375) 13 717 Autres actifs opérationnels (c) 1 547 2 028 1 518 740 895 1 317 10 946 18 991 TOTAL ACTIF 20 245 21 348 5 728 10 092 13 987 12 329 10 099 93 830 Capitaux propres 35 717 35 717 Dettes locatives 118 5 191 481 1 141 5 160 888 (434) 12 545 Autres passifs (d) 1 727 4 719 2 321 1 046 2 938 1 679 31 139 45 569 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 1 845 9 910 2 802 2 187 8 098 2 567 66 421 93 830 Investissements d'exploitation (e) (325) (1 199) (378) (296) (659) (436) - (3 294) Premier semestre 2019 Vins et Mode et Parfums et Montres et Distribution Autres et Eliminations et (en millions d'euros) Spiritueux Maroquinerie Cosmétiques Joaillerie sélective Holdings non affecté (a) TOTAL Ventes hors Groupe 2 471 10 387 2 714 2 066 7 072 372 - 25 082 Ventes intra-Groupe 15 38 522 69 26 8 (678) - TOTAL DES VENTES 2 486 10 425 3 236 2 135 7 098 380 (678) 25 082 Résultat opérationnel courant 772 3 248 387 357 714 (183) (4) 5 291 Autres produits et charges 3 - (8) (8) - (41) - opérationnels (54) Charges d'amortissement et (87) (882) (207) (227) (663) (106) - dépréciation (2 172) Dont : Droits d'utilisation (15) (529) (68) (106) (414) (39) - (1 171) Autres (72) (353) (139) (121) (249) (67) - (1 001) Immobilisations incorporelles 8 933 7 519 2 100 5 684 3 420 3 231 - 30 887 et écarts d'acquisition (b) Droits d'utilisation 123 5 171 481 1 044 4 900 845 (426) 12 138 Immobilisations corporelles 2 913 3 217 694 576 1 820 6 363 (9) 15 574 Stocks 5 666 2 739 931 1 831 2 716 43 (365) 13 561 Autres actifs opérationnels (c) 1 156 1 635 1 407 761 868 1 310 14 181 21 318 TOTAL ACTIF 18 791 20 281 5 613 9 896 13 724 11 792 13 381 93 478 Capitaux propres 37 890 37 890 Dettes locatives 127 5 081 469 993 5 019 910 (431) 12 168 Autres passifs (d) 1 330 4 233 1 900 1 050 2 593 1 583 30 731 43 420 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 1 457 9 314 2 369 2 043 7 612 2 493 68 190 93 478 Investissements d'exploitation (e) (112) (544) (171) (142) (276) (176) (2) (1 423) Les éliminations portent sur les ventes entre groupes d'activités ; il s'agit le plus souvent de ventes des groupes d'activités hors Distribution sélective à ce dernier. Les prix de cession entre les groupes d'activités correspondent aux prix habituellement utilisés pour des ventes à des grossistes ou à des détaillants hors Groupe. Les immobilisations incorporelles et écarts d'acquisition sont constitués des montants nets figurant en Notes 3 et 4. Les actifs non affectés incluent les investissements et placements financiers, les autres actifs à caractère financier et les créances d'impôt courant et différé. Les passifs non affectés incluent les dettes financières, les dettes d'impôt courant et différé ainsi que les dettes relatives aux engagements d'achat de titres de minoritaires. Augmentation/(Diminution) de la trésorerie. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 53 24.2 Informations par zone géographique La répartition des ventes par zone géographique de destination est la suivante : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 F rance 1 419 4 725 2 153 Europe (hors F rance) 2 924 10 203 4 338 Etats-Unis 4 477 12 613 5 784 Japon 1 275 3 878 1 810 Asie (hors Japon) 6 277 16 189 8 190 Autres pays 2 021 6 062 2 807 VENTES 18 393 53 670 25 082 La répartition des investissements d'exploitation par zone géographique se présente ainsi : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 F rance 579 1 239 548 Europe (hors F rance) 297 687 306 Etats-Unis 175 453 191 Japon 102 133 55 Asie (hors Japon) 179 534 230 Autres pays 82 248 93 INVESTISSEMENTS D'EXPLOITATION 1 414 3 294 1 423 Il n'est pas présenté de répartition des actifs sectoriels par zone géographique dans la mesure où une part significative de ces actifs est constituée de marques et écarts d'acquisition, qui doivent être analysés sur la base du chiffre d'affaires que ceux-ci réalisent par région, et non en fonction de la région de leur détention juridique. 