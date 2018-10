30 AVENUE MONTAIGNE

Paris, le 9 octobre 2018

CHRISTIAN DIOR

VENTES DES NEUF PREMIERS MOIS 2018

Le groupe Christian Dior réalise sur les neuf premiers mois de 2018 des ventes de 33,1 milliards d'euros, en hausse de 6 % *. La croissance organique des ventes ressort à 12 % * par rapport à la même période de 2017. Elle ressort à 14 % * en excluant l'impact de l'arrêt fin 2017 des concessions aéroportuaires à Hong Kong. Toutes les zones géographiques connaissent de bonnes croissances.

Au troisième trimestre, les ventes sont en hausse de 10 % par rapport à la même période de 2017, une performance qui poursuit les tendances enregistrées au premier semestre et à laquelle tous les groupes d'activités ont contribué. La croissance organique des ventes s'établit à 10 %.

Par groupe d'activités, l'évolution des ventes du groupe Christian Dior est la suivante :

VENTES

(en millions d'euros)

Vins et Spiritueux

Mode et Maroquinerie

Parfums et Cosmétiques

Montres et Joaillerie

Distribution sélective

Autres activités et éliminations

Total

9 premiers mois de 2018 Croissance organique (a) 3 565 13 052 4 410 3 021 9 544 (463) 3 514 11 885 * 4 065

2 789

9 335 +1 % +10 % * +8 % +8 % +2 % (463) * - +7 % +15 % +14 % +14 % +8 % - 33 129 +12 % (b) 33 129

31 125

+6 %

+12 %

(a) A taux de change et périmètre comparables

(b) Effet de change : -5 %

* Certaines données rapportées par Christian Dior diffèrent de celles rapportées par LVMH car, au 1er semestre 2017,

Christian Dior Couture n'était pas encore intégré dans le périmètre de consolidation de LVMH.

L'activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 7 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2018. Les volumes de champagne sont stables sur la période. Les cuvées de prestige connaissent une performance particulièrement bonne tandis que la politique de hausse de prix se poursuit.

Le cognac Hennessy voit ses volumes augmenter de 4 %. Les marchés américain et chinois réalisent des avancées rapides.

L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance organique de 15 % * de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2018. Louis Vuitton est toujours porté par le succès de ses lignes iconiques en maroquinerie et par une exceptionnelle créativité dans tous ses métiers. Le prêt-à-porter et les souliers en particulier connaissent une forte dynamique. Les deux derniers défilés de prêt à porter, Femme et Homme, ont reçu un formidable accueil. La nouvelle communication des parfums Louis Vuitton a été dévoilée à l'occasion du lancement de la dernière création olfactive de la Maison Louis Vuitton. Christian Dior Couture réalise une excellente performance. Celine, en progression, aborde un nouveau chapitre de son histoire avec le premier défilé de Hedi Slimane qui a connu un grand succès et une énorme résonance.

Fendi et Loro Piana poursuivent leurs avancées. Les autres Maisons continuent de se renforcer.

L'activité Parfums & Cosmétiques enregistre une croissance organique de 14 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2018, tirée en particulier par la performance de ses marques phares. Parfums Christian Dior confirme sa remarquable progression, portée par le lancement de son nouveau parfum Joy, le succès mondial exceptionnel de Sauvage et de ses autres parfums iconiques J'adore et Miss Dior. Le rouge à lèvres Rouge Dior contribue également à la performance de la Maison. L'activité de Guerlain est très soutenue, avec le succès d'Abeille Royale en soin et de Rouge G en maquillage. Parfums Givenchy poursuit une belle expansion, tirée par le maquillage et son nouveau parfum féminin L'Interdit. Fresh est en forte croissance.

Le groupe d'activités Montres & Joaillerie réalise sur les neuf premiers mois de 2018 une croissance organique de 14 % de ses ventes. Bvlgari accomplit une excellente performance et gagne des parts de marché. Ses collections joaillières et horlogères emblématiques Serpenti, Diva, B.Zero1, Lvcea et Octo connaissent une belle dynamique ; la nouvelle ligne de haute joaillerie Wild Pop, lancée au début de l'été, poursuit son expansion. Chaumet et Fred sont en progression soutenue. Dans le secteur horloger, TAG

Heuer continue de développer ses lignes iconiques. Hublot, qui enregistre une forte progression, ouvre sa première boutique en propre à Londres.

L'activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 8 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2018. Elle ressort à 14 % en excluant l'arrêt des concessions aéroportuaires à Hong Kong.

Sephora enregistre une forte croissance organique de ses ventes, en particulier en Amérique du Nord et en Asie. L'extension et la rénovation de son réseau de distribution se poursuit avec notamment un nouveau concept de magasin en Chine et un premier magasin à l'enseigne Sephora en Russie. DFS réalise une excellente performance, en particulier à Hong Kong et Macao. Les ouvertures récentes de T Galleria au

Cambodge et en Italie connaissent de belles avancées.

PERSPECTIVES

Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, le groupe Christian Dior continuera de faire preuve de vigilance. Le Groupe poursuivra sa stratégie centrée sur l'innovation et une expansion géographique ciblée dans les marchés les plus porteurs. Le groupe Christian Dior compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2018 son avance sur le marché mondial du luxe.

Au cours du trimestre et à la date de ce jour, il n'y a pas eu d'événement ou de changement de nature à affecter de façon significative la structure financière du Groupe.

* Le taux de croissance rapporté pour ce groupe d'activités diffère de celui rapporté par LVMH car, au 1er semestre 2017,

Christian Dior Couture n'était pas encore intégré dans le périmètre de consolidation de LVMH.

*

* *ANNEXE : Répartition des ventes par groupe d'activités et par trimestre

Groupe Christian Dior - Répartition des ventes par groupe d'activités et par trimestre

2018

Ventes en millions d'euros

Vins et SpiritueuxMode et MaroquinerieParfums et CosmétiquesMontres et JoaillerieDistribution sélectiveAutres activités et éliminations

Total

Premier trimestre

1 195 4 270 1 500 959 3 104 (174) 10 854 Deuxième trimestre

1 076

4 324

1 377

1 019

3 221

(121) 10 896

Premier semestre

2 271

8 594

2 877

1 978

6 325

(295)

21 750

Troisième trimestre

1 294

4 458

1 533

1 043

3 219

(168)

11 379

Neuf premiers mois

3 565

13 052

4 410

3 021

9 544

(463)

33 129

Croissance organique des ventes (en %)

Vins et SpiritueuxMode et Maroquinerie *Parfums et CosmétiquesMontres et JoaillerieDistribution sélectiveAutres activités et éliminations

Total

Premier trimestre

Deuxième trimestre

+10 % +3 %

+16 % +14 %

+17 % +14 %

+20 % +12 %

+9 %

+9 % - - +14 % +11 % Premier semestre +7 % +15 % +16 % +16 %

+9 %

-

+12 %

Troisième trimestre

+7 % +14 % +11 % +10 % +5 % - +10 % Neuf premiers mois

+7 %

+15 %

+14 %

+14 %

+8 %

-

+12 %

2017

Ventes en millions d'euros

Vins et SpiritueuxMode et Maroquinerie *Parfums et CosmétiquesMontres et JoaillerieDistribution sélectiveAutres activités et éliminations

Total

Premier trimestre

1 196 3 911 1 395 Deuxième trimestre

1 098

(1) 4 035

1 275

879 959

3 154 (155) 10 380

3 126

(129) (1) 10 364

Premier semestre

2 294

7 946

2 670

1 838

6 280

(284)

20 744

Troisième trimestre

1 220

3 939

1 395

951

3 055

(179)

10 381

Neuf premiers mois

3 514

11 885

4 065

2 789

9 335

(463)

31 125

(1) Inclut la totalité des ventes de Rimowa pour le premier semestre 2017

* Certaines données rapportées par Christian Dior diffèrent de celles rapportées par LVMH car, au 1er semestre 2017, Christian Dior Couture n'était pas encore intégré dans le périmètre de consolidation de LVMH.