24.3 Informations trimestrielles La répartition des ventes par groupe d'activités et par trimestre est la suivante : Mode et Montres Distri- Vins et Maro- Parfums et et bution Autres et Elimi- (en millions d'euros) Spiritueux quinerie Cosmétiques Joaillerie sélective Holdings nations TOTAL Premier trimestre 1 175 4 643 1 382 792 2 626 251 (273) 10 596 Deuxième trimestre 810 3 346 922 527 2 218 153 (179) 7 797 TOTAL PREMIER SEMESTRE 2020 1 985 7 989 2 304 1 319 4 844 404 (452) 18 393 Mode et Montres Distri- Vins et Maro- Parfums et et bution Autres et Elimi- (en millions d'euros) Spiritueux quinerie Cosmétiques Joaillerie sélective Holdings nations TOTAL Premier trimestre 1 349 5 111 1 687 1 046 3 510 187 (352) 12 538 Deuxième trimestre 1 137 5 314 1 549 1 089 3 588 193 (326) 12 544 TOTAL PREMIER SEMESTRE 2019 2 486 10 425 3 236 2 135 7 098 380 (678) 25 082 Troisième trimestre 1 433 5 448 1 676 1 126 3 457 511 (a) (335) 13 316 Quatrième trimestre 1 657 6 364 1 923 1 144 4 236 323 (375) 15 272 TOTAL DEUXIEME SEMESTRE 2019 3 090 11 812 3 599 2 270 7 693 834 (710) 28 588 TOTAL 2019 5 576 22 237 6 835 4 405 14 791 1 214 (1 388) 53 670 Inclut la totalité des ventes de Belmond pour la période d'avril à septembre 2019 25. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Résultat de cessions - - 3 Réorganisations - (57) - F rais liés aux acquisitions de sociétés consolidées (11) (45) (4) Dépréciation ou amortissement des marques, enseignes, écarts d'acquisition et autres actifs immobilisés (114) (26) (37) Autres, nets (29) (104) (16) AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS (154) (231) (54) 54 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Les dépréciations ou amortissements enregistrés portent essentiellement sur des marques et écarts d'acquisition. Les autres charges nettes incluent essentiellement un don à la Fondation des Hôpitaux de Paris pour 20 millions d'euros. 26. RÉSULTAT FINANCIER (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Coût de la dette financière brute (69) (162) (80) Produits de la trésorerie et des placements financiers 19 47 27 Effets des réévaluations de la dette financière et instruments de taux 2 (1) (3) Coût de la dette financière nette (47) (116) (56) Intérêts sur dettes locatives (149) (290) (145) Dividendes reçus au titre des investissements financiers 1 8 1 Coût des dérivés de change (116) (230) (102) Effets des réévaluations des investissements et placements financiers (136) 73 97 Autres, nets (18) (21) (9) Autres produits et charges financiers (268) (170) (13) RESULTAT F INANCIER (464) (577) (214) Les produits de la trésorerie et des placements financiers comprennent les éléments suivants : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Revenus de la trésorerie et équivalents 17 33 19 Revenus des placements financiers 2 14 8 PRODUITS DE LA TRESORERIE ET DES PLACEMENTS FINANCIERS 19 47 27 Le coût des dérivés de change s'analyse comme suit : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Coût des dérivés de change commerciaux (101) (230) (103) Coût des dérivés de change relatifs aux actifs nets en devises (9) 5 3 Coût des autres éléments relatifs aux autres dérivés de change (6) (5) (2) COÛT DES DERIVES DE CHANGE (116) (230) (102) 27. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS Le taux d'imposition effectif s'établit comme suit : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Charge totale d'impôt au compte de resultat (518) (2 874) (1 448) Impôts sur les éléments comptabilisés en capitaux propres (11) 28 110 Le taux d'imposition effectif s'établit comme suit : (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Résultat avant impôt 1 050 10 684 5 023 Charge totale d'impôt (518) (2 874) (1 448) TAUX D'IMPOSITION EF F ECTIF 49,4% 26,9% 28,8% Le taux d'imposition retenu au 30 juin résulte d'une projection du taux effectif estimé pour l'exercice. Le taux effectif d'impôt du Groupe s'établit à 49,4 %, en hausse de 20,6 points par rapport au premier semestre 2019. Cette hausse est essentiellement mécanique : les charges comptables du premier semestre 2020 ne donnant pas lieu à déduction pour le calcul de l'impôt sur le résultat demeurent comparables à celles du premier semestre 2019 tandis que les résultats de l'activité sont en forte diminution en conséquence de la pandémie de Covid-19. En outre, certaines pertes opérationnelles n'ont pas donné lieu à comptabilisation d'impôts différés actifs en raison des incertitudes sur les perspectives d'utilisation rapide de ces pertes. Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 55 28. RÉSULTAT PAR ACTION Résultat net, part du Groupe (en millions d'euros) Impact des instruments dilutifs sur les filiales (en millions d'euros) RESULTAT NET, PART DU GROUPE DILUE (en millions d'euros) Nombre moyen d'actions en circulation sur la période Nombre moyen d'actions Christian Dior auto-détenues sur la période Nombre moy en d'actions pris en compte pour le calcul avant dilution RESULTAT NET, PART DU GROUPE PAR ACTION (en euros) Nombre moyen d'actions en circulation pris en compte ci-dessusEffets de dilution des plans d'options et d'actions gratuites et de performance NOMBRE MOYEN D'ACTIONS EN CIRCULATION APRES EF F ETS DILUTIF S RESULTAT NET, PART DU GROUPE PAR ACTION APRES DILUTION (en euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 202 2 938 1 317 - (4) (2) 202 2 934 1 315 180 507 516 180 507 516 180 507 516 (96 936) (188 879) (223 046) 180 410 580 180 318 638 180 284 470 1,12 16,29 7,31 180 410 580 180 318 638 180 284 470 - - 64 032 180 410 580 180 318 638 180 348 502 1,12 16,27 7,29 29. ENGAGEMENTS DE RETRAITES, PARTICIPATION AUX FRAIS MEDICAUX ET AUTRES ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DU PERSONNEL Aucun événement significatif concernant les engagements de retraites et assimilés n'est survenu au cours du semestre. 30. ENGAGEMENTS HORS BILAN Les engagements hors bilan du Groupe s'élevaient à 18,5 milliards d'euros au 31 décembre 2019, dont 14,7 milliards d'euros liés à l'engagement pris par LVMH d'acquérir, en numéraire, la totalité des actions de Tiffany & Co. («Tiffany») au prix unitaire de 135 dollars US, soit 16,2 milliards de dollar US. L'assemblée générale de Tiffany convoquée le 4 février 2020 a approuvé cette acquisition. La finalisation de l'opération est prévue au deuxième semestre 2020, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles. Les autres engagements hors bilan n'ont pas évolué de manière significative au cours du premier semestre 2020. 31. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES Aucun événement significatif n'est survenu au cours du semestre concernant les faits exceptionnels et litiges. 32. PARTIES LIÉES Aucune transaction significative avec des parties liées n'est intervenue au cours du premier semestre. 33. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE Aucun événement significatif n'est intervenu entre le 30 juin 2020 et la date d'arrêté des comptes par le Conseil d'administration, le 27 juillet 2020. 56 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Christian Dior, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'administration le 27 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 1. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. 2. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 27 juillet 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Courbevoie et Paris La Défense, le 30 juillet 2020 Les Commissaires aux comptes MAZARS ERNST & YOUNG et Autres Loïc Wallaert Guillaume Machin Gilles Cohen Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 57 Déclaration du Responsable du Rapport financier semestriel Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 7 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Paris, le 30 juillet 2020 Par délégation du Directeur général Florian Ollivier Directeur financier 58 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 59 30, avenue Montaigne - Paris 8e La Sté Christian Dior SE a publié ce contenu, le 06 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

